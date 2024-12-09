Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый - 09.12.2024 Украина.ру
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Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый
Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый - 09.12.2024 Украина.ру
Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый
Возможно, президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выйдут на переговоры по Украине с предложениями, которые будут включать новые пункты. Но общую картину переговоров понять трудно. Таким мнением поделился с журналистами издания Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-12-09T03:00
2024-12-09T03:00
новости
россия
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пётр скоробогатый
вс рф
минские соглашения
минск
переговоры
безопасность
ядерная безопасность
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По мнению эксперта, сейчас Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы "пополнить пул козырей перед большим торгом". Этот торг точно состоится, но общую картину переговоров, отталкиваясь от различных заявлений в СМИ, понять трудно. Политолог предположил, что Путин и Трамп выйдут на них с предложениями, которые будут включать новые пункты.Никто не призывает повторять этот опыт, но сейчас тоже можно было бы попытаться сделать так, чтобы решить украинскую проблему и перейти к предметному обсуждению вопросов глобальной безопасности, указал политолог.История с западными дальнобойными ракетами вглубь России и демонстрация "Орешника" – это как раз вопрос глобальной безопасности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, что предлагает в качестве переговорных позиций по российско-украинскому конфликту новый генсек НАТО — в статье Владимира Скачко "Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, пётр скоробогатый, вс рф, минские соглашения, минск, переговоры, безопасность, ядерная безопасность, "орешник", владимир путин, дональд трамп
Новости, Россия, США, Пётр Скоробогатый, ВС РФ, Минские соглашения, Минск, переговоры, безопасность, ядерная безопасность, "Орешник", Владимир Путин, Дональд Трамп

Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый

03:00 09.12.2024
 
Фото: Россия и США
Фото: Россия и США
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Возможно, президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выйдут на переговоры по Украине с предложениями, которые будут включать новые пункты. Но общую картину переговоров понять трудно. Таким мнением поделился с журналистами издания Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По мнению эксперта, сейчас Россия и США по-прежнему предпринимают военные и дипломатические шаги, чтобы "пополнить пул козырей перед большим торгом".
Этот торг точно состоится, но общую картину переговоров, отталкиваясь от различных заявлений в СМИ, понять трудно. Политолог предположил, что Путин и Трамп выйдут на них с предложениями, которые будут включать новые пункты.
"Нечто похожее было с Минскими соглашениями, которые были простыми и понятными, но на тот момент казались новацией и всех удивили. Сейчас принято ругать "Минск", но если бы он сработал, мы бы жили совсем в другом мире", — подчеркнул Скоробогатый.
Никто не призывает повторять этот опыт, но сейчас тоже можно было бы попытаться сделать так, чтобы решить украинскую проблему и перейти к предметному обсуждению вопросов глобальной безопасности, указал политолог.
История с западными дальнобойными ракетами вглубь России и демонстрация "Орешника" – это как раз вопрос глобальной безопасности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О том, что предлагает в качестве переговорных позиций по российско-украинскому конфликту новый генсек НАТО — в статье Владимира Скачко "Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу" на сайте Украина.ру.
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Мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО" В международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) прошла мультимедийная конференция "Эскалация или подготовка к переговорам? Ситуация в зоне СВО". Организатор – издание "Украина.ру"
 
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