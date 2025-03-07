Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс - 07.03.2025 Украина.ру
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Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс - 07.03.2025 Украина.ру
Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
Под Курском у ВСУ осложняется общее положение группировки, поскольку за последние несколько недель российские войска усилили огневой контроль над дорожной сетью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-07T20:30
2025-03-07T20:30
новости
россия
донбасс
курск
борис рожин
курская область
суджа
трасса
логистика
сумская область
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По мнению эксперта, под Курском украинская армия столкнулась с комплексом проблем. Во-первых, часть резервов, которые туда закачивал киевский режим, противник вынужден перебрасывать в Донбасс, добавил он.Это стало возможным, потому что ВС РФ удалось продвинуть операторов БПЛА, которые теперь могут бить по трассе "Суджа-Юнаковка", а также завязали бои на территории самой Сумской области, уточнил журналист.То есть помимо общего наступательного давления, ВС РФ истощают группировку ВСУ за счет ударов по его коммуникациям. Некоторые части противника несут потери, даже не вступая в бой, указал Рожин."Это замедляет им ротацию и ослабляет им возможности организованного сопротивления. Именно поэтому за неделю пали несколько населенных пунктов, где враг пытался всерьез упираться", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250306/1061595737.html
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донбасс
курск
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новости, россия, донбасс, курск, борис рожин, курская область, суджа, трасса, логистика, сумская область, бпла, наступление, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Курск, Борис Рожин, Курская область, Суджа, трасса, логистика, Сумская область, БПЛА, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс

20:30 07.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Под Курском у ВСУ осложняется общее положение группировки, поскольку за последние несколько недель российские войска усилили огневой контроль над дорожной сетью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По мнению эксперта, под Курском украинская армия столкнулась с комплексом проблем. Во-первых, часть резервов, которые туда закачивал киевский режим, противник вынужден перебрасывать в Донбасс, добавил он.
"Во-вторых, под Курском у них осложняется общее положение группировки, поскольку наши войска за последние несколько недель усилили огневой контроль над дорожной сетью. В какие-то дни мы уничтожаем по 30 единиц вражеской техники только на дорогах. Это признает сама Украина", — указал Рожин.
Это стало возможным, потому что ВС РФ удалось продвинуть операторов БПЛА, которые теперь могут бить по трассе "Суджа-Юнаковка", а также завязали бои на территории самой Сумской области, уточнил журналист.
То есть помимо общего наступательного давления, ВС РФ истощают группировку ВСУ за счет ударов по его коммуникациям. Некоторые части противника несут потери, даже не вступая в бой, указал Рожин.
"Это замедляет им ротацию и ослабляет им возможности организованного сопротивления. Именно поэтому за неделю пали несколько населенных пунктов, где враг пытался всерьез упираться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 16:24
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом стали воевать "по понятиям", поэтому сдаются в пленЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
20:30Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
20:15Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО
19:45Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
19:43СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто
19:30После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов
19:30Андрей Суздальцев: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского
19:15"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине
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18:18Экстракшн 2.0: украинские формирования оказались в ловушке в Курской области. Итоги 7 марта на Украине
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