Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина - 15.12.2024 Украина.ру
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Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина
Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина - 15.12.2024 Украина.ру
Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина
Запад не будет целенаправленно передавать Украине ядерное оружие. А если Киев примет решение спасать ситуацию своими силами, его кураторы сделают все, чтобы остановить это
2024-12-15T05:50
2024-12-15T05:50
новости
украина
запад
россия
ядерное оружие
ядерная безопасность
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина.По его словам, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, а не победить ее.В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.Известно, что в результате падения фрагментов ракет ранения получили несколько российских военнослужащих. При этом аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей.Также в новостях: "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуПолный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье
https://ukraina.ru/20241212/1059601001.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, ядерное оружие, ядерная безопасность, детали
Новости, Украина, Запад, Россия, Ядерное оружие, ядерная безопасность, детали

Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина

05:50 15.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВоенно-морской музейный комплекс "Балаклава"
Военно-морской музейный комплекс Балаклава - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Запад не будет целенаправленно передавать Украине ядерное оружие. А если Киев примет решение спасать ситуацию своими силами, его кураторы сделают все, чтобы остановить это
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина.
“Если Украина сама попытается изготовить ядерную бомбу, то на это нужно время и этот процесс не будет незаметным. Запад обязательно обратит на это внимание. Ведь еще в 1990-е годы он делал все, чтобы оставить Украину без ядерного оружия, понимая все издержки неконтролируемого распространения этого оружия”, — отметил Лучина.
По его словам, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, а не победить ее.
В среду, 11 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
Известно, что в результате падения фрагментов ракет ранения получили несколько российских военнослужащих. При этом аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей.
12 декабря, 09:56
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуУдарами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры. Такое мнение 12 декабря в своем телеграм-канале озвучил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук
Также в новостях: "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу
Полный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье
 
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05:50Запад не станет закрывать глаза, когда Украина попытается изготовить ядерную бомбу — Лучина
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