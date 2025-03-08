Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка” - 08.03.2025 Украина.ру
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Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”
Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка” - 08.03.2025 Украина.ру
Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”
Российская дипломатия ведет титаническую, но незаметную работу. “Пока блондин из "Один дома" [президент США Дональд Трамп] и беспорточный пианист [французский лидер Эммануэль Макрон] выкидывают свои номера, умные и расчетливые люди в их командах выходят на контакт и демонстрируют готовность к конструктивной работе
2025-03-08T08:00
2025-03-08T08:00
новости
россия
москва
сша
дональд трамп
эммануэль макрон
краснов
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Отвечая на вопрос, что происходит “за кулисами”, пока в США и Европе события сменяют друг друга с молниеносной скоростью”, эксперт заметил, что российская дипломатия ведет “титаническую, но незаметную работу”.Он подчеркнул, что “суеты” со стороны Москвы не наблюдается по одной простой причине: концептуально российская позиция не меняется, Россия требует только собственной безопасности и ничего более.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, краснов
Новости, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Краснов

Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”

08:00 08.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Бельгия
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Российская дипломатия ведет титаническую, но незаметную работу. “Пока блондин из "Один дома" [президент США Дональд Трамп] и беспорточный пианист [французский лидер Эммануэль Макрон] выкидывают свои номера, умные и расчетливые люди в их командах выходят на контакт и демонстрируют готовность к конструктивной работе
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
Отвечая на вопрос, что происходит “за кулисами”, пока в США и Европе события сменяют друг друга с молниеносной скоростью”, эксперт заметил, что российская дипломатия ведет “титаническую, но незаметную работу”.
“Все непросто, легких решений нет. Каждый шаг требует ювелирной или даже хирургической точности. Не всё получается. Но работа идёт. Так что Россия не наблюдает, Россия действует”, — заявил Краснов.
Он подчеркнул, что “суеты” со стороны Москвы не наблюдается по одной простой причине: концептуально российская позиция не меняется, Россия требует только собственной безопасности и ничего более.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
 
НовостиРоссияМоскваСШАДональд ТрампЭммануэль МакронКраснов
 
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