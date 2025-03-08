Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Как только у ВСУ закончится организованная логистика в Курской области, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.
По его словам, у окруженных украинских подразделений в Курской области осталось совсем немного путей снабжения.
“Я у себя в телеграм-канале делал карту на эту тему. На момент, пока я ее готовил, у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт. Понятно, что пешком можно носить ящиков и бутылок с водой еще долго и много, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения”, — рассказал эксперт.
Он отметил, что как только у ВСУ закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать.
“И каждый из этих сценариев несет для ВСУ большие потери. Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество”, — заявил Зимовский.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков подчеркнул, что село Юнаковка в Сумской области стало основным логистическим хабом ВСУ, поэтому когда российские войска перережут трассу между ним и Курской областью, то лишат противника снабжения в российском регионе.
3 марта, 10:47Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины