https://ukraina.ru/20241212/1059601779.html

"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу

"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру

"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу

Комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении. Соответствующий комментарий эксперт оставил в своих соцсетях

2024-12-12T10:32

2024-12-12T10:32

2024-12-12T10:32

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Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ударами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры."Сегодня задача власти - бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" - написал Дмитрукв своем телеграм-канале, добавив, что удар ВСУ по Таганрогу - тому свидетельство, а Зеленский таким образом пытается удержаться у власти, но у него не получится.Накануне, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.Известно, что в результате падения фрагментов ракет были ранены несколько российских военнослужащих. При аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей."Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Однако и это не помогло. И накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе и новейший российский ракетный комплекс "Орешник".Он отметил, что это оружие станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.Между тем, Вашингтон, кажется, не собирается слушать предупреждения. Доказательство тому - вчерашнее сообщение американского журнала The National Interest о том, что в ответ на российский удар "Орешником" по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше.Журналисты издания оговорились, что такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.Еще по теме: Как "Орешник" из Белоруссии накроет "Томагавки" в Европе и что ВСУ делают на границе - Тиханский.

https://ukraina.ru/20241212/1059601001.html

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https://ukraina.ru/20241211/1059566626.html

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новости, россия, таганрог, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада, удары, "орешник", atacms, сша