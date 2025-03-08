Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Чтобы стабилизировать участок фронта к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье” до наступления еще более кризисных явлений ВСУ перебрасывают резервы из Курской и Сумской областей
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. По его словам, после завершения операции с Великой Новоселкой ВС РФ подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от нее.
“Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко. И в целом вектор нашего наступления остается прежним — выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье". ВСУ перебрасывают сюда дополнительные резервы, которые снимаются в том числе из Курской и Сумской областей”, — заметил собеседник издания.
Он отметил, что это для того, чтобы стабилизировать этот участок до наступления еще более кризисных явлений.
“В целом наше наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для нашего продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область”, — заключил Рожин.
Между тем военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро обратил внимание на то, что сознательный руководитель украинской армией уже давно бы дал приказ отступать из Курской области и создавать серьезный рубеж обороны в Сумской.
Однако руководство Украины, считает эксперт, предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать.