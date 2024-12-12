"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру
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"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу
"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру
"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу
Комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении. Соответствующий комментарий эксперт оставил в своих соцсетях
2024-12-12T10:32
2024-12-12T10:32
новости
россия
таганрог
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
владимир путин
вооруженные силы украины
верховная рада
удары
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Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ударами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры."Сегодня задача власти - бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" - написал Дмитрукв своем телеграм-канале, добавив, что удар ВСУ по Таганрогу - тому свидетельство, а Зеленский таким образом пытается удержаться у власти, но у него не получится.Накануне, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.Известно, что в результате падения фрагментов ракет были ранены несколько российских военнослужащих. При аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей."Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Однако и это не помогло. И накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе и новейший российский ракетный комплекс "Орешник".Он отметил, что это оружие станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.Между тем, Вашингтон, кажется, не собирается слушать предупреждения. Доказательство тому - вчерашнее сообщение американского журнала The National Interest о том, что в ответ на российский удар "Орешником" по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше.Журналисты издания оговорились, что такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.Еще по теме: Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский.
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новости, россия, таганрог, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада, удары, "орешник", atacms, сша
Новости, Россия, Таганрог, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, удары, "Орешник", ATACMS, США

"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу

10:32 12.12.2024
 
© commons.wikimedia.org / US Army employeeATACMS
ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© commons.wikimedia.org / US Army employee
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Комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении. Соответствующий комментарий эксперт оставил в своих соцсетях
"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", - написал Шрайвер.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ударами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры.
"Сегодня задача власти - бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" - написал Дмитрукв своем телеграм-канале, добавив, что удар ВСУ по Таганрогу - тому свидетельство, а Зеленский таким образом пытается удержаться у власти, но у него не получится.
09:56
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуУдарами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры. Такое мнение 12 декабря в своем телеграм-канале озвучил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук
Накануне, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
Известно, что в результате падения фрагментов ракет были ранены несколько российских военнослужащих. При аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей.
"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.
Вчера, 18:27
Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому ТаганрогОсуществлённая 11 декабря атака американскими ракетами с украинской территории по российскому военному аэродрому в Ростовской области не останется без ответа. Об этом вечером в среду заявили в Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Однако и это не помогло. И накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе и новейший российский ракетный комплекс "Орешник".
Он отметил, что это оружие станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 13:59
Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в БелоруссииЯдерное оружие в Белоруссии есть и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская. Об этом 10 декабря в Борисове (Минская область) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.
Между тем, Вашингтон, кажется, не собирается слушать предупреждения. Доказательство тому - вчерашнее сообщение американского журнала The National Interest о том, что в ответ на российский удар "Орешником" по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше.
Журналисты издания оговорились, что такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.
Орешник
Вчера, 10:24
В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest
Еще по теме: Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский.
 
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