https://ukraina.ru/20250308/1061629766.html

"В этой войне мы на стороне России". Музыканты Group Yorum о Турции, Европе, Донбассе и борьбе с фашизмом

"В этой войне мы на стороне России". Музыканты Group Yorum о Турции, Европе, Донбассе и борьбе с фашизмом - 08.03.2025 Украина.ру

"В этой войне мы на стороне России". Музыканты Group Yorum о Турции, Европе, Донбассе и борьбе с фашизмом

В Луганске с концертом побывала легендарная турецкая Group Yorum. Музыканты и общественные деятели Сена Эркоч и Умут Гюльтекин из Group Yorum в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказали об идеях и ценностях, которые они выражают через своё творчество. К ним также присоединился журналист Синан Эрсой.

2025-03-08T07:33

2025-03-08T07:33

2025-03-08T07:33

турция

германия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

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айдар

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сирия

лнр

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— Сена, расскажи о группе.Сена: Group Yorum — старая турецкая группа, ее основали в 1985 году. Мы, как вы видите, молоды, мы самое молодое поколение группы. Мы выросли на ее песнях, которые научили нас ценностям социализма и одновременно истории нашей родной страны. Но я родилась в Германии. Мои дедушка с бабушкой приехали из Турции работать в Германию в 60-х. Причина же, почему Group Yorum сейчас активна в Германии, заключается в том, что мы подвергаемся преследованиям в нашей родной стране. Мы как бы разделились на все части, потому что наши товарищи в Турции не могут выехать из страны, а мы, наоборот, не можем въехать. С 2016 год нам запретили давать концерты на нашей родине. Официально мне, конечно, не запрещено въезжать, но почти все члены нашей группы в Турции находятся в тюрьмах, а это значит, что и нас могут арестовать.— Почему они в тюрьмах?Сена: Мы пишем и исполняем музыку для людей. Это и есть основная причина. Мы выступаем против национализма в Турции, и все песни на всех наших концертах наполнены политическим содержанием, они объединяют и организовывают людей. Вот почему нас боятся. Нынешнее турецкое правительство ультранационалистическое. Но оно еще и является проводником американского империализма, поскольку Турция является членом НАТО. Наша страна — неоколония, она зависима от США, а власти используют диктаторские методы управления. Достаточно посмотреть на пример Group Yorum, чтобы увидеть эти методы — 21 музыкант сейчас в тюрьме за то, что исполняли музыку для людей. Это невозможно считать свободой и демократией.Синан: Можно я объясню? Самый большой концерт группы состоялся в Турции в 2015 году. С ними на сцене был целый оркестр и целый хор, состоявший из людей из разных уголков Турции. На сцене были десятки музыкантов. Приехали даже знаменитые еще с 60-х-70-х годов в Турции певцы, чтобы исполнить пару песен. Власти испугались такого объединения людей. Обычно левые разъединены, но Group Yorum смогли их объединить.Одна из песен группы, которую тогда исполняли, называется "Трудно умирать в июне". Она написана на слова поэта Хасана Хусейна Коркмазгила и посвящена памяти знаменитого революционного поэта Орхана Кемаля, который сидел в турецкой тюрьме в конце 30-х за "чтение книг Максима Горького и Назыма Хикмета" и за "пропаганду красных идей". Она о рабочих, которых убили во время всеобщей забастовки. Многие песни Group Yorum написаны на слова похороненного в России Назыма Хикмета и других поэтов и интеллектуалов Турции. В Москве есть культурный центр имени Назыма Хикмета.Сена и Умут в том концерте не участвовали, они присоединились к группе 8 лет назад. Но из тех ребят, кто тогда выступал, двое были вынуждены покинуть страну под угрозой большого тюремного срока. А некоторые уехали из-за политического давления, которое они больше не могли выдержать. Двоих музыкантов группы посадили в тюрьму. Была опасность, что на пожизненное заключение, поэтому они объявили голодовку. В 2020 году после 288 дней голодовки участница группы Хелин Бёлек умерла. За время существования группы в ней сменилось, наверное, 80 членов. Но группа продолжает существовать, потому что такова традиция в Турции. Эта группа — как церковь. В Турции о ней знают даже дети. И даже ультраправые правительства пытаются использовать песни группы в своих избирательных кампаниях. Представьте себе, однажды нынешний президент Эрдоган во время своей избирательной кампании читал текст песни Group Yorum, не зная, что это такое.Так вот, проводить следующие концерты группе запретили, но они попытались организовать маленькие мероприятия. Их тоже запретили. Я помню, как в прошлом году несколько членов Grоup Yorum попытались выступить на дне рождения 6-летнего ребенка одного из их поклонников. Так вот, запретили проводить мероприятие в зале. Культурный центр Grоup Yorum разгромили. Впрочем, это случалось раз 30, и каждый раз люди собирались и восстанавливали его.— Преследования группы как-то связаны с поддержкой Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией?Умут: Нет, мы критикуем РПК. Курдское движение — националистическое. Они позиционируют себя как левую рабочую партию, но они сражаются только за интересы курдов. А как же другие народы Турции? У них нет классового мышления, они видят только себя и чужаков вокруг. И второй момент, за который мы их критикуем — это за их сотрудничество в Сирии, в Рожаве, с американскими спецслужбами. Вы можете называть себя рабочей партией сколько угодно, но если вы сотрудничаете с американскими спецслужбами и получаете от них деньги в регионе, где у Штатов более 20 военных баз, то вы — армия на службе у империалистов.— Таким образом, когда РПК воюет против Турции, она как бы воюет против Турции на стороне американцев?Умут: Нет, все не совсем так. Сейчас в Сирии есть регион Рожава, который оккупировали курдские националистические силы. И в этом регионе фактически руками курдских националистов были открыты американские военные базы. Они там воюют ради выгоды американского империализма, но не против турецкого правительства. Они воюют американским оружием, в американской униформе и на стороне Америки. А мы считаем, что все народы в регионе, особенно в нашей родной Анатолии — арабы, курды, турки и многие другие — должны сражаться вместе против общего врага, которым является американский империализм. В Group Yorum есть курды, есть арабы, так что мы интернационалисты и никак не связаны с курдским движением.— Как вышло, что вы заинтересовались проблемой российско-украинских отношений?Сена: Мы интернационалисты и антиимпериалисты. Соответственно, для нас важны все точки, где идет борьба с империализмом. И мы не только выражаем свои взгляды по этому поводу, не только наблюдаем и пишем песни, мы физически здесь, на Донбассе, с нашей солидарностью и нашей музыкой. Причина, почему мы здесь, в том, что мы видим — это война НАТО и американского империализма против России. И в этой войне мы на стороне России и народа Донбасса, которые сражаются с фашистами в украинской армии. В Европе и мире много левых, которые считают, что война России и НАТО — это война между двумя империалистами, но это не так. Просто посмотрите, ведь не Россия оккупирует множество стран по всему миру и не Россия отвечает за кровь в этих странах!— Вам на это скажут, что Россия оккупирует Украину.Сена: Да, но здесь, на Донбассе, мы видим обратное. Мы видим абсолютное согласие местного населения с тем, что они теперь часть России. Люди здесь совершенно не считают себя оккупированными. Почему? Потому что украинское правительство не сражается за интересы своих граждан. Украинцы и русские — братья. Они жили вместе как братья в социалистической системе 70 лет. Причина же этой войны та же, что и у многих других современных войн и преступлений — в Палестине, Ираке, Сирии — американский империализм, который хочет править миром. Они хотят установить контроль над всеми странами.И, конечно, большая проблема в национализме. Я, конечно, не знаю деталей истории Украины, но я знаю, что национализм — это идеология капитала, а причина, почему люди стольких национальностей, религий, языков и цветов кожи могли мирно жить вместе в течение 70 лет — социализм. А теперь мы видим, как империализм пытается организовать националистов во многих регионах. В той же Югославии. Они разорвали Югославию на семь разных стран. Политика империализма всегда разъединяет людей и затем натравливает их друг на друга, заставляет воевать. Это общее видение ситуации. А конкретика в том, что народы России и Украины жили вместе 70 лет…— Гораздо больше, на самом деле. До СССР они тоже жили в одной стране.Сена: Конечно, я понимаю. Вот и получается, что американские империалисты используют национализм в собственных интересах и не отправляя никуда свою армию, организуют нацистские подразделения на Украине или террористов в Сирии, где они сейчас поддерживают "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Кто это такие? Это коллаборационисты империализма. Потому что, если США придут туда со своими армиями и своими бомбами, это будет прямой оккупацией. Но когда они используют коллаборационистов, тогда все вроде бы легитимно и можно в пропаганде рассказывать о "волеизъявлении народов". Это стратегия империализма по всему миру, особенно после Второй мировой войны. Они больше не оккупируют страны напрямую. Они финансируют коллаборационистов, террористические организации и фашистов. И это получается очень хорошо.— Что ты думаешь о попытках Трампа установить мир?Сена: Трамп не может, на мой взгляд, ничего установить. Хотя, возможно, он может остановить войну. Но, если война прекратится, это будет победой тех, кто сражался против фашизма и империализма, но не победой Трампа или кого-то еще. Это будет победой тех, кто отдал свои жизни за свободу Донбасса.Мы видим здесь на каждом углу всю перенесенную за годы войны боль, но также видим и героизм людей. Поэтому победителями будут именно те, кто сражался против фашизма.— Что именно ты видела во время поездок по Донбассу?Сена: Прежде всего, для меня большая честь быть на стороне людей, которые побеждают фашизм и продолжают с ним бороться. Я вижу, с каким трепетом они относятся к своей истории. Это очень сильно поражает.Каждый раз, когда мы останавливаемся в месте, где украинские войска совершили какие-то преступления, где кто-то погиб, нам обязательно объясняют ситуацию в историческом контексте. Например, рассказывают, что 80 лет назад, когда здесь были германские нацисты, люди сражались против них так же, как сражаются сейчас.Таким образом видно единство ценностей, за которые борются жители Донбасса. На одной чаше весов — люди, которые открыто демонстрируют нацистскую символику, но мир не хочет этого видеть, а медиа лгут. На другой чаше — люди, которые сражаются под звездами, под символом социализма, с изображениями лидеров Советского Союза. Это, конечно, впечатляет.— Люди в Германии отзываются на ту информацию о России и Украине, которую вы им привозите?Сена: Конечно. Например, документальный фильм о Донбассе, который мы сняли в прошлом году и презентовали буквально на днях, сейчас посмотрели больше 5 тысяч человек. Но альтернативных источников не так много. Поэтому наша ответственность как музыкантов-антифашистов - также организовать и объединить больше и больше людей, которые не доверяют империалистическим медиа. Им в принципе не очень доверяют, особенно по вопросу, скажем, войны в Палестине, так как эти медиа ежедневно ведут жесткую пропаганду против людей в Палестине. Но от Америки до Европы и Ближнего Востока огромное количество людей солидарны с жителями Палестины. И это, на самом деле, сила. Но, конечно, есть большая проблема лжи в СМИ, что накладывает на нас еще большую ответственность в деле распространения правды. Мы не ждем от западных медиа, что они изменят свою позицию. На них наряду с политиками лежит доля вины за преступления, за войну, потому что они лгут о ней. Они — коллаборационисты.— Вы не боитесь преследований в Германии после возвращения?Сена: Нас и так преследуют. Один из членов нашей группы сидит в тюрьме в Кёльне с 2022 года.— Почему?Сена: Потому что он революционный артист. Потому что он член Group Yorum и занимается политическим искусством, пишет и исполняет песни для людей Сирии, Турции, Донбасса.— Разве это запрещено в Германии?Сена: Само по себе конечно нет. Но есть так называемый антитеррористический закон 129. В нем — параграф "Б", касающийся иностранцев. Это такой расистский закон, который использовался во времена нацистов, а сейчас у него поменялось название, но не содержание. То есть отношение к людям ненемецкого происхождения совсем другое и то, что позволено немцам, не позволено нам. Так что, в Германии до сих пор силен нацизм. Нацисты сегодня не носят типичную униформу и символику, не называют себя так, но идеологически все то же самое, потому что такова реальность буржуазной демократии. И когда дело доходит до социалистов и антифашистов, их лишают всех демократических прав, а, если, речь идет о нацистах, которые проводят свои мероприятия, концерты, то они могут это делать совершенно свободно.Например, вы не можете использовать красный флаг во время празднования Дня Победы в Германии. Это запрещено уже несколько лет. В тоже время, ультраправые могут проводить легальные акции.— Что ты думаешь о "пророссийскости" некоторых правых и левых партий в Германии?Сена: АдГ — это расистская партия. Но я не хочу вдаваться в подробный анализ каждой партии. Я социалистка, поэтому понимаю, что все партии, имеющие доступ к власти, думают о выгодах капитала, а не людей. Они все защищают интересы капиталистической системы. Посмотрите на "Зеленых", которых считают левыми — они поддерживают убийство людей в Палестине. Даже "Левая" партия защищает систему. Сколько не называй свои взгляды левыми, изнутри систему не изменить, система должна измениться в базисе. Поэтому я не вижу смысла в подробном анализе партий.— То, что в Европе называют левым, чаще всего не то, что мы называем левым в России.Сена: А что вы называете левым?— Мы называем левыми партии и организации, которые борются за интересы, прежде всего, рабочего класса. А в Европе это разнообразные "Зеленые", ЛГБТ* и т.д.Сена: А, ну да. Так и НАТО можно назвать левой организацией, левой рукой империализма. Все эти так называемые левые делают вид, что они левые, но на самом деле — это профессиональные политики, которые разбираются в целях и задачах империализма лучше, чем сами империалисты. Левые вообще в большой кризисе в Европе и почти не могут противостоять фашизму. Фашизм не организуется сверху вниз, он начинается внизу. Фашисты объединяются и идут на выборы. Гитлер тоже занимался пропагандой, а затем пришел в правительство через выборы. Левые Европы не в состоянии организоваться против этого.— Во время поездки по Донбассу вы увидели много страшных свидетельств преступлений украинских властей — от последствий обстрелов жилых районов до тайных тюрем праворадикальных группировок, где пытали и убивали людей. Есть ли надежда, что мы с вами достучимся до западных правительств и они, на словах так озабоченные вопросом прав человека, наконец объявят, что Украина — совсем не та "демократия", которой ее представляли последние годы?Умут: Вряд ли есть такая надежда, потому что права человека для них — маска. Они создали и поддерживают фашистские организации на Украине. Например, германский президент Штайнмайер был в Киеве во время Майдана. И американцы были. Все было организовано ими, а украинское фашистское правительство — их марионетка. Соответственно, они будут цензурировать все, что происходит на Украине. В этом все дело. И поэтому это вызов для нас. Мы должны делать больше для распространения правды, поскольку то, что мы здесь видели — бесчеловечно. То же самое делали нацисты 100 лет назад: пытки, массовые убийства, казни. Мы посетили совершенно ужасное место в ЛНР, похожее на нацистский концлагерь столетней давности. Там после 2014 года праворадикальный батальон "Айдар"* держал похищенных местных жителей, их зверски пытали, а потом убивали. Конечно, западные правительства не хотят, чтобы об этом стало известно, ведь они поддерживали все эти преступления. Все западные политики после того, как началась война, называли Путина диктатором, а теперь все изменилось, теперь диктатор — Зеленский. Все меняется. И теперь, если что-то пойдет не так, они скажут — Зеленский во всем виноват, мы просто наблюдали и поддерживали права человека, мы не причем.— США инициировали мирные переговоры. Как думаете, почему?Умут: Я думаю, они понимают, что проиграли. Люди Донбасса выстояли против империализма, Россия им помогла. Поэтому они проиграли в этой войне, а жители европейских стран больше не хотят поддерживать войну, не хотят давать Украине оружие. Мы живем в Германии и видим, что многие немцы против военной поддержки Украины. Конечно, в таких условиях, они пытаются найти выход из ситуации и как-то закончить войну. Они также проиграли в Палестине. Они убили там более 50 тысяч человек, но сопротивление продолжается, цели не достигнуты.— Вы говорите, что люди в Германии против военной поддержки Украины, но в то же время они проголосовали за Мерца, который обещал Киеву ракеты "Таурус". В чем дело?Умут: Все сложно. Кто-то, конечно, все еще выступает на стороне украинских властей. Но, с другой стороны, мы же видим, что многие проголосовали за АдГ, причем исключительно потому, что они провозгласили частью своей политики отказ от военной поддержки Украины. Они объясняют свои позицию тем, что продолжающаяся война усиливает экономический кризис, увеличивается инфляция, Германия лишилась дешевого газа, который нужен для ее промышленности и т.д.— Беженцы из Украины. В Германии их больше миллиона. Как они живут? Просто пытаются социализироваться, найти работу или проявляют какую-то политическую активность?Сена: Сначала германское правительство и вообще правительства в европейских странах пытались их использовать для пропаганды. Но в конце концов, среди беженцев много тех, кто реально бежал от войны, и их, как и любых беженцев из других стран, используют как людей второго сорта на самых тяжелых и непопулярных работах, которые позволяют им жить в самых плохих условиях. Сначала Германия выглядела героически — она открыла объятия людям в беде. Но той героической атмосферы больше нет. Мы, как дети беженцев, прекрасно понимаем, какие ужасные условия жизни в любом случае ждут людей, которые приехали в чужую страну без денег, без вещей, без собственности — от расизма до плохих условий жизни. Особенно тяжело женщинам с детьми.— Все-таки беженцы из Украины пока получают бюргергельд. Как вы думаете, после войны они вернутся домой?Сена: Не знаю. Очень трудно вернуться обратно после того, как ты переехал в другую страну. Наши дедушки и бабушки тоже хотели вернуться в Турцию, но не получилось.Умут: Мы можем только сказать, что вернуться им будет тяжело. Экономическая ситуация на Украине вряд ли будет стимулировать беженцев к возвращению.* деятельность организации запрещена на территории РФПодробнее о поездке Group Yorum и других иностранцев в ЛНР — в материале "Россия — остров свободы. Западные левые на Антифашистском интерфоруме в Луганске"

https://ukraina.ru/20250307/1061624103.html

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