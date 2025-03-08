Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область - 08.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250308/1061589359.html
Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область - 08.03.2025 Украина.ру
Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
Как только у ВСУ закончится организованная логистика в Курской области, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать
2025-03-08T07:00
2025-03-08T07:00
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061261919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11f13a371e9fffb2ec8d665a4501e7df.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.По его словам, у окруженных украинских подразделений в Курской области осталось совсем немного путей снабжения.“Я у себя в телеграм-канале делал карту на эту тему. На момент, пока я ее готовил, у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт. Понятно, что пешком можно носить ящиков и бутылок с водой еще долго и много, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения”, — рассказал эксперт.Он отметил, что как только у ВСУ закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков подчеркнул, что село Юнаковка в Сумской области стало основным логистическим хабом ВСУ, поэтому когда российские войска перережут трассу между ним и Курской областью, то лишат противника снабжения в российском регионе.Полный текст интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья
https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061261919_72:0:988:687_1920x0_80_0_0_c220514de74b08f8ba94acff10604fcd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область

07:00 08.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Как только у ВСУ закончится организованная логистика в Курской области, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.
По его словам, у окруженных украинских подразделений в Курской области осталось совсем немного путей снабжения.
“Я у себя в телеграм-канале делал карту на эту тему. На момент, пока я ее готовил, у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт. Понятно, что пешком можно носить ящиков и бутылок с водой еще долго и много, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения”, — рассказал эксперт.
Он отметил, что как только у ВСУ закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать.
“И каждый из этих сценариев несет для ВСУ большие потери. Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество”, — заявил Зимовский.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков подчеркнул, что село Юнаковка в Сумской области стало основным логистическим хабом ВСУ, поэтому когда российские войска перережут трассу между ним и Курской областью, то лишат противника снабжения в российском регионе.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
3 марта, 10:47
Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Полный текст интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
07:00Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
07:00Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией
06:53Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
06:45Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум
06:40Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта
06:30Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
06:17Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
06:15Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
06:12Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка
06:00Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный
05:45Кто победит: уличный беспредельщик или шериф? Выдрин о “поединке” Зеленского и Трампа в Белом доме
05:30Численное превосходство ВСУ позволяет Украине осуществить Брянско-Гомельскую авантюру — Зимовский
05:15Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США
05:00Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов
20:45Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
20:30Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
20:15Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО
19:45Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
19:43СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто
Лента новостейМолния