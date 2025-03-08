https://ukraina.ru/20250308/1061589060.html

Численное превосходство ВСУ позволяет Украине осуществить Брянско-Гомельскую авантюру — Зимовский

Численное превосходство ВСУ позволяет Украине осуществить Брянско-Гомельскую авантюру — Зимовский - 08.03.2025 Украина.ру

Численное превосходство ВСУ позволяет Украине осуществить Брянско-Гомельскую авантюру — Зимовский

Украинские подразделения по всей линии фронта обладают численным преимуществом над ВС РФ, примерно 6 к 5. То есть у киевского режима есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление

2025-03-08T05:30

2025-03-08T05:30

2025-03-08T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.По его словам, чтобы предполагать вероятность Брянско-Гомельскую авантюры, нужно дождаться, чем закончится Курская.Однако он отметил, что по-прежнему не видно попыток организовать скопление крупных украинских группировок, которые с юга могут ударить Белоруссию.Но, подчеркнул Зимовский, белорусские коллаборационисты ведь говорили, что у них планировался некий рейд на Малориту (Брестская область) с территории Волыни. И если этот план был, то кто-то под него рассчитывал вооружение, боеприпасы и людей, заметил эксперт.“И эти планы в любой момент могут быть материально насыщены. Именно потому, что у Украины есть излишек личного состава”, — резюмировал он.Между тем интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш рассказал, что попытки Киева прикрыть свои войска под Суджей приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии, но ВСУ все еще пытаются наступать, не имея ни в чем превосходства на поле боя в Курской области."Фактически, ради захвата магазина "Пятерочка" в Судже Украина каждый день несет огромные потери в ценной технике — о людях наши "небратья" давно не беспокоятся. И эти потери уже подтверждены на регулярных видео с поля боя", — заявил Белаш.Полный текст интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья

https://ukraina.ru/20250303/1061493782.html

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, белоруссия, курская область