Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте - 08.03.2025 Украина.ру
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Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте - 08.03.2025 Украина.ру
Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте
На текущей неделе серьезную панику среди украинских военных и экспертов вызвала информация о действиях новой администрации США, отключившей для Украины обмен разведданными и остановившей поставки вооружений.
2025-03-08T06:53
2025-03-08T07:00
сша
украина
киев
дональд трамп
михаил драпатый
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада
ес
спецоперация
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Секретарь комитета нацбезопасности Верховной рады Роман Костенко надеется только на Европу, но признает, что уже поставленных вооружений хватит до середины лета при нынешней интенсивности боевых действий. По его словам, снаряды 155мм калибра США раньше поставляли бесплатно, а теперь их можно купить только в третьих странах. И профинансировать закупки должна Европа по той причине, что это, дескать, вопрос существования европейских государств и само по себе свободы. Опасается он также, что США могут начать "сливать" россиянам данные разведки об украинских подразделениях, которые ВСУ им ранее предоставляли.Тем не менее, как показывают события последних дней, мониторинг запусков БПЛА и взлета российских самолетов для Украины продолжает работать. Украинский военный эксперт Иван Тимочко считает, что американцы отключили Киев от передачи информации о перемещениях российских войск и локаций складов с боеприпасами. По его словам, на работу американских артиллерийских систем HIMARS отключения не повлияют.Кроме того, Тимочко утверждает, что 90% данных разведки обычно поступает из открытых источников, поэтому упор будут делать именно на них.Однако украинский Telegram-канал "Рубикон" считает, что самолеты, "хаймерсы", САУ и другие сложные системы потеряют всю свою эффективность без целеуказаний, которые на 90% обеспечивает спутниковая и аэрокосмическая разведка США. А вот европейские страны откровенно не потянут круглосуточные дежурства у границ РФ самолетами РЭБ.Авторы также подчеркивают, что огромная линейка техники – от "Абрамсов" и "Брэдли" до "Трех топоров" (гаубицы "М777") и "Страйкеров" – не сможет полноценно обслуживаться без американских специалистов и комплектующих.При этом "мгновенной смерти" ВСУ не произойдет, пишет "Рубикон", и фронт начнет более динамично проседать только ближе к лету.Командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко в интервью Le Monde* говорит, что запаса ракет ПВО хватит на полгода. Половину этих ракет поставляли США, четверть является советскими запасами, а еще около четверти – поставки из ЕС.Однако и без того, соотношение потерь в дальнобойных дронах приблизительно пять к одному, признает командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко в интервью РБК-Украина. Такая ситуация сложилась потому, что РФ значительно превосходит Украину в средствах ПВО. "У них есть "Панцири", "Торы", "Буки". Очень серьезно настроена система противовоздушной обороны. Ну, объективно, у противника она на передней линии боестолкновения, во втором эшелоне, выстроена очень хорошо", - рассказывает капитан ВСУ.Украинский военный эксперт Олег Стариков уверен, что США не бросят Украину полностью, а будут поставлять лишь оборонительное вооружение, но в таком случае продвижение российских войск усилится."В итоге произойдёт, что продвижение противника будет не 100−200 метров в день, а будет где-то уже 5 километров в день. Они больше сами не пойдут, потому что фланги будут беречь - надо же закрепиться, окопаться. Вот так будут продвигаться и дойдут до левого берега", - рассказывает эксперт.Украинский паблик Deep State сожалеет, что помощь США была остановлена ​​именно в то время, когда ВСУ "начали контрнаступление на Донбассе и уже имели определенные успехи", имея в виду бои в районе Покровска, куда Киев спешно перебрасывает оставшиеся резервы. Теперь в любых провалах ВСУ в Киеве, Брюсселе и Лондоне будут винить именно политику Дональда Трампа.Одним из давно наметившихся провалов ВСУ становится капкан в Курской области, поскольку ВС РФ имеют огневой контроль над дорогой на Суджу. Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов на этой неделе писал, что ВСУ пора выводить оттуда. "Трудно там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это сейчас сомнительно", - пишет военный эксперт.Серьезный резонанс на этой неделе вызвал также удар российским "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" в Днепропетровской области. На полигоне в палаточном лагере располагался 168-й резервный батальон, в котором находились преимущественно бойцы, вернувшиеся из СОЧ. Украинский военный с позывным "Гуцул", выживший после удара, рассказал, что в момент, когда им дали команду на построение, он увидел в небе российский разведывательный дрон. Вскоре после этого произошел и ракетный удар. По данным раненого очевидца с места событий, погибли около 80 человек, десятки ранены.Только на третий день командующий Сухопутными войсками генерал Михаил Драпатый был вынужден публично признать факт случившегося. Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин считает, что наводке способствовало видео в сети ТикТок одного из военных из самого учебного центра."Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности", - прокомментировала последствия удара нардеп Марьяна Безуглая. Генерала Драпатого теперь ждут с отчетом в Раде, чтобы тот попытался объяснить случившееся и отсутствие элементарных мер безопасности на полигоне.Подробнее о том, как проходит спецоперация - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта"* Признано иноагентом
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сша, украина, киев, дональд трамп, михаил драпатый, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, ес, спецоперация, сво, всу, вс рф, эксклюзив, россия
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Михаил Драпатый, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ЕС, Спецоперация, СВО, ВСУ, ВС РФ, Эксклюзив, Россия

Война на "голодном пайке" и массовая гибель солдат. Что говорили украинские военные о ситуации на фронте

06:53 08.03.2025 (обновлено: 07:00 08.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На текущей неделе серьезную панику среди украинских военных и экспертов вызвала информация о действиях новой администрации США, отключившей для Украины обмен разведданными и остановившей поставки вооружений.
Секретарь комитета нацбезопасности Верховной рады Роман Костенко надеется только на Европу, но признает, что уже поставленных вооружений хватит до середины лета при нынешней интенсивности боевых действий. По его словам, снаряды 155мм калибра США раньше поставляли бесплатно, а теперь их можно купить только в третьих странах. И профинансировать закупки должна Европа по той причине, что это, дескать, вопрос существования европейских государств и само по себе свободы. Опасается он также, что США могут начать "сливать" россиянам данные разведки об украинских подразделениях, которые ВСУ им ранее предоставляли.
Тем не менее, как показывают события последних дней, мониторинг запусков БПЛА и взлета российских самолетов для Украины продолжает работать. Украинский военный эксперт Иван Тимочко считает, что американцы отключили Киев от передачи информации о перемещениях российских войск и локаций складов с боеприпасами. По его словам, на работу американских артиллерийских систем HIMARS отключения не повлияют.
Кроме того, Тимочко утверждает, что 90% данных разведки обычно поступает из открытых источников, поэтому упор будут делать именно на них.
Однако украинский Telegram-канал "Рубикон" считает, что самолеты, "хаймерсы", САУ и другие сложные системы потеряют всю свою эффективность без целеуказаний, которые на 90% обеспечивает спутниковая и аэрокосмическая разведка США. А вот европейские страны откровенно не потянут круглосуточные дежурства у границ РФ самолетами РЭБ.
Авторы также подчеркивают, что огромная линейка техники – от "Абрамсов" и "Брэдли" до "Трех топоров" (гаубицы "М777") и "Страйкеров" – не сможет полноценно обслуживаться без американских специалистов и комплектующих.
При этом "мгновенной смерти" ВСУ не произойдет, пишет "Рубикон", и фронт начнет более динамично проседать только ближе к лету.
Командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко в интервью Le Monde* говорит, что запаса ракет ПВО хватит на полгода. Половину этих ракет поставляли США, четверть является советскими запасами, а еще около четверти – поставки из ЕС.
Однако и без того, соотношение потерь в дальнобойных дронах приблизительно пять к одному, признает командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко в интервью РБК-Украина. Такая ситуация сложилась потому, что РФ значительно превосходит Украину в средствах ПВО. "У них есть "Панцири", "Торы", "Буки". Очень серьезно настроена система противовоздушной обороны. Ну, объективно, у противника она на передней линии боестолкновения, во втором эшелоне, выстроена очень хорошо", - рассказывает капитан ВСУ.
Украинский военный эксперт Олег Стариков уверен, что США не бросят Украину полностью, а будут поставлять лишь оборонительное вооружение, но в таком случае продвижение российских войск усилится.
"В итоге произойдёт, что продвижение противника будет не 100−200 метров в день, а будет где-то уже 5 километров в день. Они больше сами не пойдут, потому что фланги будут беречь - надо же закрепиться, окопаться. Вот так будут продвигаться и дойдут до левого берега", - рассказывает эксперт.
Украинский паблик Deep State сожалеет, что помощь США была остановлена ​​именно в то время, когда ВСУ "начали контрнаступление на Донбассе и уже имели определенные успехи", имея в виду бои в районе Покровска, куда Киев спешно перебрасывает оставшиеся резервы. Теперь в любых провалах ВСУ в Киеве, Брюсселе и Лондоне будут винить именно политику Дональда Трампа.
Одним из давно наметившихся провалов ВСУ становится капкан в Курской области, поскольку ВС РФ имеют огневой контроль над дорогой на Суджу. Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов на этой неделе писал, что ВСУ пора выводить оттуда. "Трудно там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это сейчас сомнительно", - пишет военный эксперт.
Серьезный резонанс на этой неделе вызвал также удар российским "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" в Днепропетровской области. На полигоне в палаточном лагере располагался 168-й резервный батальон, в котором находились преимущественно бойцы, вернувшиеся из СОЧ. Украинский военный с позывным "Гуцул", выживший после удара, рассказал, что в момент, когда им дали команду на построение, он увидел в небе российский разведывательный дрон. Вскоре после этого произошел и ракетный удар. По данным раненого очевидца с места событий, погибли около 80 человек, десятки ранены.
Только на третий день командующий Сухопутными войсками генерал Михаил Драпатый был вынужден публично признать факт случившегося. Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин считает, что наводке способствовало видео в сети ТикТок одного из военных из самого учебного центра.
"Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности", - прокомментировала последствия удара нардеп Марьяна Безуглая. Генерала Драпатого теперь ждут с отчетом в Раде, чтобы тот попытался объяснить случившееся и отсутствие элементарных мер безопасности на полигоне.
Подробнее о том, как проходит спецоперация - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта"
* Признано иноагентом
 
СШАУкраинаКиевДональд ТрампМихаил ДрапатыйАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадаЕССпецоперацияСВОВСУВС РФЭксклюзивРоссия
 
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