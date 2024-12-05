https://ukraina.ru/20241205/1059454776.html

Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу"

Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу" - 05.12.2024 Украина.ру

Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу"

В мире по-прежнему ощущаются флюиды тревоги и страха перед возможной войной. И не зря, видимо, главред телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян 3 декабря 2024 года написала в своем телеграм-канале следующее: "Звали кота Мир. Попробуй тут не увидеть символизм".

2024-12-05T22:10

2024-12-05T22:10

2024-12-05T22:10

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Так она отреагировала на печальную новость о том, что в этот день в японской северной префектуре Акита умер внешне очень милый пепельного цвета кот по кличке Мир невской маскарадной породы. Очень похожий на сибирского. Его летом 2012 года губернатору префектуры Норихисе Сатакэ подарил лично президент России Владимир Путин. А ответ на подарок японца, который в знак признательности за помощь, оказанную Россией Японии после катастрофических стихийных бедствий в марте 2011 года, подарил Путину щенка японской породы акита-ину, прославившей всю префектуру.Все вышло очень здорово, взаимно уважительно и крайне символично. Щенок получил имя Юмэ (Мечта), а кота сам губернатор префектуры, который кошек любит больше, чем собак, назвал русским именем Мир (в японской транскрипции звучит как "миру")."Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо – душа отдыхает, когда я вижу его мордочку. Мир соответствовал своему имени и был добрым, ладил с другими котами, был символом мира, его любили в семье. Как жаль…", — сказал губернатор телеканалу FNN.И вот теперь Мечта осталась, а Мир умер. От лимфомы, которая источила его изнутри. Как сегодня мир на планете подтачивается изнури метастазами человеконенавистничества и раздутых амбиций агрессоров. Скрытых и явных. Чем не знамение, которых полно в окружающей нас неизведанной ауре, переполненной нашими предчувствиями, мечтами, страхами и ожиданиями? Просто пришел символ с Востока, который более восприимчив к мистике и символизму, из изысканной и вычурной Японии, которая является частью коллективного Запада.А в другой части этого самого Запада, в грубоватой Европе как раз в этот день в Брюсселе открывалось заседание совещания НАТО на уровне глав МИД стран-участников, которые решали, как им жить дальше – вместе с США воевать с Россией на Украине или предпочесть мир.Солировал в этом деле новый генсек НАТО 57-летний экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Он и сформулировал новый подход коллективного Запада к Украине, которая по-прежнему должна играть роль передового тарана в нападках на Россию. Под видом, разумеется борьбы за мир. По крайней меры, под шум призывов к перемирию. Эти призывы и являются той информационной мишурой, которой западная элитарная шушера в США и Европе надеется прикрыть свои подлинные планы и расчеты. И при этом как-то не прогадать, а синхронизировать свои потуги с планами нового президента США Дональда Трампа, который рассказал, что хочет мира, но не сказал, как он его будет добиваться. "Мир через силу" -- так только и смогли сформулировать Трамп и его трамписты основой посыл будущей политики. То есть США хотят мира, но собираются устанавливает его силой и в свою пользу.По итогам двух дней подготовки и заседаний министров НАТО Рютте резюмировал: "Давайте не будем шаг за шагом обсуждать, как может выглядеть мирный процесс. Лучше убедитесь, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся эти мирные переговоры. Поэтому я бы сказал: больше военной помощи и меньше дискуссий о том, каким может быть процесс мирного урегулирования".Вот это "больше военной помощи и меньше дискуссий о мире" и есть видоизменный в НАТО трамповский лозунг "мир через силу".И становится ясно, что это Россия хочет мира. Прочного длительного и, желательно, навсегда обеспечивающего ее безопасность на европейском (если хотите, украинском) направлении. А Запад с подачи США хочет только перемирия, чтобы за его время перегруппироваться, собраться с силами, нарастить новую мощь для новой войны. Победной для Запада.Вот, собственно, и вся главная разница в двух подходах – российском и западном.Почему же таким агрессивным и воинственным фронтменом выступает именно генсек Рютте? Он ведет себя так, как вроде бы то ли посетил какой-нибудь незапланированный кофешоп у себя в Голландии (где его излишне обдолбали чем-то запрещенным и вызывающим непонятную агрессию), то ли его, неженатого мужика, не замеченного ни в наличии постоянной подружки, ни в модной сегодня склонности к заднеприводной "европейскости", внезапно замучил какой-то другой недуг, возникающий от долгого воздержания.А все очень просто. Во-первых, примечательна личность самого Рютте, зарекомендовавшего себя, как современного европейского политического политика-флюгера, готового, с одной стороны, вертеться под теми ветрами, которые направляет главный заказчик – США. С другой – плевать на волю своих голландских и любых других избирателей, если того потребует "высшая цель" -- либо вот этот заказ из США, либо интересы Евросоюза, выполняющего американские пожелания. Рютте – типичный представитель той европейской элиты-шушеры и европейской бюрократии, которая обслуживает некие либерально-глобалистские, а не европейские или – тем более! – национально-государственные интересы.Вспомните всенародный референдум в Голландии, который в апреле 2016 года высказался против ратификации этой страной соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации. Голландским премьером тогда был Рютте. И он сделал все, чтобы волю голландцев обойти, соглашение ратифицировать и подсадить Украину на еще более глубокий и обманный европейский кукан. Так требовал глобализм.Во-вторых, сегодня с подачи тех же трампистов существуют три "плана мира" по урегулированию (а на самом деле по нужной Западу заморозке) конфликта в Украине. Первый предложил новый вице-президент Джей Ди Вэнс: он включает в себя создание демилитаризованной зоны на существующей линии фронта, которая будет "сильно укреплена" на границе с Россией. При этом Вэнс выступает против оказания помощи украинским властям, и отвергает членство Украины в НАТО.Второй -- исполняющего обязанности начальника разведки Трампа Ричарда Гренелла – тоже предусматривает прекращение огня на нынешней линии боевого столкновения (ЛБС) и создание неких "автономных зон" на востоке Украины. То есть зоны разграничения ответственности между Россией и остатками Украины, которую и планируют антироссийски попользовать в будущем. Гренелл тоже считает, что вступление Украины в НАТО "не отвечает интересам США".И, наконец, самый раскрученный "мирный план" — 80-летнего генерал-лейтенанта в отставке, будущего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга. Он вообще состоит из пяти главных пунктов:1) прекращение изоляции России и налаживание контактов с президентом Путиным;2) давление на Москву и Киев, чтобы они договорились о прекращении огня и сели за стол переговоров;3) отказ от рассмотрения вопроса о членстве Украины в НАТО сроком на 10 лет и сохранение за Россией ее новых территорий. Плюс возможная постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США, если Россия пойдет на заключение "приемлемого для Украины" мира;4) предоставление Киеву двусторонних гарантий безопасности и оказание военной поддержки с одновременным непризнанием Украиной контроля России над ее новыми и бывшими украинскими территориями. При этом Украине будет запрещено решать вопросы силовым путем. До поры, до времени. То есть до команды с Запада, но об это стыдливо не сказано;5) прекращение военной помощи Вашингтоном Киеву в случае отказа последнего от мирных переговоров.Обо всех этих планах и наметках очень точно сказало как раз британское агентство Reuters: "Советники Трампа будут пытаться заставить Москву и Киев к переговорам с помощью "кнута и пряника", включая прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличение помощи, если президент России Владимир Путин откажется".И все пункты так или иначе касаются судьбы НАТО, которую представляет Рютте и прохладное отношение которой демонстрирует и неоднократно заявлял Трамп. Вот Рютте и боится, что все может быть решено с помощью уничтожения НАТО, после сего ненужным станет и он.Поэтому, в-третьих, милитаристско-воинственную агрессивность Рютте обуславливает страх. И за собственное будущее, и за будущее НАТО и Евросоюза, которые могут оказаться ненужными, а вся Европа из мощного промышленного и финансово-экономического центра превратиться в никому не нужный бесправный придаток США, которые их попользуют, обезжирят и пристегнут к своей колеснице "пакс американа", которая будут разъезжать на тихоокеанских просторах Евразии.Страх этот имеет под собой очень веские основания:а) из-за отсутствия внятной и адекватной единой политики европейская экономика, что в целом, что по странам, уходит с континента и перебирается в те же США, где более выгодные условия хозяйствования;б) европейская надгосударственная бюрократия ЕС продемонстрировала, что она США служить готова и может, но вот защитить интересы как ЕС, так и европейских стран по отдельности – нет. Евробюрократия сегодня – это самые антиевропейские люди по факту своего тупого и бездумного облизывания США на скорость;в) исчезает вера в "ядерный зонтик" США, мощный и способный защитить хотя бы от российских "Орешников" (не говоря уже о ядерном оружии России). Для Европы, как ни странно, и "Орешник" -- достаточное неядерное оружие и сдерживания, и поражения, если это России понадобится;в) отсутствие возможности выступить единым европейским фронтом даже в служении США, не говоря уже о противостоянии то ли России, то ли США. И дело не только в брекзите, расколовшем ЕС. Нет единства в европейском "доме" – в ЕС и сейчас, где нарастает евроскептицизм правых и националистов всех мастей. И где, к примеру, Венгрия и Словаки, динамят все усилия на украинском направлении, а их элиты – в фаворе у Трампа больше, чем в Европе;г) готовность США понять, что в Европе они в любой момент могут остаться без союзника. А посему США и используют ЕС и европейских членов НАТО исключительно как свою подкормку, ведут к "украинизации" Европы, то есть к превращению ее в таран и ударный американский механизм по украинскому образцу и с украинским исходим – попользовали и забросили за ненадобностью;д) многие в Европе понимают, что все "планы мира" -- это игра с одной целью – соблазнить или обмануть Россию, которая, в свою очередь, тоже это четко сечет и потому не ведется на эти разводы.И все домыслы и допуски, размышления и прозрения европолитиков и все телодвижения американцев сегодня уже не обманывают Россию. И все предложенные пункты всех планов ей не выгодны, потому что, повторяю, не дают ей гарантии безопасности. И говорят не о мире, а об отложенной или отсроченной во времени войне.А у России, ведущей сегодня победную спецвоенную операцию (СВО), есть все шансы победить. И закончить войну капитуляцией врага, что тоже может быть своеобразным мирным планом. Не верите? Можно спросить у духов Адольфа Гитлера и его приспешников, которые в апреле-мае 1945 года тоже юлили, пытались перегруппироваться, найти брешь в стане союзников и склонить их к предательству, отпетлять от неизбежной петли военного трибунала т. д.Ничего у гитлеровцев не получилось. Не получится, скорее всего, и у укро-неонацистов их просроченного фюрера Владимира Зеленского. Потому что Россия про капитуляцию в Карлхорсте под Берлином помнит, а вот в самом Берлине, равно как и в Вашингтоне с Парижем и Лондоном нет. Но не зря же их пугает мем патриотических российских тинэйджеров "можем повторить". Теперь это мем популярен и в российских войсках СВО……А президент Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом по прекращению огня на тех условиях, которые он озвучил в июне на выступлении перед руководством МИД в Москве: вывод ВСУ из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от намерений вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса, отмена всех санкций против России. Ну что тут непонятного?О том, как тем временем пытаются западные дипломаты исказить правду в стенах ООН - в статье Евгении Кондаковой "Лишь бы сместить акцент: Небензя в СБ ООН вывел на чистую воду Запад, "беспокоящийся" об украинских детях"

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