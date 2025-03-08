https://ukraina.ru/20250308/1061602282.html

Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный

Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный - 08.03.2025 Украина.ру

Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный

Мнения европейцев после знаменитой перепалки в Белом доме разделились: одни считают, что только Владимир Зеленский способен сдерживать фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. А другие, что называют его героем, который сгорел на войне, поэтому ему срочно нужно менять

2025-03-08T06:00

2025-03-08T06:00

2025-03-08T06:00

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сша

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владимир зеленский

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Отвечая на вопрос, повысилась ли ценность Зеленского на европейской политической арене после того, как он бросил вызов президенту США Дональду Трампу, политолог заявил, что мнения разделились. Это случилось потому что задача Европы состоит не в том, чтобы “все взять на себя и все профукать”. Ее задача по-прежнему заключается в том, чтобы втягивать Америку в эту войну.Он добавил, что команда Трампа постарается внедрится в этот процесс, но в гонке она точно не преуспеет.“Глобалисты все равно поставят фигуру, с которой будет сложнее ссориться, но которая все равно будет тянуть США в войну с Россией. Ведь для чего вообще Трампу ладить с Путиным? Он скажет, если конфликта с Россией нет, то что НАТО здесь делало все это время? Вы зачем тратили деньги на то, что не существует, на борьбу с русской угрозой?”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело

https://ukraina.ru/20250303/1061496906.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, валерий залужный