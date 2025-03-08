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Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США

Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США - 08.03.2025 Украина.ру

Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США

ВСУ смогут продержаться без американских поставок оружия в диапазоне 2-4 месяцев. Но некоторые из видов вооружения закончатся уже через через неделю или в течении месяца. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-03-08T07:15

2025-03-08T07:15

2025-03-08T07:15

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дональд трамп

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вооруженные силы украины

военная помощь

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Ранее президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после знаменитого скандала в Белом доме. А телеканал CNN заявил, что последствия этого решения будут ощутимы в диапазоне 2-4 месяцев.Эксперт отметил, что это объективные оценки, потому что очень много оружия на Украину “закачал” экс-лидер США Джо Байден перед своей отставкой. Также собеседник издания назвал три области, в которых у Украины ожидаются проблемы в связи с решением Трампа:По словам Кнутова, именно последняя проблема будет самой ощутимой для ВСУ, так как до настоящего времени спутники засекали запуск российских "Гераней", крылатых ракет, контролировали траекторию их полета.“Мобильные комплексы украинской ПВО тут же перемещались в соответствии с этой информацией для перехвата воздушных целей. Отсутствие такой информации приведет к резкому ухудшению ситуации в оборонно-промышленном и энергетическом комплексе”, — объяснил историк ПВО.Владимир Зеленский же, подчеркнул Кнутов, скоро осознает, какую роль играли США в том, что киевский режим еще не пал.Полный текст интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, военная помощь