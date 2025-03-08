Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска - 08.03.2025 Украина.ру
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Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска - 08.03.2025 Украина.ру
Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска
Французский президент Эммануэль Макрон еще с первых недель конфликта порывался отправить войска на Украину. Но рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны — это одно. А как он будет объяснять простым французам, ради чего и ради кого они несут потери? Это несет большие политические риски
2025-03-08T06:15
2025-03-08T06:15
новости
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эммануэль макрон
франция
иностранные наемники
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.Он также подчеркнул, что все разговоры вокруг европейских миротворцев упорно сводятся к одному моменту: "Их надо отправить на Украину после завершения конфликта, а США должны дать для них гарантии безопасности".“Ребята, если вы без гарантии США боитесь отправить миротворцев на Украину даже после завершения конфликта, то как вы с Россией воевать собираетесь”, — добавил Копылов.С другой стороны, Макрон известен своими неожиданными решениями, поэтому все может быть, заключил эксперт.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
https://ukraina.ru/20250306/1061573736.html
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новости, украина, сша, россия, эммануэль макрон, франция, иностранные наемники
Новости, Украина, США, Россия, Эммануэль Макрон, Франция, иностранные наемники

Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска

06:15 08.03.2025
 
© скриншотПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© скриншот
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Французский президент Эммануэль Макрон еще с первых недель конфликта порывался отправить войска на Украину. Но рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны — это одно. А как он будет объяснять простым французам, ради чего и ради кого они несут потери? Это несет большие политические риски
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.
“В то, что Макрон отправит войска для прямого участия в боевых действиях, я не очень верю. В то, что он отправит их для тыловой службы под Львов — я верю чуть больше”, — заявил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что все разговоры вокруг европейских миротворцев упорно сводятся к одному моменту: "Их надо отправить на Украину после завершения конфликта, а США должны дать для них гарантии безопасности".
“Ребята, если вы без гарантии США боитесь отправить миротворцев на Украину даже после завершения конфликта, то как вы с Россией воевать собираетесь”, — добавил Копылов.
С другой стороны, Макрон известен своими неожиданными решениями, поэтому все может быть, заключил эксперт.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
6 марта, 07:31
"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о РоссииПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы, передает РИА Новости
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
 
НовостиУкраинаСШАРоссияЭммануэль МакронФранцияиностранные наемники
 
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