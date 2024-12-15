https://ukraina.ru/20241215/1059625742.html

Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина

Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина - 15.12.2024 Украина.ру

Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина

Запад не будет целенаправленно передавать Украине ядерное оружие. А если Киев примет решение спасать ситуацию своими силами, его кураторы сделают все, чтобы остановить это

2024-12-15T05:50

2024-12-15T05:50

2024-12-15T05:50

новости

украина

запад

россия

ядерное оружие

ядерная безопасность

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040182163_528:540:2436:1613_1920x0_80_0_0_165a1016d639ec58b5ab66bbe4a0b172.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина.По его словам, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, а не победить ее.В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.Известно, что в результате падения фрагментов ракет ранения получили несколько российских военнослужащих. При этом аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей.Также в новостях: "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуПолный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье

https://ukraina.ru/20241212/1059601001.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, ядерное оружие, ядерная безопасность, детали