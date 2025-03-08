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Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”

Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка” - 08.03.2025 Украина.ру

Москва действует: Краснов о ювелирной работе российских дипломатов за кулисами “западного цирка”

Российская дипломатия ведет титаническую, но незаметную работу. “Пока блондин из "Один дома" [президент США Дональд Трамп] и беспорточный пианист [французский лидер Эммануэль Макрон] выкидывают свои номера, умные и расчетливые люди в их командах выходят на контакт и демонстрируют готовность к конструктивной работе

2025-03-08T08:00

2025-03-08T08:00

2025-03-08T08:00

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краснов

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Отвечая на вопрос, что происходит “за кулисами”, пока в США и Европе события сменяют друг друга с молниеносной скоростью”, эксперт заметил, что российская дипломатия ведет “титаническую, но незаметную работу”.Он подчеркнул, что “суеты” со стороны Москвы не наблюдается по одной простой причине: концептуально российская позиция не меняется, Россия требует только собственной безопасности и ничего более.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует

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новости, россия, москва, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, краснов