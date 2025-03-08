https://ukraina.ru/20250308/1061602567.html

Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит

Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит - 08.03.2025 Украина.ру

Сойдут ли отношения США и России на нет после Трампа? Блохин о расколе западных элит

Запад расколот, но ключевой вопрос, как долго продлится революция президента США Дональда Трампа. После него все может сойти на нет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-03-08T07:30

2025-03-08T07:30

2025-03-08T07:30

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Взгляды западных элит разделились. По словам эксперта, одна часть элит — Трамп и его команда — полагают, что главным противником является Китай, поэтому надо вбить клин между ним и Россией, разрушить стратегическое партнерство с северной Кореей и Ираном.Он заметил, что так как Запад расколот, ключевой вопрос в том, как долго продлится революция Трампа, ведь него все может сойти на нет.В то же время политолог, американист Дмитрий Дробницкий также подчеркнул, что мнения европейцев разделились: одни считают, что Владимира Зеленского нельзя потерять, так как только он способен сдерживать фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. А другие, что называют его героем, который сгорел на войне. И вот тут, уточнил собеседник издания, появляется фигура Валерия Залужного.Однако Дробницкий заявил, что если он придет еще и в результате выборов, то Трампу будет сложнее сопротивляться, а конгрессмены примут закон о бессрочной помощи Украине.Подробности в интервью Дмитрия Дробницкого: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжелоПолный текст интервью Константина Блохина: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис

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