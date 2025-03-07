Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла" - 07.03.2025 Украина.ру
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Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла" - 07.03.2025 Украина.ру
Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
Российские войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу "Сумы — Суджа". Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования, это очень важный момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-03-07T20:45
2025-03-07T20:45
новости
курская область
сумская область
суджа
юрий кнутов
всу
окружение
наступление
вс рф
m1 abrams
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Ряд позиций по вооружениям для Киева страны Евросоюза попытаются закрыть если не полностью, то частично. Но проблема в том, что американская техника, которая находится на вооружении ВСУ, постоянно выходит из строя, сообщил эксперт."В Курской области постоянно выбивают танки Abrams и БМП Bradley. Ремонтировать их будет нечем, если не будет поставок из США. В ближайшие месяцы к нулю будет сведено количество и гаубиц М777 из-за отсутствия ремкомплектов, с помощью которых можно эту технику восстановить", — подчеркнул Кнутов.По его мнению, снижение количества бронетехники и артиллерии ВСУ будет прослеживаться быстро. То же самое касается и РЭБ, и американских дронов. То есть в течение месяца боевой потенциал противника будет снижаться, добавил собеседник Украина.ру.В Курской области, где российские войска держать под огневым контролем трассу, которая ведет на Суджу, уже есть признаки огневого котла, сообщил Кнутов. "Произошёл очень важный момент. Мы попытались двигаться в сторону Суджи, но там серьезная оборона, поэтому продвижение не столь быстрое. Поэтому наши войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу Сумы-Суджа. Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования", — уточнил Кнутов.Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива. Гарнизон будет вынужден сдаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250306/1061575076.html
курская область
сумская область
суджа
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новости, курская область, сумская область, суджа, юрий кнутов, всу, окружение, наступление, вс рф, m1 abrams, m2 bradley, курск, трасса, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Сумская область, Суджа, Юрий Кнутов, ВСУ, окружение, наступление, ВС РФ, M1 Abrams, M2 Bradley, Курск, трасса, СВО, Спецоперация

Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"

20:45 07.03.2025
 
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Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Российские войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу "Сумы — Суджа". Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования, это очень важный момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ряд позиций по вооружениям для Киева страны Евросоюза попытаются закрыть если не полностью, то частично. Но проблема в том, что американская техника, которая находится на вооружении ВСУ, постоянно выходит из строя, сообщил эксперт.
Курской области постоянно выбивают танки Abrams и БМП Bradley. Ремонтировать их будет нечем, если не будет поставок из США. В ближайшие месяцы к нулю будет сведено количество и гаубиц М777 из-за отсутствия ремкомплектов, с помощью которых можно эту технику восстановить", — подчеркнул Кнутов.
По его мнению, снижение количества бронетехники и артиллерии ВСУ будет прослеживаться быстро. То же самое касается и РЭБ, и американских дронов. То есть в течение месяца боевой потенциал противника будет снижаться, добавил собеседник Украина.ру.
В Курской области, где российские войска держать под огневым контролем трассу, которая ведет на Суджу, уже есть признаки огневого котла, сообщил Кнутов.
"Произошёл очень важный момент. Мы попытались двигаться в сторону Суджи, но там серьезная оборона, поэтому продвижение не столь быстрое. Поэтому наши войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу Сумы-Суджа. Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования", — уточнил Кнутов.
Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива. Гарнизон будет вынужден сдаться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: "Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс" на сайте Украина.ру.
Денис AsFPV
Вчера, 09:24
Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPVКорреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил центр FPV "Ангелы78" и поговорил с руководителем организации Денисом (позывной AsFPV) о российском преимуществе в дронах на оптоволокне, о способах подготовки операторов беспилотников и о роли современной авиации в боевых действиях
 
НовостиКурская областьСумская областьСуджаЮрий КнутовВСУокружениенаступлениеВС РФM1 AbramsM2 BradleyКурсктрассаСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
20:30Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
20:15Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО
19:45Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
19:43СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто
19:30После приостановки военной помощи США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях — Кнутов
19:30Андрей Суздальцев: Россию ждет тяжелая битва с Европой, которая будет вооружаться и спасать Зеленского
19:15"Это ваша марионетка, вы и разбирайтесь": Рожин о том, сможет ли Трамп продавить выборы на Украине
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