https://ukraina.ru/20250308/1061618892.html

Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов

Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов - 08.03.2025 Украина.ру

Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов

Президент Франции Эммануэль Макрон всегда пытается сыграть роль великого лидера. И недавняя его истерика была рассчитана на внутреннюю аудиторию: "Ребята, нам надо срочной где-то найти деньги, иначе завтра русские высадят десант на Эйфелеву башню как в Call of duty"

2025-03-08T05:00

2025-03-08T05:00

2025-03-08T05:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.По его словам, прошедшее в среду “экспрессивное выступление” французского лидера далеко не первое. В самом начале СВО он делал не менее яростные и не менее бессмысленные заявления, считает собеседник издания.В четверг, 6 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Макрон не только распространяет странные заявления, но и вбрасывает деструктивные идеи. Среди таковых он назвал идею французского президента ввести на Украину иностранный воинский контингент. По мнению Лаврова, “ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, Макрон может пойти на совершенно бездумные поступки".Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США

https://ukraina.ru/20250306/1061583665.html

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новости, франция, россия, эммануэль макрон, вс рф, иностранные наемники