Макрон запугивает французов русскими десантниками на Эйфелевой башне — Копылов
© AP / Omar Havana
© AP / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон всегда пытается сыграть роль великого лидера. И недавняя его истерика была рассчитана на внутреннюю аудиторию: "Ребята, нам надо срочной где-то найти деньги, иначе завтра русские высадят десант на Эйфелеву башню как в Call of duty"
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.
По его словам, прошедшее в среду “экспрессивное выступление” французского лидера далеко не первое. В самом начале СВО он делал не менее яростные и не менее бессмысленные заявления, считает собеседник издания.
“И сегодняшняя его истерика была рассчитана на внутреннюю аудиторию: "Ребята, нам надо срочной где-то найти деньги, иначе завтра русские высадят десант на Эйфелеву башню как в Call of duty". <...> Макрон и пытается взбодрить внутреннюю аудиторию и подготовить ее к непопулярным мерам. Все-таки заявленное перевооружение требует денег, а их придется либо занимать, либо изыскивать за счет срезания социалки”, — отметил Копылов.
В четверг, 6 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Макрон не только распространяет странные заявления, но и вбрасывает деструктивные идеи. Среди таковых он назвал идею французского президента ввести на Украину иностранный воинский контингент. По мнению Лаврова, “ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, Макрон может пойти на совершенно бездумные поступки".