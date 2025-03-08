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Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум

Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум - 08.03.2025 Украина.ру

Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум

Чтобы стабилизировать участок фронта к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье” до наступления еще более кризисных явлений ВСУ перебрасывают резервы из Курской и Сумской областей

2025-03-08T06:45

2025-03-08T06:45

2025-03-08T06:45

новости

курск

сумы

сумская область

борис рожин

вооруженные силы украины

всу

вс рф

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. По его словам, после завершения операции с Великой Новоселкой ВС РФ подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от нее.Он отметил, что это для того, чтобы стабилизировать этот участок до наступления еще более кризисных явлений.“В целом наше наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для нашего продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область”, — заключил Рожин.Между тем военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро обратил внимание на то, что сознательный руководитель украинской армией уже давно бы дал приказ отступать из Курской области и создавать серьезный рубеж обороны в Сумской.Однако руководство Украины, считает эксперт, предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать.Полный текст интервью Бориса Рожина: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса

курск

сумы

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новости, курск, сумы, сумская область, борис рожин, вооруженные силы украины, всу, вс рф