"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу
Комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу, американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил Вашингтон в неразумном поведении. Соответствующий комментарий эксперт оставил в своих соцсетях
"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", - написал Шрайвер.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ударами американскими ракетами ATACMS вглубь России Владимир Зеленский срывает потенциальные переговоры.
"Сегодня задача власти - бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили…" - написал Дмитрукв своем телеграм-канале, добавив, что удар ВСУ по Таганрогу - тому свидетельство, а Зеленский таким образом пытается удержаться у власти, но у него не получится.
Накануне, 11 декабря, ВСУ атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
Известно, что в результате падения фрагментов ракет были ранены несколько российских военнослужащих. При аэродром не получил серьезных повреждений: осколками были посечены два здания на технической территории аэродрома, три военных и несколько гражданских автомобилей.
"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны России.
Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако посыл российского лидера не был услышан и ВСУ продолжили бить по регионам РФ американскими и британскими дальнобойными ракета ATACMS и Storm Shadow. В ответ Россия 21 ноября нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Однако и это не помогло. И накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в республике есть ядерное оружие, в том числе и новейший российский ракетный комплекс "Орешник".
Он отметил, что это оружие станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжелые вооружения в США и Южной Корее. Именно по этой причине Минск договорился с Москвой, что самостоятельно будет решать, куда наводить гиперзвуковую ракету.
10 декабря, 13:59Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в БелоруссииЯдерное оружие в Белоруссии есть и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская. Об этом 10 декабря в Борисове (Минская область) заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
По оценкам военных экспертов, дальность полета "Орешника" - до пяти тысяч километров, подлетное время из России до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут.
Между тем, Вашингтон, кажется, не собирается слушать предупреждения. Доказательство тому - вчерашнее сообщение американского журнала The National Interest о том, что в ответ на российский удар "Орешником" по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше.
Журналисты издания оговорились, что такой шаг очевидно еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.
Вчера, 10:24В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"В ответ на российский удар баллистической ракетой "Орешник" по по Днепропетровскому "Южмашу" Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше. Такую информацию опубликовал американский журнал The National Interest