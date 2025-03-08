Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине - 08.03.2025 Украина.ру
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Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине
Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине - 08.03.2025 Украина.ру
Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине
В нынешних условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов
2025-03-08T07:45
2025-03-08T07:45
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Отвечая на вопрос, возможно ли достичь мирного урегулирования политическим путем, без занятия территории всей Украины, эксперт заявил, что с такой позиции добиться можно всего, чего угодно. То есть договорится можно всегда, если есть терпение и желание, подчеркнул собеседник издания.Он пояснил, что руководство Украины старается затянуть войну всеми возможными способами, так как без нее не будет самого украинского руководства. Также и лидеры Евросоюза выступает за некую вечную войну с непонятными перспективами, добавил эксперт.“В этих условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Нас ждут еще четыре-шесть месяцев боевых действий”, — резюмировал собеседник издания.Между тем сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру заявил, что России надо добиться “психологического перелома Украины, так как она должна почувствовать, что ее повалили на землю и сейчас начнут бить ногами”. В противном случае, подчеркнул он, Украина и Европа попытаются обставить любое примирение как свою победу.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
https://ukraina.ru/20250306/1061594385.html
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новости, украина, россия, европа, эммануэль макрон, ес, сша, сво, переговоры
Новости, Украина, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, ЕС, США, СВО, переговоры

Еще полгода боевых действий: Копылов спрогнозировал сроки завершения войны на Украине

07:45 08.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В нынешних условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов
Отвечая на вопрос, возможно ли достичь мирного урегулирования политическим путем, без занятия территории всей Украины, эксперт заявил, что с такой позиции добиться можно всего, чего угодно. То есть договорится можно всегда, если есть терпение и желание, подчеркнул собеседник издания.
“Хватит ли сейчас у всех сторон такого терпения и желания — мне сказать трудно. Особенно если принять во внимание множество акторов, которые в этом задействованы. Их цели не совпадают с установлением долгого и прочного мира”, — отметил Копылов.
Он пояснил, что руководство Украины старается затянуть войну всеми возможными способами, так как без нее не будет самого украинского руководства. Также и лидеры Евросоюза выступает за некую вечную войну с непонятными перспективами, добавил эксперт.
“В этих условиях какие-либо переговоры и политические решения не невозможны, а просто растянуты по времени. Завершить войну быстро и за один договор не получится. Нас ждут еще четыре-шесть месяцев боевых действий”, — резюмировал собеседник издания.
Между тем сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру заявил, что России надо добиться “психологического перелома Украины, так как она должна почувствовать, что ее повалили на землю и сейчас начнут бить ногами”. В противном случае, подчеркнул он, Украина и Европа попытаются обставить любое примирение как свою победу.
Фото: Урсула фон дер Ляйен
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Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
 
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