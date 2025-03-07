Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Под Курском у ВСУ осложняется общее положение группировки, поскольку за последние несколько недель российские войска усилили огневой контроль над дорожной сетью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По мнению эксперта, под Курском украинская армия столкнулась с комплексом проблем. Во-первых, часть резервов, которые туда закачивал киевский режим, противник вынужден перебрасывать в Донбасс, добавил он.
"Во-вторых, под Курском у них осложняется общее положение группировки, поскольку наши войска за последние несколько недель усилили огневой контроль над дорожной сетью. В какие-то дни мы уничтожаем по 30 единиц вражеской техники только на дорогах. Это признает сама Украина", — указал Рожин.
Это стало возможным, потому что ВС РФ удалось продвинуть операторов БПЛА, которые теперь могут бить по трассе "Суджа-Юнаковка", а также завязали бои на территории самой Сумской области, уточнил журналист.
То есть помимо общего наступательного давления, ВС РФ истощают группировку ВСУ за счет ударов по его коммуникациям. Некоторые части противника несут потери, даже не вступая в бой, указал Рожин.
"Это замедляет им ротацию и ослабляет им возможности организованного сопротивления. Именно поэтому за неделю пали несколько населенных пунктов, где враг пытался всерьез упираться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
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