Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Западная группировка наносит удары по позициям противника на севере Купянска и в южной части города в районе Глушковки. Российские штурмовые и десантные подразделения закрепляются на западном берегу реки Оскол в районе села Сеньково. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Харьковском направлении всю прошлую неделю продолжались боевые действия нарастающего характера. Западная группировка наносит удары по позициям противника на севере Купянска и в южной части города в районе Глушковки, сообщил эксперт.
Также российские штурмовые и десантные подразделения закрепляются на западном берегу реки Оскол в районе села Сеньково. Бойцы продвигаются вдоль лесополосы в направлении села Новоплатоновка, добавил полковник запаса.
"В районе Лозовой противник попал в огневой мешок. Там сейчас идет планомерное уничтожение противника, который еще держится на этом участке. Усилились наши наступательные действия на восточной окраине Купянска. В районе Первомайского зафиксировано расширение зоны контроля российской армии", — подчеркнул Алехин.
В Волчанске и под Липцами идут позиционные бои, российские штурмовики фактически завершают зачистку восточной части Волчанска. Впереди — правый берег реки Волчья, где противник еще держится, резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
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