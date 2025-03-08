Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит - 08.03.2025 Украина.ру
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Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит
Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит - 08.03.2025 Украина.ру
Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит
Запад расколот, но ключевой вопрос, как долго продлится революция президента США Дональда Трампа. После него все может сойти на нет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-08T07:30
2025-03-08T07:30
новости
россия
сша
дональд трамп
камала харрис
переговоры
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Взгляды западных элит разделились. По словам эксперта, одна часть элит — Трамп и его команда — полагают, что главным противником является Китай, поэтому надо вбить клин между ним и Россией, разрушить стратегическое партнерство с северной Кореей и Ираном.Он заметил, что так как Запад расколот, ключевой вопрос в том, как долго продлится революция Трампа, ведь него все может сойти на нет.В то же время политолог, американист Дмитрий Дробницкий также подчеркнул, что мнения европейцев разделились: одни считают, что Владимира Зеленского нельзя потерять, так как только он способен сдерживать фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. А другие, что называют его героем, который сгорел на войне. И вот тут, уточнил собеседник издания, появляется фигура Валерия Залужного.Однако Дробницкий заявил, что если он придет еще и в результате выборов, то Трампу будет сложнее сопротивляться, а конгрессмены примут закон о бессрочной помощи Украине.Подробности в интервью Дмитрия Дробницкого: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжелоПолный текст интервью Константина Блохина: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
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новости, россия, сша, дональд трамп, камала харрис, переговоры
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, переговоры

Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит

07:30 08.03.2025
 
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© Public domain
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Запад расколот, но ключевой вопрос, как долго продлится революция президента США Дональда Трампа. После него все может сойти на нет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Взгляды западных элит разделились. По словам эксперта, одна часть элит — Трамп и его команда — полагают, что главным противником является Китай, поэтому надо вбить клин между ним и Россией, разрушить стратегическое партнерство с северной Кореей и Ираном.
“Другой подход демонстрируют евробюрократы. Они считают, что многополярного мира нет, есть мировой либеральный порядок. Они считают, что Трамп — это явление временное, через четыре года придет новая Харрис и все станет на свои места. Другие говорят, что не надо ждать четырех лет, через год-два deep state поглотит Трампа”, — добавил Блохин.
Он заметил, что так как Запад расколот, ключевой вопрос в том, как долго продлится революция Трампа, ведь него все может сойти на нет.
В то же время политолог, американист Дмитрий Дробницкий также подчеркнул, что мнения европейцев разделились: одни считают, что Владимира Зеленского нельзя потерять, так как только он способен сдерживать фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. А другие, что называют его героем, который сгорел на войне. И вот тут, уточнил собеседник издания, появляется фигура Валерия Залужного.
Однако Дробницкий заявил, что если он придет еще и в результате выборов, то Трампу будет сложнее сопротивляться, а конгрессмены примут закон о бессрочной помощи Украине.
Подробности в интервью Дмитрия Дробницкого: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело
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Полный текст интервью Константина Блохина: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампКамала Харриспереговоры
 
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