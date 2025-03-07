Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО - 07.03.2025 Украина.ру
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Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО
Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО - 07.03.2025 Украина.ру
Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО
С наступлением распутицы войскам стало продвигаться сложнее, потому что поля развезло. С другой стороны, плохая погода зачастую облегчает действия ВС РФ, поскольку ВСУ уже не могут массово применять дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-07T20:15
2025-03-07T20:15
новости
россия
великая новоселка
купянск
борис рожин
покровск/красноармейск
наступление
курская область
отступление
всу
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В целом наступление ВС РФ развивается успешно, освобождается большая территория, Великая Новоселка постепенно становится тыловым районом, отметил эксперт. Но при этом весенняя погода вносит свои коррективы, добавил он.Он отметил, что осенью 2024 года на пике операций войска освобождали порядка 30-40 километров в день, а сейчас скорость продвижения порядка 7-8 квадратных километров в день. "Но нужно понимать, что противник спешно бросает силы для торможения наших наступательных действий. Это позволяет ему замедлять собственное отступление, но нас это не останавливает", — подчеркнул журналист.Рожин указал, что когда украинские части тормозят наступление ВС РФ на одном участке, у них начинает просаживаться другой участок. ВСУ бросают резервы под Красноармейск (Покровск), но это приводит к нарастанию проблем под Купянском и на Курском плацдарме, очень показательным в этом плане является район Великой Новоселки, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Романа Насонова: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250306/1061581424.html
россия
великая новоселка
купянск
покровск/красноармейск
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новости, россия, великая новоселка, купянск, борис рожин, покровск/красноармейск, наступление, курская область, отступление, всу, продвижение, сво, спецоперация
Новости, Россия, Великая Новоселка, Купянск, Борис Рожин, Покровск/Красноармейск, наступление, Курская область, отступление, ВСУ, продвижение, СВО, Спецоперация

Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО

20:15 07.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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С наступлением распутицы войскам стало продвигаться сложнее, потому что поля развезло. С другой стороны, плохая погода зачастую облегчает действия ВС РФ, поскольку ВСУ уже не могут массово применять дроны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В целом наступление ВС РФ развивается успешно, освобождается большая территория, Великая Новоселка постепенно становится тыловым районом, отметил эксперт. Но при этом весенняя погода вносит свои коррективы, добавил он.
"Стало продвигаться сложнее вне дорожной сети, потому что поля развезло. С другой стороны, плохая погода зачастую облегчает наши действия, поскольку ВСУ уже не могут настолько массово применять дроны", — уточнил Рожин.
Он отметил, что осенью 2024 года на пике операций войска освобождали порядка 30-40 километров в день, а сейчас скорость продвижения порядка 7-8 квадратных километров в день.
"Но нужно понимать, что противник спешно бросает силы для торможения наших наступательных действий. Это позволяет ему замедлять собственное отступление, но нас это не останавливает", — подчеркнул журналист.
Рожин указал, что когда украинские части тормозят наступление ВС РФ на одном участке, у них начинает просаживаться другой участок. ВСУ бросают резервы под Красноармейск (Покровск), но это приводит к нарастанию проблем под Купянском и на Курском плацдарме, очень показательным в этом плане является район Великой Новоселки, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Романа Насонова: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах на сайте Украина.ру.
Ольга Ярмак интервью
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НовостиРоссияВеликая НовоселкаКупянскБорис РожинПокровск/КрасноармейскнаступлениеКурская областьотступлениеВСУпродвижениеСВОСпецоперация
 
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