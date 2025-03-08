https://ukraina.ru/20250308/1061630232.html

Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка

Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка - 08.03.2025 Украина.ру

Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка

В воскресенье, 9 марта, в Канаде состоятся выборы нового лидера правящей Либеральной партии, который станет новым премьер-министром и будет руководить страной кленового листа до парламентских выборов, назначенных на октябрь

2025-03-08T06:12

2025-03-08T06:12

2025-03-08T06:12

эксклюзив

канада

сша

вашингтон

джастин трюдо

дональд трамп

марк карни

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Уходящий вождь либералов Джастин Трюдо, возглавлявший Канаду в течение десяти лет, подал в отставку в начале года на фоне катастрофического падения доверия к своему правительству, изрядно надоевшему большей части канадцев.Согласно данным социологических опросов, 80% респондентов с одобрением восприняли его решение покинуть большую политику. Прежде всего, потому, что улыбчивый и фотогеничный политик активно проводил антисоциальные реформы, резко увеличившие стоимость жизни для среднестатистических граждан.Канада имеет репутацию процветающего богатого государства. Однако, по данным Canadian Homelessness Research Network, 30 тысяч канадцев ежедневно ночуют на улице, потому что они не в состоянии оплатить ночлег. Почти 900 тысяч человек получают продовольственную помощь, каждый пятый одинокий канадец живет в нищете, а 13% канадских детей находятся за чертой бедности.Все последние годы правительство Тоюдо последовательно сокращало расходы на социальную помощь и медицину, официально навязывая бедным и больным людям эвтаназию."На фоне популяризации "добровольного ухода из жизни" в Канаде ситуация вышла на совершенно ненормальный уровень. Нет денег – незачем жить. Вот такой слоган у местных соцработников и медиков.Дошло до того, что особо отчаявшиеся люди звонят в соцслужбы и просят помочь им покончить с жизнью. Приходят на перевалочные пункты, где неимущим раздают еду, и просят об эвтаназии там. Подать заявку на эвтаназию может любой, кто считает, что условия его жизни невыносимы", – пишет об этом в соцсетях блогер Дмитрий Толстых.Идеология канадских либералов причудливо сочетает в себе ценности радужной повестки и заигрывание с нацизмом, которое привело к грандиозному мировому скандалу: год назад Трюдо торжественно чествовал в парламенте украинского коллаборационизма Ярослава Хунку (Гунько), служившего в эсэсовской дивизии "Галичина". И это тоже серьезным образом снизило популярность премьер-министра.Напоследок Трюдо вступил в конфликт с Дональдом Трампом, который иронично пообещал превратить Канаду в пятьдесят первый штат Соединенных Штатов Америки, а затем распорядился ввести 25-процентные импортные пошлины на канадские товары, что сразу же отбросит в рецессию канадскую экономику.Трамп отсрочил это решение до апреля, однако Трюдо продолжает ожесточенные информационные атаки на американского президента.На днях Трюдо пригрозил Вашингтону ответными "адскими" санкциями, однако министр финансов США Скотт Бессент высмеял его речь оскорбительном тоне. "Он уже хромая утка, ходячий труп. Не думаю, что его когда-либо воспринимали серьёзно. Предполагаю, что на следующей неделе премьер-министром станет Карни. Он более благоразумен. Посмотрим, что будет", – заявил Бессент в интервью американскому телеканалу Fox News.Действительно, новым лидером либералов – а значит, и новым премьером, – скорее всего, будет избран Марк Карни. Но это однозначно не предвещает для рядовых канадцев перемен к лучшему.Карни – представитель рафинированной неолиберальной элиты. Он защищал учёные степени в Гарварде и Оксфорде, много лет проработал в Goldman Sachs – одном из крупнейших инвестиционных банков планеты, а с 2013 по 2020 год являлся управляющим Банка Англии, получив паспорт подданного Великобритании. Сейчас он работает председателем совета директоров медиа-корпорации Bloomberg.В случае избрания этого банкира, которого, согласно опросам, поддерживают большинство из 400 тысяч канадских либералов, зарегистрированных для внутрипартийного голосования, Канада окончательно перейдет под прямое управление Лондона.Британское правительство будет активно использовать его для борьбы против Трампа. Марк Карни уже пригрозил "дать отпор хулигану", – имея в виду президента США, – пообещав, что канадские власти готовы прекратить поставлять своим южным соседям электроэнергию, что приведет к веерным отключениям света от Нью-Йорка до Миннесоты. А его внутренняя экономическая политика будет продолжением антисоциальной политики Джастина Трюдо, то есть с упором на эвтаназию.Однако единственным реальным конкурентом в борьбе за пост главы Либеральной партии, который может теоретически противостоять Карни, является одиозная Христя Фриланд, бывший заместитель премьер-министра и бывший министр финансов Канады.Фриланд является одним из главных международных покровителей режима Зеленского и не скрывает своих симпатий к украинскому национализму. Ведь её дед по материнской линии – коллаборационист Михаил Хомяк – был главным редактором пронацистской украиноязычной газеты "Краковские вести".Предвыборная кампания Христи тоже строится на яростной борьбе против Трампа. Она заявила, что американцы будут "ошеломлены" канадским ответом на его импортные пошлины. Причем, эта антипатия имеет не только политический, но и личный характер – потому что американский президент ранее называл ее "токсичной", "ужасной", "некомпетентной" и "ненормальной".После вероятной победы Карни, он будет занимать пост премьера до осени, когда либералам будут противостоять на выборах канадские консерваторы. Но даже если к власти придет лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, это не приведёт к существенным изменениям.Сейчас этот политик тоже призывает к борьбес Трампом, обещая воевать за арктические ресурсы в интересах Запада – против Москвы и Пекина."Канада никогда не станет пятьдесят первым штатом США. Точка. Мы великая и независимая страна. Я буду драться за Канаду… Когда я стану премьер-министром, мы вернем контроль над нашей Арктикой, чтобы не допустить туда Россию и Китай", – написал Пуальевр в своем личном блоге.Таким образом, канадская ситуация является классическим случаем выборов без выбора. Точно также, как в Европе, где Шольца сменяет ничем не отличающийся от него Мерц, а смешившие британских консерваторов лейбористы продолжают фанатично выступать за продолжение конфликта на Украине.Также на эту тему материал на сайте Украина.ру: Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо

https://ukraina.ru/20220310/1033487509.html

https://ukraina.ru/20241217/1059725775.html

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эксклюзив, канада, сша, вашингтон, джастин трюдо, дональд трамп, марк карни