Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВойска группировки "Север" освободили село Погребки Суджанского района Курской области
ВСУ смогут продержаться без американских поставок оружия в диапазоне 2-4 месяцев. Но некоторые из видов вооружения закончатся уже через через неделю или в течении месяца. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после знаменитого скандала в Белом доме. А телеканал CNN заявил, что последствия этого решения будут ощутимы в диапазоне 2-4 месяцев.
Эксперт отметил, что это объективные оценки, потому что очень много оружия на Украину “закачал” экс-лидер США Джо Байден перед своей отставкой. Также собеседник издания назвал три области, в которых у Украины ожидаются проблемы в связи с решением Трампа:
“Во-первых, это ракеты ПВО Patriot, а по сути являются ракетами противоракетной обороны. Таких ракет ВСУ хватит, даже если они будут экономить, на месяц-полтора. Второе, это поставки ракет Himars. Их количества на складах хватит тоже на месяц-полтора. И самое главное, что уже скажется через неделю или дней десять, это отсутствие разведывательной информации со спутников США”.
По словам Кнутова, именно последняя проблема будет самой ощутимой для ВСУ, так как до настоящего времени спутники засекали запуск российских "Гераней", крылатых ракет, контролировали траекторию их полета.
“Мобильные комплексы украинской ПВО тут же перемещались в соответствии с этой информацией для перехвата воздушных целей. Отсутствие такой информации приведет к резкому ухудшению ситуации в оборонно-промышленном и энергетическом комплексе”, — объяснил историк ПВО.
Владимир Зеленский же, подчеркнул Кнутов, скоро осознает, какую роль играли США в том, что киевский режим еще не пал.