Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США - 08.03.2025 Украина.ру
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Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США - 08.03.2025 Украина.ру
Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
ВСУ смогут продержаться без американских поставок оружия в диапазоне 2-4 месяцев. Но некоторые из видов вооружения закончатся уже через через неделю или в течении месяца. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-03-08T07:15
2025-03-08T07:15
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
военная помощь
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Ранее президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после знаменитого скандала в Белом доме. А телеканал CNN заявил, что последствия этого решения будут ощутимы в диапазоне 2-4 месяцев.Эксперт отметил, что это объективные оценки, потому что очень много оружия на Украину “закачал” экс-лидер США Джо Байден перед своей отставкой. Также собеседник издания назвал три области, в которых у Украины ожидаются проблемы в связи с решением Трампа:По словам Кнутова, именно последняя проблема будет самой ощутимой для ВСУ, так как до настоящего времени спутники засекали запуск российских "Гераней", крылатых ракет, контролировали траекторию их полета.“Мобильные комплексы украинской ПВО тут же перемещались в соответствии с этой информацией для перехвата воздушных целей. Отсутствие такой информации приведет к резкому ухудшению ситуации в оборонно-промышленном и энергетическом комплексе”, — объяснил историк ПВО.Владимир Зеленский же, подчеркнул Кнутов, скоро осознает, какую роль играли США в том, что киевский режим еще не пал.Полный текст интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, военная помощь
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, военная помощь

Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США

07:15 08.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВойска группировки "Север" освободили село Погребки Суджанского района Курской области
Войска группировки Север освободили село Погребки Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ смогут продержаться без американских поставок оружия в диапазоне 2-4 месяцев. Но некоторые из видов вооружения закончатся уже через через неделю или в течении месяца. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Ранее президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после знаменитого скандала в Белом доме. А телеканал CNN заявил, что последствия этого решения будут ощутимы в диапазоне 2-4 месяцев.
Эксперт отметил, что это объективные оценки, потому что очень много оружия на Украину “закачал” экс-лидер США Джо Байден перед своей отставкой. Также собеседник издания назвал три области, в которых у Украины ожидаются проблемы в связи с решением Трампа:
“Во-первых, это ракеты ПВО Patriot, а по сути являются ракетами противоракетной обороны. Таких ракет ВСУ хватит, даже если они будут экономить, на месяц-полтора. Второе, это поставки ракет Himars. Их количества на складах хватит тоже на месяц-полтора. И самое главное, что уже скажется через неделю или дней десять, это отсутствие разведывательной информации со спутников США”.
По словам Кнутова, именно последняя проблема будет самой ощутимой для ВСУ, так как до настоящего времени спутники засекали запуск российских "Гераней", крылатых ракет, контролировали траекторию их полета.
“Мобильные комплексы украинской ПВО тут же перемещались в соответствии с этой информацией для перехвата воздушных целей. Отсутствие такой информации приведет к резкому ухудшению ситуации в оборонно-промышленном и энергетическом комплексе”, — объяснил историк ПВО.
Владимир Зеленский же, подчеркнул Кнутов, скоро осознает, какую роль играли США в том, что киевский режим еще не пал.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденВооруженные силы Украинывоенная помощь
 
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07:15Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
07:00Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
07:00Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией
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06:45Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум
06:40Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта
06:30Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
06:17Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
06:15Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
06:12Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка
06:00Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный
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05:30Численное превосходство ВСУ позволяет Украине осуществить Брянско-Гомельскую авантюру — Зимовский
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05:00Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов
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20:30Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
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