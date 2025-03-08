https://ukraina.ru/20250308/1061589359.html

Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область

Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область - 08.03.2025 Украина.ру

Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область

Как только у ВСУ закончится организованная логистика в Курской области, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать

2025-03-08T07:00

2025-03-08T07:00

2025-03-08T07:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.По его словам, у окруженных украинских подразделений в Курской области осталось совсем немного путей снабжения.“Я у себя в телеграм-канале делал карту на эту тему. На момент, пока я ее готовил, у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт. Понятно, что пешком можно носить ящиков и бутылок с водой еще долго и много, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения”, — рассказал эксперт.Он отметил, что как только у ВСУ закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков подчеркнул, что село Юнаковка в Сумской области стало основным логистическим хабом ВСУ, поэтому когда российские войска перережут трассу между ним и Курской областью, то лишат противника снабжения в российском регионе.Полный текст интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья

https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу