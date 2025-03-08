Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине
В нынешних условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов
Отвечая на вопрос, возможно ли достичь мирного урегулирования политическим путем, без занятия территории всей Украины, эксперт заявил, что с такой позиции добиться можно всего, чего угодно. То есть договорится можно всегда, если есть терпение и желание, подчеркнул собеседник издания.
“Хватит ли сейчас у всех сторон такого терпения и желания — мне сказать трудно. Особенно если принять во внимание множество акторов, которые в этом задействованы. Их цели не совпадают с установлением долгого и прочного мира”, — отметил Копылов.
Он пояснил, что руководство Украины старается затянуть войну всеми возможными способами, так как без нее не будет самого украинского руководства. Также и лидеры Евросоюза выступает за некую вечную войну с непонятными перспективами, добавил эксперт.
“В этих условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Нас ждут еще четыре-шесть месяцев боевых действий”, — резюмировал собеседник издания.
Между тем сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру заявил, что России надо добиться “психологического перелома Украины, так как она должна почувствовать, что ее повалили на землю и сейчас начнут бить ногами”. В противном случае, подчеркнул он, Украина и Европа попытаются обставить любое примирение как свою победу.
6 марта, 15:49ЕС продолжит вооружать Киев - глава ЕврокомиссииЕвросоюз находится "в опасности", поэтому в своём плане по перевооружению предусмотрел также поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.