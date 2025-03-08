Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома - 08.03.2025 Украина.ру
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Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома - 08.03.2025 Украина.ру
Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
Евросоюз разработал "план, как остановить войну"; украинское командование под давлением признается в смерти 150 своих военных; ВС РФ перерезают армии Украины все пути снабжения в Курской области; президент Франции Эммануэль Макрон пугает Европу "российской угрозой"
2025-03-08T06:17
2025-03-08T06:17
фото
эксклюзив
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
нато
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В минувшую пятницу, 28 февраля, между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла словесная перепалка прямо на встрече в Овальном кабинете. В ходе беседы на повышенных тонах американский лидер обвинил украинского гостя в разжигании третьей мировой, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского президента Владимира Путина и будет готов заключить мир.Кончилось все тем, что Зеленского выгнали из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам, ради которой, как изначально заявлялось, и приехал украинский политик, была аннулирована.Также в субботу состоялся второй тур президентских выборов в Абхазии. В тот день победу одержал вице-президент Бадра Гунба. По данным подсчета голосов, он набрал 54,73%, тогда как его оппонент Адгур Ардзинба — 41,54%".Воскресенье, 2 марта, стало последним днем Масленицы, которая в этом году пришла 24 февраля. Вслед за праздником наступил Великий пост, который продлится до 19 апреля.Второго марта также прошел посвященный Украине саммит в Лондоне. В тот день премьер-министр Великобритании отметил, что главной целью саммита было разработать "план, как остановить войну". Собравшиеся пришли к договоренностями по следующим действиям:Кроме того, в ночь со 2 на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". Впервые одним из номинантов стал российский актер Юра Борисов — он был претендентом на получение статуэтки за лучшую роль второго плана. Однако премию забрал Киран Калкин."Анора" получила сразу пять "Оскаров": лучший фильм, лучшая актриса (Майки Мэдисон), лучший режиссер (Шон Бэйкер), лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.В понедельник же, 3 марта, издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ после удара ВС РФ "Искандером" по одному из украинских полигонов. С момента появления официальной информации от Минобороны РФ на тот момент прошло более двух суток.После резонансной новости украинская “верхушка” спохватилась и спустя несколько часов появилось первое официальное подтверждение произошедшего. Его дал глава сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, который заявил, что в будущем “правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии”.Сразу же после него главком ВСУ Александр Сырский сообщил об отстранении командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.В этот же день аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника.По данным ресурса, ВС РФ смогли подбить десятки транспортных средств по дороге на Суджу, а также прорваться в село Новенькое. В публикации отмечалось, что именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, проходящей от Юнаковки в Суджу.Во вторник, 4 марта, главным событием стала блокировка американских военных поставок на Украину. Тогда Трамп не уточнил, на какой срок, каких видов военной помощи, последуют ли за этим решением другие, если в Киеве не покаются и не согласятся на условия Вашингтона.Во вторник также состоялось рекордное по времени выступление президента США, обращенное к обеим палатам конгресса, которое стало первым с момента переизбрания. За день до этого он заявил, что грядущее выступление станет "грандиозным", а он расскажет "все как есть".Своего российского коллегу Владимира Путина президент США упомянул лишь единожды — в контексте вывода американских войск из Афганистана, который, по словам американского президента, побудил главу РФ к действиям на Украине.Большая часть выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине Трамп говорил ближе к концу своего выступления. Глава Белого дома рассказал, что получил от Владимира Зеленского "письмо", где тот выразил готовность начать мирный диалог.Уже в среду, 5 марта, газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. После телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник отметил, что Вашингтон прекратил делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Между тем газета Daily Mail написала, что США запретили Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки. Также в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к своему народу, в котором заявил о "российской угрозе" для французов и всей Европы. Он подчеркнул, что она выходит за рамки конфликта на Украине, так как "Москва сделала из него всемирный конфликт". Макрон выступил за размещение европейских войск на Украине, уточнив, что эти силы "сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение". Французский лидер сообщил, что на следующей неделе его страна соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир на Украине".В четверг, 6 марта, состоялся внеочередной саммит ЕС, в ходе которого было заявлено, что международный контекст вокруг Украины изменился. В результате прошедшей встречи 26 из 27 государств-членов поддержали соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США. В пятницу, 7 марта Deep State опубликовал карту военных действий, которая свидетельствует, что российские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Отмечается, что теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны ВС РФ, либо находятся под огневым контролем, что создает для ВСУ большие проблемы с логистикой в Курской области.Помимо этого, в пятницу Телеграм-канал SHOT написал о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала уточняется, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имеются минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них нет, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.В то же время 7 марта в СМИ разных стран стала все чаще подниматься тема устранения Владимира Зеленского. О самых вероятных сценариях — в публикации Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков
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сша
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фото, эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, франция, вс рф, курская область
фото, Эксклюзив, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, НАТО, Франция, ВС РФ, Курская область

Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома

06:17 08.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Украина.ру
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автор издания Украина.ру
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Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Евросоюз разработал "план, как остановить войну"; украинское командование под давлением признается в смерти 150 своих военных; ВС РФ перерезают армии Украины все пути снабжения в Курской области; президент Франции Эммануэль Макрон пугает Европу "российской угрозой"
В минувшую пятницу, 28 февраля, между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла словесная перепалка прямо на встрече в Овальном кабинете. В ходе беседы на повышенных тонах американский лидер обвинил украинского гостя в разжигании третьей мировой, потребовал его уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского президента Владимира Путина и будет готов заключить мир.
Кончилось все тем, что Зеленского выгнали из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам, ради которой, как изначально заявлялось, и приехал украинский политик, была аннулирована.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Также в субботу состоялся второй тур президентских выборов в Абхазии. В тот день победу одержал вице-президент Бадра Гунба. По данным подсчета голосов, он набрал 54,73%, тогда как его оппонент Адгур Ардзинба — 41,54%".
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Второй тур президентских выборов в Абхазии
1 из 6

© РИА Новости . Максим Блинов
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Второй тур президентских выборов в Абхазии
2 из 6

© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Второй тур президентских выборов в Абхазии
3 из 6

© РИА Новости . Максим Блинов
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Второй тур президентских выборов в Абхазии
4 из 6

© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба после пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.
Пресс-конференция избранного президента Абхазии Бадры Гунбы
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Избранный президент Абхазии Бадра Гунба после пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.
© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Сухуме по итогам прошедших выборов.
Пресс-конференция Адгура Ардзинбы
6 из 6
Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Сухуме по итогам прошедших выборов.
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 6

© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 6

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 6

© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 6

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 6
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба после пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 6
Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Сухуме по итогам прошедших выборов.
© РИА Новости . Илья Питалев
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Воскресенье, 2 марта, стало последним днем Масленицы, которая в этом году пришла 24 февраля. Вслед за праздником наступил Великий пост, который продлится до 19 апреля.
© РИА Новости . Игорь Егоров / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в селе Ленинское в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.
Празднование Масленицы в Кыргызстане
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Празднование Масленицы в селе Ленинское в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.
© РИА Новости . Игорь Егоров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
Празднование Масленицы в России
2 из 10
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПразднование Широкой Масленицы на территории парка "Лога" в хуторе Старая Станица в Ростовской области.
Празднование Масленицы в России
3 из 10
Празднование Широкой Масленицы на территории парка "Лога" в хуторе Старая Станица в Ростовской области.
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
Празднование Масленицы в России
4 из 10
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в селе Акимовка Запорожской области.
Празднование Масленицы в России
5 из 10
Празднование Масленицы в селе Акимовка Запорожской области.
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в парке культуры и отдыха "Загородный" во Владимире.
Празднование Масленицы в России
6 из 10
Празднование Масленицы в парке культуры и отдыха "Загородный" во Владимире.
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в Суздале.
Празднование Масленицы в России
7 из 10
Празднование Масленицы в Суздале.
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПразднование Широкой Масленицы в Дивногорске Красноярского края.
Празднование Масленицы в России
8 из 10
Празднование Широкой Масленицы в Дивногорске Красноярского края.
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСжигание 9-метрового арт-объекта "Солнечный конь" на праздновании масленицы в Парке Сказов в Свердловской области.
Празднование Масленицы в России
9 из 10
Сжигание 9-метрового арт-объекта "Солнечный конь" на праздновании масленицы в Парке Сказов в Свердловской области.
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Масленица в Никола-Ленивце
10 из 10
Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 10
Празднование Масленицы в селе Ленинское в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.
© РИА Новости . Игорь Егоров
Перейти в фотобанк
2 из 10
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
3 из 10
Празднование Широкой Масленицы на территории парка "Лога" в хуторе Старая Станица в Ростовской области.
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
4 из 10
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) во время празднования Масленицы в городе Тамбове.
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
5 из 10
Празднование Масленицы в селе Акимовка Запорожской области.
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
6 из 10
Празднование Масленицы в парке культуры и отдыха "Загородный" во Владимире.
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 10
Празднование Масленицы в Суздале.
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 10
Празднование Широкой Масленицы в Дивногорске Красноярского края.
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 10
Сжигание 9-метрового арт-объекта "Солнечный конь" на праздновании масленицы в Парке Сказов в Свердловской области.
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 10
Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Второго марта также прошел посвященный Украине саммит в Лондоне. В тот день премьер-министр Великобритании отметил, что главной целью саммита было разработать "план, как остановить войну". Собравшиеся пришли к договоренностями по следующим действиям:
  • Продолжать оказывать Украине военную помощь, пока идет война, и усилить экономическое давление на Россию;
  • Любой прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и она должна быть за столом переговоров;
  • В случае заключения мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться предотвратить любое “вторжение России на Украину в будущем”;
  • Будет создана "коалиция желающих" для защиты Украины и обеспечения мира в стране.
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Фото : Офіс Президента / Telegram

саммит в Лондоне 2 марта
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© Фото : Офіс Президента / Telegram
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
4 из 7
© Пресс-служба президента Украины
5 из 7

© Фото : Офіс Президента / Telegram
6 из 7
© Пресс-служба президента Украины
7 из 7
© Пресс-служба президента Украины
Кроме того, в ночь со 2 на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". Впервые одним из номинантов стал российский актер Юра Борисов — он был претендентом на получение статуэтки за лучшую роль второго плана. Однако премию забрал Киран Калкин.
"Анора" получила сразу пять "Оскаров": лучший фильм, лучшая актриса (Майки Мэдисон), лучший режиссер (Шон Бэйкер), лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.
© AP / Chris Pizzello
1 из 4

© AP / Chris Pizzello
© AP / John Locher
2 из 4

© AP / John Locher
© AP / Chris Pizzello
3 из 4

© AP / Chris Pizzello
© Юра Борисов / Telegram
4 из 4
© Юра Борисов / Telegram
1 из 4

© AP / Chris Pizzello
2 из 4

© AP / John Locher
3 из 4

© AP / Chris Pizzello
4 из 4
© Юра Борисов / Telegram
В понедельник же, 3 марта, издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ после удара ВС РФ "Искандером" по одному из украинских полигонов. С момента появления официальной информации от Минобороны РФ на тот момент прошло более двух суток.
После резонансной новости украинская “верхушка” спохватилась и спустя несколько часов появилось первое официальное подтверждение произошедшего. Его дал глава сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, который заявил, что в будущем “правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии”.
Сразу же после него главком ВСУ Александр Сырский сообщил об отстранении командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк

Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
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© РИА Новости . Стрингер
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© Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
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© Telegram / Сергей Лысак
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© Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
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© Telegram / Сергей Лысак
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© Telegram / Сергей Лысак
5 из 5
© Telegram / Сергей Лысак
В этот же день аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, признал, что российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника.
По данным ресурса, ВС РФ смогли подбить десятки транспортных средств по дороге на Суджу, а также прорваться в село Новенькое. В публикации отмечалось, что именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, проходящей от Юнаковки в Суджу.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Войска группировки Север освободили село Погребки Суджанского района Курской области
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанк

Войска группировки Север освободили село Погребки Суджанского района Курской области
5 из 5

© РИА Новости . Александр Харченко
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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5 из 5

© РИА Новости . Александр Харченко
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Во вторник, 4 марта, главным событием стала блокировка американских военных поставок на Украину. Тогда Трамп не уточнил, на какой срок, каких видов военной помощи, последуют ли за этим решением другие, если в Киеве не покаются и не согласятся на условия Вашингтона.
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP / Alex Brandon
Во вторник также состоялось рекордное по времени выступление президента США, обращенное к обеим палатам конгресса, которое стало первым с момента переизбрания. За день до этого он заявил, что грядущее выступление станет "грандиозным", а он расскажет "все как есть".
Своего российского коллегу Владимира Путина президент США упомянул лишь единожды — в контексте вывода американских войск из Афганистана, который, по словам американского президента, побудил главу РФ к действиям на Украине.
Большая часть выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине Трамп говорил ближе к концу своего выступления. Глава Белого дома рассказал, что получил от Владимира Зеленского "письмо", где тот выразил готовность начать мирный диалог.
© Public domain
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© Public domain
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк

Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
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Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
3 из 7

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Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
4 из 7

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Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
5 из 7

© РИА Новости . Стрингер
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Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
6 из 7

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Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
7 из 7

© РИА Новости . Стрингер
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2 из 7

© РИА Новости . Стрингер
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© РИА Новости . Стрингер
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© РИА Новости . Стрингер
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Уже в среду, 5 марта, газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. После телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник отметил, что Вашингтон прекратил делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Между тем газета Daily Mail написала, что США запретили Великобритании делиться с Украиной данными американской разведки.
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka

RQ-4A Global Hawk беспилотник США
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© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
© Public domain
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© Public domain
© MBDA/Thierry Wurtz
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© MBDA/Thierry Wurtz
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maxar
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maxar
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© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
2 из 4
© Public domain
3 из 4
© MBDA/Thierry Wurtz
4 из 4
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Maxar
Также в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к своему народу, в котором заявил о "российской угрозе" для французов и всей Европы. Он подчеркнул, что она выходит за рамки конфликта на Украине, так как "Москва сделала из него всемирный конфликт".
Макрон выступил за размещение европейских войск на Украине, уточнив, что эти силы "сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение". Французский лидер сообщил, что на следующей неделе его страна соберет начальников штабов стран, готовых "гарантировать будущий мир на Украине".
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- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / emmanuelmacron
В четверг, 6 марта, состоялся внеочередной саммит ЕС, в ходе которого было заявлено, что международный контекст вокруг Украины изменился. В результате прошедшей встречи 26 из 27 государств-членов поддержали соглашение о дальнейшей поддержке Киева в условиях прекращения помощи со стороны США.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
2 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
4 из 7
© Пресс-служба президента Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
5 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
6 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
7 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
1 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
2 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
3 из 7
© Пресс-служба президента Украины
4 из 7
© Пресс-служба президента Украины
5 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
6 из 7
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Sabina Pop
В пятницу, 7 марта Deep State опубликовал карту военных действий, которая свидетельствует, что российские подразделения практически отрезали большую часть украинского плацдарма в Курской области от границы.
Отмечается, что теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны ВС РФ, либо находятся под огневым контролем, что создает для ВСУ большие проблемы с логистикой в Курской области.
Помимо этого, в пятницу Телеграм-канал SHOT написал о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала уточняется, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имеются минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них нет, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк

Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО
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Работа расчета БПЛА Суперкам группировки войск Север на Курском направлении СВО
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Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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1 из 6

© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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5 из 6

© РИА Новости . Евгений Биятов
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В то же время 7 марта в СМИ разных стран стала все чаще подниматься тема устранения Владимира Зеленского. О самых вероятных сценариях — в публикации Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков
 
фотоЭксклюзивУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныНАТОФранцияВС РФКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
07:15Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
07:00Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
07:00Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией
06:53Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
06:45Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум
06:40Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта
06:30Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
06:17Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
06:15Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
06:12Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка
06:00Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный
05:45Кто победит: уличный беспредельщик или шериф? Выдрин о “поединке” Зеленского и Трампа в Белом доме
05:30Численное превосходство ВСУ позволяет Украине осуществить Брянско-Гомельскую авантюру — Зимовский
05:15Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США
05:00Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов
20:45Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
20:30Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
20:15Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО
19:45Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
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