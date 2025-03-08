Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьезного расхода боеприпасов Украины, которые с учетом ограниченности заканчиваться будут гораздо быстрее. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Отвечая на вопрос, как долго ВСУ продержатся без американской военной помощи, собеседник издания заявил, что эксперты называют срок три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий.
“Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьезного расхода боеприпасов. Тогда процесс пойдет быстрее. По данным западных СМИ, через две-три недели закончатся ракеты для системы Patriot. Европа не сможет помогать Украине так, как США”, — считает Моро.
Он также заметил, что лидеры ЕС предали мечту Европы: мир и процветание.
“Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными. Но почему тогда они проиграли войну? Придет время, когда народы Европы будут требовать отчета у своих лидеров”, — добавил эксперт.
Поэтому европейские политики оказались в ситуации цугцванга, когда любой ход для них будет проигрышем, резюмировал Моро.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов уточнил, что оценки экспертов верны, так как экс-лидер США Джо Байден перед своей отставкой успел “накачать” Украину большим количеством оружия.
По его мнению, систем ПВО Patriot украинской армии хватит на месяц-полтора. Ракет Himars примерно на тот же срок. Подробнее о главной проблеме ВСУ, связанной с поставками военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
6 марта, 17:17Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюансВ течение нескольких месяцев Украина может получить 40 тыс терминалов спутниковой связи, альтернативных американским Starlink. Об этом заявила Bloomberg гендиректор французского оператора спутниковой связи Eutelsat Ева Бернеке