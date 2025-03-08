https://ukraina.ru/20250308/1061636626.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта - 08.03.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта

Войска всех группировок, участвующие в боях на юге-востоке Украины перешли к активным наступательным действиям на ключевых участках фронта.

2025-03-08T06:40

2025-03-08T06:40

2025-03-08T07:01

россия

северск

сша

андрей марочко

вооруженные силы украины

итар-тасс

эксклюзив

спецоперация

сво

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Российская армия продолжает продвижение к городу Северску в ДНР, впрочем, не только к нему. ВС РФ только в течение суток нанесли на этом направлении поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Плещеевки, Шевченко, Дылеевки, Крымского, Александрополя, Миньковки и Константиновки. Но вот Северск вызвал у ВСУ просто нервную дрожь.С начала нынешней недели командование ВСУ стало активно наращивать группировку в городе Северске, который разрушен на 85 % еще с боев 2014 года. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого цитирует ТАСС, украинские солдаты прячутся в подвалах жилых домов, как бывших высоток, так и в частном секторе. Прячутся там и роют подземные ходы сообщений.Технику украинские военные, численность которых здесь увеличилась кратно, за счет переброски дополнительных сил и средств с других направлений, прячут в заброшенных и наполовину разрушенных складских помещениях. В частности, капонир бронетехники появился в здании местной полиции. Эксперт отмечает, что в городе увеличился в разы трафик передвижения автомобилей ВСУ. В Северске замечены также реактивные системы залпового огня и самоходно-артиллерийские установки.Вся эта подготовка означает попытку создания мощных рубежей обороны и готовность к защите Северска. На грядущее наступление украинской армии, особенно с прекращением поставок военной техники со стороны США, это совсем не похоже, ВСУ будут стараться лишь удержать этот город.Некоторые эксперты и аналитики поспешили сообщить, что ВСУ любыми путями хотят сохранить контроль над природными ресурсами, чтобы передать их под американскую добычу. На самом деле добыча флюсовых известняков, которыми занимался Северский доломитный завод, давно не ведется в промышленных масштабах, а сам завод был закрыт еще в 2008 году. Да, здесь было в избытке кварцевого и строительного песка. Сейчас производства нет, добычи тоже, можно разве что вывозить ископаемые эшелонами куда-то на переработку. Хотя у киевского режима может хватить ума и на такой способ расплаты за вооружения.У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там находится крупный центр агломерации, контролируемой киевским режимом. Местоположение Северска важно для российской армии и в географическом плане. Он расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 25 километрах от Славянска, отсюда до Артёмовска 30 километров. Освобождая северо-западную часть Донбасса, нужно заходить и в Северск. Обходя его с фланга, наши штурмовики продвинулись в направлении Соледара, который успешно освободили. Украинское военное командование, понимая, что „мешка “здесь не избежать, старается наращивать силы ВСУ. То ли в надежде удержать оборону, то ли для будущих попыток прорыва.Купянск в Харьковской области, за который огрызается украинская армия, проламывается в обороне. Штурмовые подразделения нашей армии пошагово продвигается здесь вперед. Не лучше ситуация у ВСУ и в Волчанске, где штурмовики армии РФ уже хозяйничают не только на окраинах. Военную операцию на харьковском направлении командование группировки "Запад" проводит без резких движений. Хотя, как судить, переправа через реку Оскол российским десантом на лодках позволила захватить два плацдарма. Продвигаются подразделения армии РФ сейчас и в районе Двуречной.Наши войска сейчас находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, даже бинокль не нужен, чтобы рассмотреть его окраины. Проходим по двум берегам Оскола. Река коварная, перекаты глубиной в 50 сантиметров сменяются омутами в десять метров. Свое название эта водная артерия, как полагают, получила от слова „скала “, и её преодоление сопряжено с различными трудностями. Непросто здесь приходится и врагу — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется и тем, что личного состава у них не хватает. У нас с силами всё в порядке, но идём поступательно. ВСУ кряхтят в бессилии, и порой наши штурмовики заходят на позиции противника, где находят лишь пустующие окопы, которые и занимают.ВСУ тяжело оборонять этот город. Мы расширяем свои плацдармы на правом берегу, постепенно окружая Купянск, а также усиливаем давление севернее Харькова. Вышли и на Казачью Лопань. Тоже знаковое место, отсюда до Харькова по трассе уже 35 километров. За Лопань ВСУ бьются с ожесточением, как и за Липцы. Там сложнее, в Липцах находится порядка двух бригад ВСУ, к тому же здесь имеются склады боеприпасов и бронетехники. Соответственно, оборона противника более сильная.Заход в Купянск сильно развяжет руки нашим войскам. После освобождения этого города более активными будут действия и в Волчанске. Там и так идёт нормальное продвижение, и наши штурмовики контролируют большую часть города. Продвигаются и по берегам реки Волчьей. О продвижении армии РФ у Оскольского водохранилища в Харьковской области рассказывают наши военкоры на местах. К примеру, российские штурмовики прошли юго-восточнее поселка Загрызово, в лесопосадках западнее Лозовой и в направлении Новой Кругляковки.Кажется, что не хватает какого-то решительного удара. Но вот военные эксперты призывают не торопиться. В первую очередь, во избежание потерь со стороны российских войск, а потом предполагается, что противник сам выдохнется и будет уходить со своих позиций. Так что и Харьков скоро можно будет рассмотреть с ближайших высоток.В Курской области на прошедшей неделе началась новая фаза боевых действий, которая кардинально изменилась в пользу Вооруженных сил России. Противник, который еще в декабре-начале февраля пытался переломить ситуацию, предпринимал попытки контрнаступления, сейчас все плотнее и плотнее сжимается частями нашей армии. Поддержка с воздуха и активные действия на земле позволили морпехам и десантникам добиться значительного успеха. Группировка украинских войск в районе Суджи Курской области оказалась разрезана на две части после взрыва еще одного моста у населенного пункта.Элита Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в ловушке после того, как российские войска перекрыли единственный канал переброски подкрепления и снабжения группировки в Курской области. Об этом пишут киевские паблики. Так, по информации украинского Telegram-канала "Резидент", фронт "явно начинает сыпаться", "катастрофа становится все более очевидной". Кроме того, подразделения, которые до сих пор удерживают позиции, "фактически обречены", а те, кого отправят на подмогу, "просто повторят их судьбу".Российская армия продолжает продвигаться южнее Суджи, от Куриловки и на запад. И тем самым создается угроза физически перекрыть еще одну ключевую дорогу, что сделает ситуацию для ВСУ критической. Активно пресекают любые попытки ВСУ доставить боекомплекты и подкрепление к Судже по трассе из Сум и через Юнаковку. Армия РФ ведет наступление в районах Новенького и Журавки на территории Сумской области.Эффективно работают операторы беспилотников, координируя свои действия в онлайн-режиме. Они также устраивают засады на противника, посадив БПЛА на землю и выжидая появления врага. ВСУ больше не могут безопасно снабжать курскую группировку. Украинские военные паблики пишут о случаях, когда боевики выбирались из российского региона пешком, рискуя нарваться на беспилотник или артиллерийский снаряд. Несколько раз украинские машины с пополнениями разворачивались и возвращались обратно из-за обстрелов.Снабжение курской группировки ВСУ ухудшила и погода. Объехать трассу Сумы — Суджа по грунтовкам и проселочным дорогам, превратившимся в болота, все сложнее. Сами ВСУ, тем временем, несут катастрофические потери на курском направлении. За сутки убито и ранено 170 боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. А с начала вторжения, противник потерял свыше 65 тысяч человек.В последние дни появилось множество новостей, связанных с возможным ограничением или прекращением поставок военной помощи Украине со стороны США. Кроме того, по оценкам самих американцев, Украина без их поддержки сможет продержаться не более полугода. Но так ли это на самом деле.Необходимо понимать, на мой взгляд, что многие услуги уже оплачены заранее и рассчитаны на долгий срок. Например, доступ к системе Starlink для ВСУ оплачен Польшей до 2026 года, и именно поляки закупают терминалы связи. Услуги, предоставляемые частными американскими оборонными компаниями, также оплачены наперед. Можно с уверенностью сказать, что эту помощь вряд ли отключат.Речь, скорее, идет о правительственной помощи. И здесь ключевым фактором являются данные разведки. Без информации, предоставляемой США, Киев действительно столкнется с серьезными трудностями, особенно на оперативном и стратегическом уровнях. Кроме того, от американских поставок зависят ракеты ПВО, комплектующие и другие высокотехнологичные изделия. Что касается бронетехники и снарядов, то доля США в этих поставках всегда была меньше, чем у Европы. Поэтому говорить о том, что без американской помощи ВСУ останутся без снарядов и танков, не приходится.Таким образом, оценка, данная американцами, довольно близка к истине. Без их поддержки фронт ВСУ не рухнет мгновенно, но деградация украинской армии ускорится. Командованию ВСУ придется принимать решения об отходе на более выгодные рубежи обороны. В противном случае преимущество ВС РФ в разведке и планировании может привести к быстрому и решительному разгрому украинских сил. Учитывая характер некоторых украинских командиров, нельзя исключать, что они решат "стоять до конца". А это, в свою очередь, сыграет на руку России.Приостановка поставок оружия от США приведёт к тому, что ключевые системы ВСУ окажутся под угрозой в ближайшие недели: Ракеты ПВО Patriot. Без новых поставок Украина потеряет возможность защищать стратегические объекты, включая инфраструктуру и военные базы.А взять, например, ракеты для HIMARS. Система высокоточного удара ВСУ по российским тылам существенно ослабнет, что даст России оперативное преимущество. Если помощь не возобновится в ближайшее время, ВСУ столкнутся с критической нехваткой боеприпасов уже к апрелю-маю 2025 года.Военные специалисты и аналитики сходятся во мнении, что российская армия продолжит наращивать инициативу на поле боя, используя комбинацию массированных атак, артиллерийского огня и передовых средств разведки. Главной угрозой для украинской армии со стороны ВС РФ сегодня становится накопление тактических преимуществ по всему Восточному фронту. Это создает устойчивые предпосылки для преодоления "кризиса позиционной войны" и открывает нам хорошие перспективы для масштабных наступательных действий на оперативном уровне.О том, что думают и говорят украинские военные - в статье Дмитрия Ковалевича "Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте"

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россия, северск, сша, андрей марочко, вооруженные силы украины, итар-тасс, эксклюзив, спецоперация, сво