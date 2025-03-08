Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный
Залужный в штабе
Мнения европейцев после знаменитой перепалки в Белом доме разделились: одни считают, что только Владимир Зеленский способен сдерживать фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. А другие, что называют его героем, который сгорел на войне, поэтому ему срочно нужно менять
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Отвечая на вопрос, повысилась ли ценность Зеленского на европейской политической арене после того, как он бросил вызов президенту США Дональду Трампу, политолог заявил, что мнения разделились. Это случилось потому что задача Европы состоит не в том, чтобы “все взять на себя и все профукать”. Ее задача по-прежнему заключается в том, чтобы втягивать Америку в эту войну.
“Одни считают, что надо продолжать ставить на Зеленского по той простой причине, что, убрав Зеленского, мы совершенно точно обрушим фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. Вторые говорят, что Зеленский герой, но сгорел на войне, и нам нужен какой-то другой человек. Вот тут появляется фигура [Валерия] Залужного из Лондона как анти-Зеленского. Если Залужный придет еще и в результате выборов, то Трампу будет сложнее сопротивляться. А конгрессмены примут закон о бессрочной помощи Украине”, — считает Дробницкий.
Он добавил, что команда Трампа постарается внедрится в этот процесс, но в гонке она точно не преуспеет.
“Глобалисты все равно поставят фигуру, с которой будет сложнее ссориться, но которая все равно будет тянуть США в войну с Россией. Ведь для чего вообще Трампу ладить с Путиным? Он скажет, если конфликта с Россией нет, то что НАТО здесь делало все это время? Вы зачем тратили деньги на то, что не существует, на борьбу с русской угрозой?”, — резюмировал собеседник издания.
3 марта, 13:29Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу Владимир Зеленский готов вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если тот сам пригласит его в Белый дом для "конструктивного диалога". Об этом заявил глава киевского режима после участия в саммите европейских лидеров по безопасности в Лондоне. Его слова 3 марта опубликовало издание Bloomberg