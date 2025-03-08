Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа - 08.03.2025 Украина.ру
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Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа - 08.03.2025 Украина.ру
Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа
Классическое рациональное восприятие месседжей ответственного лица не работает в случае нынешнего американского президента Дональда Трампа, как и попытки заставить его отвечать за свои слова. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-03-08T06:30
2025-03-08T06:30
новости
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Он рассказал, что некоторые аналитики принялись пунктуально разоблачать каждый фейк в речи Трампа, но читатели не стали тратить свое время на эти длинные, перегруженные фактами научные труды.Эксперт также добавил, что невозможно делать выводы и прогнозы, опираясь на речи человека, который заявляет, что остановит войну “за один день, за два месяца, война никогда не закончится” и при этом ничуть не смущается явной лжи, явного противоречия, очевидной несовместимости этих тезисов.“Собственно, эти вопросы и встали перед теми конгрессменами, которые "не в доле". Остальные — "рыбаки", они смотрят, как Трамп мутит воду и уже готовы ловить рыбу в мутной воде”, — заключил собеседник издания.Между тем ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что, по мнению евробюрократов, Трамп — это явление временное, через четыре года придет новая [Камала] Харрис и все станет на свои места.“Другие говорят, что не надо ждать четырех лет, через год-два deep state поглотит Трампа”, — добавил Блохин.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
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новости, россия, дональд трамп, краснов, владимир зеленский, сша
Новости, Россия, Дональд Трамп, Краснов, Владимир Зеленский, США

Легкое перевирание или наглая ложь: Краснов об оценке “мутной воды” Трампа

06:30 08.03.2025
 
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© Public domain
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Классическое рациональное восприятие месседжей ответственного лица не работает в случае нынешнего американского президента Дональда Трампа, как и попытки заставить его отвечать за свои слова. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Он рассказал, что некоторые аналитики принялись пунктуально разоблачать каждый фейк в речи Трампа, но читатели не стали тратить свое время на эти длинные, перегруженные фактами научные труды.
“Получается, здравый смысл и аналитический подход не работают против эмоционально заряженных шоу Трампа, в которых каждое слово оказывается если не прямой ложью, то хоть легоньким перевиранием”, — заявил Краснов.
Эксперт также добавил, что невозможно делать выводы и прогнозы, опираясь на речи человека, который заявляет, что остановит войну “за один день, за два месяца, война никогда не закончится” и при этом ничуть не смущается явной лжи, явного противоречия, очевидной несовместимости этих тезисов.
“Собственно, эти вопросы и встали перед теми конгрессменами, которые "не в доле". Остальные — "рыбаки", они смотрят, как Трамп мутит воду и уже готовы ловить рыбу в мутной воде”, — заключил собеседник издания.
Между тем ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что, по мнению евробюрократов, Трамп — это явление временное, через четыре года придет новая [Камала] Харрис и все станет на свои места.
“Другие говорят, что не надо ждать четырех лет, через год-два deep state поглотит Трампа”, — добавил Блохин.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
 
НовостиРоссияДональд ТрампКрасновВладимир ЗеленскийСША
 
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