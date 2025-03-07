Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Российские войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу "Сумы — Суджа". Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования, это очень важный момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ряд позиций по вооружениям для Киева страны Евросоюза попытаются закрыть если не полностью, то частично. Но проблема в том, что американская техника, которая находится на вооружении ВСУ, постоянно выходит из строя, сообщил эксперт.
"В Курской области постоянно выбивают танки Abrams и БМП Bradley. Ремонтировать их будет нечем, если не будет поставок из США. В ближайшие месяцы к нулю будет сведено количество и гаубиц М777 из-за отсутствия ремкомплектов, с помощью которых можно эту технику восстановить", — подчеркнул Кнутов.
По его мнению, снижение количества бронетехники и артиллерии ВСУ будет прослеживаться быстро. То же самое касается и РЭБ, и американских дронов. То есть в течение месяца боевой потенциал противника будет снижаться, добавил собеседник Украина.ру.
В Курской области, где российские войска держать под огневым контролем трассу, которая ведет на Суджу, уже есть признаки огневого котла, сообщил Кнутов.
"Произошёл очень важный момент. Мы попытались двигаться в сторону Суджи, но там серьезная оборона, поэтому продвижение не столь быстрое. Поэтому наши войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу Сумы-Суджа. Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования", — уточнил Кнутов.
Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива. Гарнизон будет вынужден сдаться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
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