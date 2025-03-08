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Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома

Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома - 08.03.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома

Евросоюз разработал "план, как остановить войну"; украинское командование под давлением признается в смерти 150 своих военных; ВС РФ перерезают армии Украины все пути снабжения в Курской области; президент Франции Эммануэль Макрон пугает Европу "российской угрозой"

2025-03-08T06:17

2025-03-08T06:17

2025-03-08T06:17

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В минувшую пятницу, 28 февраля, между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла словесная перепалка прямо на встрече в Овальном кабинете. В ходе беседы на повышенных тонах американский лидер обвинил украинского гостя в разжигании третьей мировой, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского президента Владимира Путина и будет готов заключить мир.Кончилось все тем, что Зеленского выгнали из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам, ради которой, как изначально заявлялось, и приехал украинский политик, была аннулирована.Также в субботу состоялся второй тур президентских выборов в Абхазии. В тот день победу одержал вице-президент Бадра Гунба. По данным подсчета голосов, он набрал 54,73%, тогда как его оппонент Адгур Ардзинба — 41,54%".Воскресенье, 2 марта, стало последним днем Масленицы, которая в этом году пришла 24 февраля. Вслед за праздником наступил Великий пост, который продлится до 19 апреля.Второго марта также прошел посвященный Украине саммит в Лондоне. В тот день премьер-министр Великобритании отметил, что главной целью саммита было разработать "план, как остановить войну". Собравшиеся пришли к договоренностями по следующим действиям:Кроме того, в ночь со 2 на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". Впервые одним из номинантов стал российский актер Юра Борисов — он был претендентом на получение статуэтки за лучшую роль второго плана. Однако премию забрал Киран Калкин."Анора" получила сразу пять "Оскаров": лучший фильм, лучшая актриса (Майки Мэдисон), лучший режиссер (Шон Бэйкер), лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.В понедельник же, 3 марта, издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ после удара ВС РФ "Искандером" по одному из украинских полигонов. С момента появления официальной информации от Минобороны РФ на тот момент прошло более двух суток.После резонансной новости украинская “верхушка” спохватилась и спустя несколько часов появилось первое официальное подтверждение произошедшего. Его дал глава сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, который заявил, что в будущем “правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии”.Сразу же после него главком ВСУ Александр Сырский сообщил об отстранении командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.В этот же день аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника.По данным ресурса, ВС РФ смогли подбить десятки транспортных средств по дороге на Суджу, а также прорваться в село Новенькое. В публикации отмечалось, что именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, проходящей от Юнаковки в Суджу.Во вторник, 4 марта, главным событием стала блокировка американских военных поставок на Украину. Тогда Трамп не уточнил, на какой срок, каких видов военной помощи, последуют ли за этим решением другие, если в Киеве не покаются и не согласятся на условия Вашингтона.Во вторник также состоялось рекордное по времени выступление президента США, обращенное к обеим палатам конгресса, которое стало первым с момента переизбрания. За день до этого он заявил, что грядущее выступление станет "грандиозным", а он расскажет "все как есть".Своего российского коллегу Владимира Путина президент США упомянул лишь единожды — в контексте вывода американских войск из Афганистана, который, по словам американского президента, побудил главу РФ к действиям на Украине.Большая часть выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине Трамп говорил ближе к концу своего выступления. Глава Белого дома рассказал, что получил от Владимира Зеленского "письмо", где тот выразил готовность начать мирный диалог.Уже в среду, 5 марта, газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. После телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник отметил, что Вашингтон прекратил делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Между тем газета Daily Mail написала, что США запретили Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки. Также в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к своему народу, в котором заявил о "российской угрозе" для французов и всей Европы. Он подчеркнул, что она выходит за рамки конфликта на Украине, так как "Москва сделала из него всемирный конфликт". Макрон выступил за размещение европейских войск на Украине, уточнив, что эти силы "сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение". Французский лидер сообщил, что на следующей неделе его страна соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир на Украине".В четверг, 6 марта, состоялся внеочередной саммит ЕС, в ходе которого было заявлено, что международный контекст вокруг Украины изменился. В результате прошедшей встречи 26 из 27 государств-членов поддержали соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США. В пятницу, 7 марта Deep State опубликовал карту военных действий, которая свидетельствует, что российские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Отмечается, что теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны ВС РФ, либо находятся под огневым контролем, что создает для ВСУ большие проблемы с логистикой в Курской области.Помимо этого, в пятницу Телеграм-канал SHOT написал о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала уточняется, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имеются минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них нет, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.В то же время 7 марта в СМИ разных стран стала все чаще подниматься тема устранения Владимира Зеленского. О самых вероятных сценариях — в публикации Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков

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