https://ukraina.ru/20241128/1059262970.html

Ковшаровский котел: Самойлов раскрыл, как ВС РФ расширяют плацдарм и давят "карман" ВСУ на Осколе

Ковшаровский котел: Самойлов раскрыл, как ВС РФ расширяют плацдарм и давят "карман" ВСУ на Осколе - 28.11.2024 Украина.ру

Ковшаровский котел: Самойлов раскрыл, как ВС РФ расширяют плацдарм и давят "карман" ВСУ на Осколе

Если у российский войск хватит сил, то части ВСУ, которые находятся в кармане на левом берегу Оскола, в центре которого находится Ковшаровка, окажутся в большом котле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-11-28T06:15

2024-11-28T06:15

2024-11-28T06:15

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россия

оскол

харьков

самойлов

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купянск

купянское направление

наступление

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Российские войска создали плацдарм на реке Оскол в Харьковской области. С военной точки зрения логично, что кроме расширения плацдарма и закрепления на нем ВС РФ обойдут Купянск и перережут дорогу на Шевченково-Чугуев-Харьков, заблокировав его снабжение, сообщил политолог.По его словам, украинским частям будет тяжело, так как им придется сдерживать наступление с востока, а на правом берегу уже будут российские войска. Но ВСУ будут предпринимать попытки прорыва и атак российского плацдарма с Харьковского направления, подчеркнул эксперт."Все будет зависеть от того, какие силы наши будут вводить, чтобы замкнуть Ковшаровский котел. Но в нашу пользу может сыграть то, что в этом районе есть хорошие рокадные дороги (дороги вдоль линии фронта), как раз вдоль водохранилища", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.Подробно о том, как ВС РФ разрезали на части и заперли на восточном берегу Оскола группировку ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059256759.html

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харьков

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