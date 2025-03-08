https://ukraina.ru/20250308/1061619438.html

Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска

Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска - 08.03.2025 Украина.ру

Ради кого французы будут нести потери? Копылов о том, куда Макрон отправит войска

Французский президент Эммануэль Макрон еще с первых недель конфликта порывался отправить войска на Украину. Но рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны — это одно. А как он будет объяснять простым французам, ради чего и ради кого они несут потери? Это несет большие политические риски

2025-03-08T06:15

2025-03-08T06:15

2025-03-08T06:15

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов.Он также подчеркнул, что все разговоры вокруг европейских миротворцев упорно сводятся к одному моменту: "Их надо отправить на Украину после завершения конфликта, а США должны дать для них гарантии безопасности".“Ребята, если вы без гарантии США боитесь отправить миротворцев на Украину даже после завершения конфликта, то как вы с Россией воевать собираетесь”, — добавил Копылов.С другой стороны, Макрон известен своими неожиданными решениями, поэтому все может быть, заключил эксперт.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США

https://ukraina.ru/20250306/1061573736.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, эммануэль макрон, франция, иностранные наемники