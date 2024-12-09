Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый
Фото: Россия и США
Возможно, президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выйдут на переговоры по Украине с предложениями, которые будут включать новые пункты. Но общую картину переговоров понять трудно. Таким мнением поделился с журналистами издания Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По мнению эксперта, сейчас Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы "пополнить пул козырей перед большим торгом".
Этот торг точно состоится, но общую картину переговоров, отталкиваясь от различных заявлений в СМИ, понять трудно. Политолог предположил, что Путин и Трамп выйдут на них с предложениями, которые будут включать новые пункты.
"Нечто похожее было с Минскими соглашениями, которые были простыми и понятными, но на тот момент казались новацией и всех удивили. Сейчас принято ругать "Минск", но если бы он сработал, мы бы жили совсем в другом мире", — подчеркнул Скоробогатый.
Никто не призывает повторять этот опыт, но сейчас тоже можно было бы попытаться сделать так, чтобы решить украинскую проблему и перейти к предметному обсуждению вопросов глобальной безопасности, указал политолог.
История с западными дальнобойными ракетами вглубь России и демонстрация "Орешника" – это как раз вопрос глобальной безопасности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О том, что предлагает в качестве переговорных позиций по российско-украинскому конфликту новый генсек НАТО — в статье Владимира Скачко "Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу" на сайте Украина.ру.
6 декабря, 13:25Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" В международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) прошла мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО". Организатор – издание "Украина.ру"