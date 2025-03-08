Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов - 08.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250308/1061618892.html
Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов
Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов - 08.03.2025 Украина.ру
Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов
Президент Франции Эммануэль Макрон всегда пытается сыграть роль великого лидера. И недавняя его истерика была рассчитана на внутреннюю аудиторию: "Ребята, нам надо срочной где-то найти деньги, иначе завтра русские высадят десант на Эйфелеву башню как в Call of duty"
2025-03-08T05:00
2025-03-08T05:00
новости
франция
россия
эммануэль макрон
вс рф
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616706_200:0:2760:1440_1920x0_80_0_0_04ddb97452857dec1606fc5fed762a8a.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.По его словам, прошедшее в среду “экспрессивное выступление” французского лидера далеко не первое. В самом начале СВО он делал не менее яростные и не менее бессмысленные заявления, считает собеседник издания.В четверг, 6 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Макрон не только распространяет странные заявления, но и вбрасывает деструктивные идеи. Среди таковых он назвал идею французского президента ввести на Украину иностранный воинский контингент. По мнению Лаврова, “ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, Макрон может пойти на совершенно бездумные поступки".Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
https://ukraina.ru/20250306/1061583665.html
франция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616706_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_d5b7e5f248a001332989f0d1abf0bba6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, россия, эммануэль макрон, вс рф, иностранные наемники
Новости, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, ВС РФ, иностранные наемники

Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов

05:00 08.03.2025
 
© AP / Omar Havana
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP / Omar Havana
Читать в
ДзенTelegram
Президент Франции Эммануэль Макрон всегда пытается сыграть роль великого лидера. И недавняя его истерика была рассчитана на внутреннюю аудиторию: "Ребята, нам надо срочной где-то найти деньги, иначе завтра русские высадят десант на Эйфелеву башню как в Call of duty"
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.
По его словам, прошедшее в среду “экспрессивное выступление” французского лидера далеко не первое. В самом начале СВО он делал не менее яростные и не менее бессмысленные заявления, считает собеседник издания.
“И сегодняшняя его истерика была рассчитана на внутреннюю аудиторию: "Ребята, нам надо срочной где-то найти деньги, иначе завтра русские высадят десант на Эйфелеву башню как в Call of duty". <...> Макрон и пытается взбодрить внутреннюю аудиторию и подготовить ее к непопулярным мерам. Все-таки заявленное перевооружение требует денег, а их придется либо занимать, либо изыскивать за счет срезания социалки”, — отметил Копылов.
В четверг, 6 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Макрон не только распространяет странные заявления, но и вбрасывает деструктивные идеи. Среди таковых он назвал идею французского президента ввести на Украину иностранный воинский контингент. По мнению Лаврова, “ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, Макрон может пойти на совершенно бездумные поступки".
6 марта, 12:24
Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФОторванность от жизни президента Франции может быть объяснением его странных весенних заявлений. Об этом 6 марта сообщила своим подписчикам и журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
 
НовостиФранцияРоссияЭммануэль МакронВС РФиностранные наемники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США
07:00Зимовский назвал сценарии, по которым ВСУ будут покидать Курскую область
07:00Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией
06:53Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
06:45Рожин раскрыл, куда ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска и Сум
06:40Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта
06:30Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
06:17Неделя в фотографиях. ВС РФ выкуривают ВСУ из Курской области, а Трамп — Зеленского из Белого дома
06:15Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
06:12Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка
06:00Дробницкий объяснил, почему военная помощь США станет бессрочной, если во главе Украины будет Залужный
05:45Кто победит: уличный беспредельщик или шериф? Выдрин о “поединке” Зеленского и Трампа в Белом доме
05:30Численное превосходство ВСУ позволяет Украине осуществить Брянско-Гомельскую авантюру — Зимовский
05:15Большое наступление России перекроет ВСУ кислород: Моро спрогнозировал падение Украины без помощи США
05:00Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов
20:45Гарнизон будет вынужден сдаться: Кнутов сообщил, что в Курской области есть признаки "огневого котла"
20:30Рожин: пока ВС РФ бьют по трассе "Суджа — Юнаковка", ВСУ перебрасывают резервы из-под Курска в Донбасс
20:15Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО
19:45Противник серьезно окопался: журналист рассказал, сколько еще продлится операция в Курской области
19:43СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто
Лента новостейМолния