Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
Евросоюз разработал "план, как остановить войну"; украинское командование под давлением признается в смерти 150 своих военных; ВС РФ перерезают армии Украины все пути снабжения в Курской области; президент Франции Эммануэль Макрон пугает Европу "российской угрозой"
В минувшую пятницу, 28 февраля, между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла словесная перепалка прямо на встрече в Овальном кабинете. В ходе беседы на повышенных тонах американский лидер обвинил украинского гостя в разжигании третьей мировой, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского президента Владимира Путина и будет готов заключить мир.
Кончилось все тем, что Зеленского выгнали из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам, ради которой, как изначально заявлялось, и приехал украинский политик, была аннулирована.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Также в субботу состоялся второй тур президентских выборов в Абхазии. В тот день победу одержал вице-президент Бадра Гунба. По данным подсчета голосов, он набрал 54,73%, тогда как его оппонент Адгур Ардзинба — 41,54%".
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба после пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.
5 из 6
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба после пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Сухуме по итогам прошедших выборов.
6 из 6
Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Сухуме по итогам прошедших выборов.
5 из 6
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба после пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.
6 из 6
Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Сухуме по итогам прошедших выборов.
Воскресенье, 2 марта, стало последним днем Масленицы, которая в этом году пришла 24 февраля. Вслед за праздником наступил Великий пост, который продлится до 19 апреля.
© РИА Новости . Игорь Егоров / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в селе Ленинское в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.
1 из 10
Празднование Масленицы в селе Ленинское в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
2 из 10
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПразднование Широкой Масленицы на территории парка "Лога" в хуторе Старая Станица в Ростовской области.
3 из 10
Празднование Широкой Масленицы на территории парка "Лога" в хуторе Старая Станица в Ростовской области.
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
4 из 10
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в селе Акимовка Запорожской области.
5 из 10
Празднование Масленицы в селе Акимовка Запорожской области.
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в парке культуры и отдыха "Загородный" во Владимире.
6 из 10
Празднование Масленицы в парке культуры и отдыха "Загородный" во Владимире.
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПразднование Широкой Масленицы в Дивногорске Красноярского края.
8 из 10
Празднование Широкой Масленицы в Дивногорске Красноярского края.
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСжигание 9-метрового арт-объекта "Солнечный конь" на праздновании масленицы в Парке Сказов в Свердловской области.
9 из 10
Сжигание 9-метрового арт-объекта "Солнечный конь" на праздновании масленицы в Парке Сказов в Свердловской области.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
10 из 10
Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
1 из 10
Празднование Масленицы в селе Ленинское в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.
2 из 10
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
3 из 10
Празднование Широкой Масленицы на территории парка "Лога" в хуторе Старая Станица в Ростовской области.
4 из 10
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
5 из 10
Празднование Масленицы в селе Акимовка Запорожской области.
6 из 10
Празднование Масленицы в парке культуры и отдыха "Загородный" во Владимире.
8 из 10
Празднование Широкой Масленицы в Дивногорске Красноярского края.
9 из 10
Сжигание 9-метрового арт-объекта "Солнечный конь" на праздновании масленицы в Парке Сказов в Свердловской области.
10 из 10
Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Второго марта также прошел посвященный Украине саммит в Лондоне. В тот день премьер-министр Великобритании отметил, что главной целью саммита было разработать "план, как остановить войну". Собравшиеся пришли к договоренностями по следующим действиям:
- —Продолжать оказывать Украине военную помощь, пока идет война, и усилить экономическое давление на Россию;
- —Любой прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и она должна быть за столом переговоров;
- —В случае заключения мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться предотвратить любое “вторжение России на Украину в будущем”;
- —Будет создана "коалиция желающих" для защиты Украины и обеспечения мира в стране.
© Пресс-служба президента Украины
1 из 7
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
2 из 7
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
3 из 7
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
4 из 7
© Пресс-служба президента Украины
© Фото : Офіс Президента / Telegram
5 из 7
© Фото : Офіс Президента / Telegram
© Пресс-служба президента Украины
6 из 7
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
7 из 7
© Пресс-служба президента Украины
1 из 7
© Пресс-служба президента Украины
2 из 7
© Пресс-служба президента Украины
3 из 7
© Пресс-служба президента Украины
4 из 7
© Пресс-служба президента Украины
5 из 7
© Фото : Офіс Президента / Telegram
6 из 7
© Пресс-служба президента Украины
7 из 7
© Пресс-служба президента Украины
Кроме того, в ночь со 2 на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". Впервые одним из номинантов стал российский актер Юра Борисов — он был претендентом на получение статуэтки за лучшую роль второго плана. Однако премию забрал Киран Калкин.
"Анора" получила сразу пять "Оскаров": лучший фильм, лучшая актриса (Майки Мэдисон), лучший режиссер (Шон Бэйкер), лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.
© AP / Chris Pizzello
1 из 4
© AP / Chris Pizzello
© AP / John Locher
2 из 4
© AP / John Locher
© AP / Chris Pizzello
3 из 4
© AP / Chris Pizzello
© Юра Борисов / Telegram
4 из 4
© Юра Борисов / Telegram
1 из 4
© AP / Chris Pizzello
2 из 4
© AP / John Locher
3 из 4
© AP / Chris Pizzello
4 из 4
© Юра Борисов / Telegram
В понедельник же, 3 марта, издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ после удара ВС РФ "Искандером" по одному из украинских полигонов. С момента появления официальной информации от Минобороны РФ на тот момент прошло более двух суток.
После резонансной новости украинская “верхушка” спохватилась и спустя несколько часов появилось первое официальное подтверждение произошедшего. Его дал глава сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, который заявил, что в будущем “правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии”.
Сразу же после него главком ВСУ Александр Сырский сообщил об отстранении командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.
© Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
2 из 5
© Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
© Telegram / Сергей Лысак
3 из 5
© Telegram / Сергей Лысак
© Telegram / Сергей Лысак
4 из 5
© Telegram / Сергей Лысак
© Telegram / Сергей Лысак
5 из 5
© Telegram / Сергей Лысак
2 из 5
© Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
3 из 5
© Telegram / Сергей Лысак
4 из 5
© Telegram / Сергей Лысак
5 из 5
© Telegram / Сергей Лысак
В этот же день аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника.
По данным ресурса, ВС РФ смогли подбить десятки транспортных средств по дороге на Суджу, а также прорваться в село Новенькое. В публикации отмечалось, что именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, проходящей от Юнаковки в Суджу.
Во вторник, 4 марта, главным событием стала блокировка американских военных поставок на Украину. Тогда Трамп не уточнил, на какой срок, каких видов военной помощи, последуют ли за этим решением другие, если в Киеве не покаются и не согласятся на условия Вашингтона.
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Во вторник также состоялось рекордное по времени выступление президента США, обращенное к обеим палатам конгресса, которое стало первым с момента переизбрания. За день до этого он заявил, что грядущее выступление станет "грандиозным", а он расскажет "все как есть".
Своего российского коллегу Владимира Путина президент США упомянул лишь единожды — в контексте вывода американских войск из Афганистана, который, по словам американского президента, побудил главу РФ к действиям на Украине.
Большая часть выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине Трамп говорил ближе к концу своего выступления. Глава Белого дома рассказал, что получил от Владимира Зеленского "письмо", где тот выразил готовность начать мирный диалог.
© Public domain
1 из 7
© Public domain
1 из 7
© Public domain
Уже в среду, 5 марта, газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. После телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник отметил, что Вашингтон прекратил делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Между тем газета Daily Mail написала, что США запретили Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки.
© Public domain
2 из 4
© Public domain
© MBDA/Thierry Wurtz
3 из 4
© MBDA/Thierry Wurtz
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maxar
4 из 4
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maxar
2 из 4
© Public domain
3 из 4
© MBDA/Thierry Wurtz
4 из 4
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maxar
Макрон выступил за размещение европейских войск на Украине, уточнив, что эти силы "сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение". Французский лидер сообщил, что на следующей неделе его страна соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир на Украине".
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / emmanuelmacron
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / emmanuelmacron
В четверг, 6 марта, состоялся внеочередной саммит ЕС, в ходе которого было заявлено, что международный контекст вокруг Украины изменился. В результате прошедшей встречи 26 из 27 государств-членов поддержали соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
1 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
2 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
© Пресс-служба президента Украины
3 из 7
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
4 из 7
© Пресс-служба президента Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
5 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
6 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
7 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
1 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
2 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
3 из 7
© Пресс-служба президента Украины
4 из 7
© Пресс-служба президента Украины
5 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
6 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
7 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
В пятницу, 7 марта Deep State опубликовал карту военных действий, которая свидетельствует, что российские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы.
Отмечается, что теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны ВС РФ, либо находятся под огневым контролем, что создает для ВСУ большие проблемы с логистикой в Курской области.
Помимо этого, в пятницу Телеграм-канал SHOT написал о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала уточняется, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имеются минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них нет, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.
В то же время 7 марта в СМИ разных стран стала все чаще подниматься тема устранения Владимира Зеленского. О самых вероятных сценариях — в публикации Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков