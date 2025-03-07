https://ukraina.ru/20250307/1061605313.html

Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"

Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла" - 07.03.2025 Украина.ру

Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"

Российские войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу "Сумы — Суджа". Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования, это очень важный момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-03-07T20:45

2025-03-07T20:45

2025-03-07T20:45

новости

курская область

сумская область

суджа

юрий кнутов

всу

окружение

наступление

вс рф

m1 abrams

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Ряд позиций по вооружениям для Киева страны Евросоюза попытаются закрыть если не полностью, то частично. Но проблема в том, что американская техника, которая находится на вооружении ВСУ, постоянно выходит из строя, сообщил эксперт."В Курской области постоянно выбивают танки Abrams и БМП Bradley. Ремонтировать их будет нечем, если не будет поставок из США. В ближайшие месяцы к нулю будет сведено количество и гаубиц М777 из-за отсутствия ремкомплектов, с помощью которых можно эту технику восстановить", — подчеркнул Кнутов.По его мнению, снижение количества бронетехники и артиллерии ВСУ будет прослеживаться быстро. То же самое касается и РЭБ, и американских дронов. То есть в течение месяца боевой потенциал противника будет снижаться, добавил собеседник Украина.ру.В Курской области, где российские войска держать под огневым контролем трассу, которая ведет на Суджу, уже есть признаки огневого котла, сообщил Кнутов. "Произошёл очень важный момент. Мы попытались двигаться в сторону Суджи, но там серьезная оборона, поэтому продвижение не столь быстрое. Поэтому наши войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу Сумы-Суджа. Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования", — уточнил Кнутов.Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива. Гарнизон будет вынужден сдаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061575076.html

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