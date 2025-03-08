https://ukraina.ru/20250308/1061601613.html

Кто победит: уличный беспредельщик или шериф? Выдрин о “поединке” Зеленского и Трампа в Белом доме

Кто победит: уличный беспредельщик или шериф? Выдрин о “поединке” Зеленского и Трампа в Белом доме - 08.03.2025 Украина.ру

Кто победит: уличный беспредельщик или шериф? Выдрин о “поединке” Зеленского и Трампа в Белом доме

Если говорить о Западе, там выкристаллизовались два потенциальных лидера. Первый — это "квартальный беспредельщик", то есть Владимир Зеленский, а второй — это “шериф”, то есть президент США Дональд Трамп. В ближайшие месяцы можно будет увидеть, кто в итоге одолел второго в их “схватке”

2025-03-08T05:45

2025-03-08T05:45

2025-03-08T05:45

новости

запад

европа

сша

дональд трамп

владимир зеленский

переговоры

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.“Если говорить о Западе, там выкристаллизовались два потенциальных лидера. Первый — легитимный, большой, рыжий, с полным основанием называющий себя "шерифом", "доном". Это "большой рыжий босс" [Трамп]. Второй — шустрый, но беспредельный по готовности нарушить любые правила, любые законы. Это "квартальный беспредельщик" [Зеленский]”, — заявил собеседник издания.По его словам, из этого вытекает, что европейцы сделали ставку на беспредел квартального уровня, которому противостоит дальновидность.Между тем издание Politico со ссылкой на неназванного сотрудника из администрации американского лидера написало, что Трамп и его команда продолжают верить в возможность урегулирования украинского конфликта. По данным издания, они стремятся подтолкнуть Зеленского к смягчению риторики, чтобы привлечь к переговорам обе стороны.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом

https://ukraina.ru/20250304/1061524147.html

запад

европа

сша

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новости, запад, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры