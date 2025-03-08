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Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”
Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка” - 08.03.2025 Украина.ру
Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”
Российская дипломатия ведет титаническую, но незаметную работу. “Пока блондин из "Один дома" [президент США Дональд Трамп] и беспорточный пианист [французский лидер Эммануэль Макрон] выкидывают свои номера, умные и расчетливые люди в их командах выходят на контакт и демонстрируют готовность к конструктивной работе
2025-03-08T08:00
2025-03-08T08:00
2025-03-08T08:00
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дональд трамп
эммануэль макрон
краснов
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Отвечая на вопрос, что происходит “за кулисами”, пока в США и Европе события сменяют друг друга с молниеносной скоростью”, эксперт заметил, что российская дипломатия ведет “титаническую, но незаметную работу”.Он подчеркнул, что “суеты” со стороны Москвы не наблюдается по одной простой причине: концептуально российская позиция не меняется, Россия требует только собственной безопасности и ничего более.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, краснов
Новости, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Краснов
Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”
Российская дипломатия ведет титаническую, но незаметную работу. “Пока блондин из "Один дома" [президент США Дональд Трамп] и беспорточный пианист [французский лидер Эммануэль Макрон] выкидывают свои номера, умные и расчетливые люди в их командах выходят на контакт и демонстрируют готовность к конструктивной работе