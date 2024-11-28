Ковшаровский котел: Самойлов раскрыл, как ВС РФ расширяют плацдарм и давят "карман" ВСУ на Осколе
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Если у российский войск хватит сил, то части ВСУ, которые находятся в кармане на левом берегу Оскола, в центре которого находится Ковшаровка, окажутся в большом котле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Российские войска создали плацдарм на реке Оскол в Харьковской области. С военной точки зрения логично, что кроме расширения плацдарма и закрепления на нем ВС РФ обойдут Купянск и перережут дорогу на Шевченково-Чугуев-Харьков, заблокировав его снабжение, сообщил политолог.
"Далее они должны пройти вниз до Оскольского водохранилища до Сеньково и Кругляковки. Если у наших хватит сил, то части ВСУ, которые находятся в кармане на левом берегу Оскола, в центре которого находится Ковшаровка, окажутся в большом котле", — отметил Самойлов.
По его словам, украинским частям будет тяжело, так как им придется сдерживать наступление с востока, а на правом берегу уже будут российские войска. Но ВСУ будут предпринимать попытки прорыва и атак российского плацдарма с Харьковского направления, подчеркнул эксперт.
"Все будет зависеть от того, какие силы наши будут вводить, чтобы замкнуть Ковшаровский котел. Но в нашу пользу может сыграть то, что в этом районе есть хорошие рокадные дороги (дороги вдоль линии фронта), как раз вдоль водохранилища", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как ВС РФ разрезали на части и заперли на восточном берегу Оскола группировку ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:19Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами