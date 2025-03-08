https://ukraina.ru/20250308/1061627700.html

Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США

Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США - 08.03.2025 Украина.ру

Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США

Если Россия организует большое наступление, то это потребует серьезного расхода боеприпасов Украины, которые с учетом ограниченности заканчиваться будут гораздо быстрее. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-03-08T05:15

2025-03-08T05:15

2025-03-08T05:15

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Отвечая на вопрос, как долго ВСУ продержатся без американской военной помощи, собеседник издания заявил, что эксперты называют срок три-четыре месяца, все зависит от интенсивности боевых действий.Он также заметил, что лидеры ЕС предали мечту Европы: мир и процветание.“Коалиция европейских государств проиграла войну России, граждан которых она считала людьми второго сорта, экономику слабой, а генералов некомпетентными. Но почему тогда они проиграли войну? Придет время, когда народы Европы будут требовать отчета у своих лидеров”, — добавил эксперт.Поэтому европейские политики оказались в ситуации цугцванга, когда любой ход для них будет проигрышем, резюмировал Моро.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов уточнил, что оценки экспертов верны, так как экс-лидер США Джо Байден перед своей отставкой успел “накачать” Украину большим количеством оружия.По его мнению, систем ПВО Patriot украинской армии хватит на месяц-полтора. Ракет Himars примерно на тот же срок. Подробнее о главной проблеме ВСУ, связанной с поставками военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружияПолный текст интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом

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новости, россия, украина, европа, джо байден, вооруженные силы украины, вс рф