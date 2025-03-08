Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный - 08.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250308/1061602282.html
Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный
Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный - 08.03.2025 Украина.ру
Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный
Мнения европейцев после знаменитой перепалки в Белом доме разделились: одни считают, что только Владимир Зеленский способен сдерживать фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. А другие, что называют его героем, который сгорел на войне, поэтому ему срочно нужно менять
2025-03-08T06:00
2025-03-08T06:00
новости
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057919624_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_61fc87b7b379461c0485156543731ca5.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Отвечая на вопрос, повысилась ли ценность Зеленского на европейской политической арене после того, как он бросил вызов президенту США Дональду Трампу, политолог заявил, что мнения разделились. Это случилось потому что задача Европы состоит не в том, чтобы “все взять на себя и все профукать”. Ее задача по-прежнему заключается в том, чтобы втягивать Америку в эту войну.Он добавил, что команда Трампа постарается внедрится в этот процесс, но в гонке она точно не преуспеет.“Глобалисты все равно поставят фигуру, с которой будет сложнее ссориться, но которая все равно будет тянуть США в войну с Россией. Ведь для чего вообще Трампу ладить с Путиным? Он скажет, если конфликта с Россией нет, то что НАТО здесь делало все это время? Вы зачем тратили деньги на то, что не существует, на борьбу с русской угрозой?”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело
https://ukraina.ru/20250303/1061496906.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057919624_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_de05b6eec7e3cbf9c867ebcfeb89ac69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, валерий залужный
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Валерий Залужный

Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный

06:00 08.03.2025
 
Залужный в штабе
Залужный в штабе
Читать в
ДзенTelegram
Мнения европейцев после знаменитой перепалки в Белом доме разделились: одни считают, что только Владимир Зеленский способен сдерживать фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. А другие, что называют его героем, который сгорел на войне, поэтому ему срочно нужно менять
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Отвечая на вопрос, повысилась ли ценность Зеленского на европейской политической арене после того, как он бросил вызов президенту США Дональду Трампу, политолог заявил, что мнения разделились. Это случилось потому что задача Европы состоит не в том, чтобы “все взять на себя и все профукать”. Ее задача по-прежнему заключается в том, чтобы втягивать Америку в эту войну.
“Одни считают, что надо продолжать ставить на Зеленского по той простой причине, что, убрав Зеленского, мы совершенно точно обрушим фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. Вторые говорят, что Зеленский герой, но сгорел на войне, и нам нужен какой-то другой человек. Вот тут появляется фигура [Валерия] Залужного из Лондона как анти-Зеленского. Если Залужный придет еще и в результате выборов, то Трампу будет сложнее сопротивляться. А конгрессмены примут закон о бессрочной помощи Украине”, — считает Дробницкий.
Он добавил, что команда Трампа постарается внедрится в этот процесс, но в гонке она точно не преуспеет.
“Глобалисты все равно поставят фигуру, с которой будет сложнее ссориться, но которая все равно будет тянуть США в войну с Россией. Ведь для чего вообще Трампу ладить с Путиным? Он скажет, если конфликта с Россией нет, то что НАТО здесь делало все это время? Вы зачем тратили деньги на то, что не существует, на борьбу с русской угрозой?”, — резюмировал собеседник издания.
3 марта, 13:29
Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу Владимир Зеленский готов вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если тот сам пригласит его в Белый дом для "конструктивного диалога". Об этом заявил глава киевского режима после участия в саммите европейских лидеров по безопасности в Лондоне. Его слова 3 марта опубликовало издание Bloomberg
Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВалерий Залужный
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
07:00Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
07:00Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией
06:53Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
06:45Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум
06:40Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта
06:30Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
06:17Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
06:15Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
06:12Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка
06:00Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный
05:45Кто победит: уличный беспредельщик или шериф? Выдрин о “поединке” Зеленского и Трампа в Белом доме
05:30Численное превосходство ВСУ позволяет Украине осуществить Брянско-Гомельскую авантюру — Зимовский
05:15Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США
05:00Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов
20:45Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
20:30Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
20:15Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО
19:45Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
19:43СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто
Лента новостейМолния