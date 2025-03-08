Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
© скриншотПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
© скриншот
Французский президент Эммануэль Макрон еще с первых недель конфликта порывался отправить войска на Украину. Но рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны — это одно. А как он будет объяснять простым французам, ради чего и ради кого они несут потери? Это несет большие политические риски
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.
“В то, что Макрон отправит войска для прямого участия в боевых действиях, я не очень верю. В то, что он отправит их для тыловой службы под Львов — я верю чуть больше”, — заявил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что все разговоры вокруг европейских миротворцев упорно сводятся к одному моменту: "Их надо отправить на Украину после завершения конфликта, а США должны дать для них гарантии безопасности".
“Ребята, если вы без гарантии США боитесь отправить миротворцев на Украину даже после завершения конфликта, то как вы с Россией воевать собираетесь”, — добавил Копылов.
С другой стороны, Макрон известен своими неожиданными решениями, поэтому все может быть, заключил эксперт.
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