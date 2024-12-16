https://ukraina.ru/20241216/1059674780.html

Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой

Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой - 16.12.2024 Украина.ру

Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой

Западная группировка наносит удары по позициям противника на севере Купянска и в южной части города в районе Глушковки. Российские штурмовые и десантные подразделения закрепляются на западном берегу реки Оскол в районе села Сеньково. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-16T04:30

2024-12-16T04:30

2024-12-16T04:30

новости

купянск

оскол

волчанск

геннадий алехин

наступление

харьковская область

река

всу

бои

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На Харьковском направлении всю прошлую неделю продолжались боевые действия нарастающего характера. Западная группировка наносит удары по позициям противника на севере Купянска и в южной части города в районе Глушковки, сообщил эксперт.Также российские штурмовые и десантные подразделения закрепляются на западном берегу реки Оскол в районе села Сеньково. Бойцы продвигаются вдоль лесополосы в направлении села Новоплатоновка, добавил полковник запаса.В Волчанске и под Липцами идут позиционные бои, российские штурмовики фактически завершают зачистку восточной части Волчанска. Впереди — правый берег реки Волчья, где противник еще держится, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".

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