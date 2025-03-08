Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США - 08.03.2025 Украина.ру
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Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США
Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США - 08.03.2025 Украина.ру
Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США
Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьезного расхода боеприпасов Украины, которые с учетом ограниченности заканчиваться будут гораздо быстрее. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-03-08T05:15
2025-03-08T05:15
новости
россия
украина
европа
джо байден
вооруженные силы украины
вс рф
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Отвечая на вопрос, как долго ВСУ продержатся без американской военной помощи, собеседник издания заявил, что эксперты называют срок три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий.Он также заметил, что лидеры ЕС предали мечту Европы: мир и процветание.“Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными. Но почему тогда они проиграли войну? Придет время, когда народы Европы будут требовать отчета у своих лидеров”, — добавил эксперт.Поэтому европейские политики оказались в ситуации цугцванга, когда любой ход для них будет проигрышем, резюмировал Моро.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов уточнил, что оценки экспертов верны, так как экс-лидер США Джо Байден перед своей отставкой успел “накачать” Украину большим количеством оружия.По его мнению, систем ПВО Patriot украинской армии хватит на месяц-полтора. Ракет Himars примерно на тот же срок. Подробнее о главной проблеме ВСУ, связанной с поставками военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружияПолный текст интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом
https://ukraina.ru/20250306/1061597358.html
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новости, россия, украина, европа, джо байден, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Европа, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США

05:15 08.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Занятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьезного расхода боеприпасов Украины, которые с учетом ограниченности заканчиваться будут гораздо быстрее. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Отвечая на вопрос, как долго ВСУ продержатся без американской военной помощи, собеседник издания заявил, что эксперты называют срок три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий.
“Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьезного расхода боеприпасов. Тогда процесс пойдет быстрее. По данным западных СМИ, через две-три недели закончатся ракеты для системы Patriot. Европа не сможет помогать Украине так, как США”, — считает Моро.
Он также заметил, что лидеры ЕС предали мечту Европы: мир и процветание.
“Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными. Но почему тогда они проиграли войну? Придет время, когда народы Европы будут требовать отчета у своих лидеров”, — добавил эксперт.
Поэтому европейские политики оказались в ситуации цугцванга, когда любой ход для них будет проигрышем, резюмировал Моро.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов уточнил, что оценки экспертов верны, так как экс-лидер США Джо Байден перед своей отставкой успел “накачать” Украину большим количеством оружия.
По его мнению, систем ПВО Patriot украинской армии хватит на месяц-полтора. Ракет Himars примерно на тот же срок. Подробнее о главной проблеме ВСУ, связанной с поставками военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
- РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Полный текст интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом
 
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