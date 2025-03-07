https://ukraina.ru/20250307/1061596887.html

Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс

Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс - 07.03.2025 Украина.ру

Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс

Под Курском у ВСУ осложняется общее положение группировки, поскольку за последние несколько недель российские войска усилили огневой контроль над дорожной сетью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-03-07T20:30

2025-03-07T20:30

2025-03-07T20:30

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По мнению эксперта, под Курском украинская армия столкнулась с комплексом проблем. Во-первых, часть резервов, которые туда закачивал киевский режим, противник вынужден перебрасывать в Донбасс, добавил он.Это стало возможным, потому что ВС РФ удалось продвинуть операторов БПЛА, которые теперь могут бить по трассе "Суджа-Юнаковка", а также завязали бои на территории самой Сумской области, уточнил журналист.То есть помимо общего наступательного давления, ВС РФ истощают группировку ВСУ за счет ударов по его коммуникациям. Некоторые части противника несут потери, даже не вступая в бой, указал Рожин."Это замедляет им ротацию и ослабляет им возможности организованного сопротивления. Именно поэтому за неделю пали несколько населенных пунктов, где враг пытался всерьез упираться", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061595737.html

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