https://ukraina.ru/20241209/1059467731.html

Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый

Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый - 09.12.2024 Украина.ру

Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый

Возможно, президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выйдут на переговоры по Украине с предложениями, которые будут включать новые пункты. Но общую картину переговоров понять трудно. Таким мнением поделился с журналистами издания Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-12-09T03:00

2024-12-09T03:00

2024-12-09T03:00

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По мнению эксперта, сейчас Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы "пополнить пул козырей перед большим торгом". Этот торг точно состоится, но общую картину переговоров, отталкиваясь от различных заявлений в СМИ, понять трудно. Политолог предположил, что Путин и Трамп выйдут на них с предложениями, которые будут включать новые пункты.Никто не призывает повторять этот опыт, но сейчас тоже можно было бы попытаться сделать так, чтобы решить украинскую проблему и перейти к предметному обсуждению вопросов глобальной безопасности, указал политолог.История с западными дальнобойными ракетами вглубь России и демонстрация "Орешника" – это как раз вопрос глобальной безопасности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, что предлагает в качестве переговорных позиций по российско-украинскому конфликту новый генсек НАТО — в статье Владимира Скачко "Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059414447.html

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новости, россия, сша, пётр скоробогатый, вс рф, минские соглашения, минск, переговоры, безопасность, ядерная безопасность, "орешник", владимир путин, дональд трамп