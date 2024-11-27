Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах - 27.11.2024 Украина.ру
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Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах
Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах - 27.11.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах
Наш удар "Орешником" по Днепропетровску как раз носит превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий. Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих.
2024-11-27T06:00
2024-11-27T06:00
интервью
оскол
украина
днепропетровск
алексей самойлов
вооруженные силы украины
нато
украина.ру
купянск
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.- Алексей Николаевич, наши войска создали плацдармы на правом берегу Оскола в Харьковской области. Какую роль они могут сыграть в будущих операциях ВС России?- С военной точки зрения логично, что кроме расширения плацдарма и закрепления на нем наши обойдут Купянск и перережут дорогу на Шевченково-Чугуев-Харьков, заблокировав его снабжение. Далее они должны пройти вниз до Оскольского водохранилища до Сеньково и Кругляковки.Если у наших хватит сил, то части ВСУ, которые находятся в кармане на левом берегу Оскола, в центре которого находится Ковшаровка, окажутся в большом котле. Украинским частям будет тяжело, так как им придется сдерживать наступление с востока, а на правом берегу уже будут наши войска. Но надо понимать, что ВСУ будут предпринимать попытки прорыва и атак нашего плацдарма с Харьковского направления. Все будет зависеть от того, какие силы наши будут вводить, чтобы замкнуть Ковшаровский котел.Но в нашу пользу может сыграть то, что в этом районе есть хорошие рокадные дороги (дороги вдоль линии фронта), как раз вдоль водохранилища.- Украинская сторона признает, что кольцо вокруг Купянска сжимается, бои идут уже возле Новоосиново, что означает частичную либо полную потерю Украиной Глушковки.- Для замыкания котла с Ковшаровкой в центре придется пройти около 20 километров, это уже операция армейского уровня. Скорее всего, наши разберутся сначала с Купянском, блокируют его, а потом будут двигаться на юг вдоль Оскола к водохранилищу.– Украинские источники также сообщают о появлении наших диверсионно-разведывательных групп в районе Гоптовки и Казачьей Лопани. В чем цель этих разведпоисков?- Гоптовка и Журавлевка раньше были двумя пограничными переходами. Гоптовка находится на центральной трассе Харьков-Москва.Вряд ли наши части, которые действовали в этом направлении, можно назвать ДРГ. Это, скорее, разведывательно-штурмовые подразделения, численностью до роты, которые были посажены на технику. Они рывками прощупывают наличие инженерно-технических, минных заграждений, количество и качество личного состава.Все это происходит вдоль дорог. В районе Великой Писаревки, например, идет дорога на Ахтырку, от Белгорода. Также наши зашли со стороны Сотницкого Казачка. Здесь, видимо, сам рельеф местности позволяет осуществить маневр подразделений. То есть идет прощупывание границы. Украинская сторона вынуждена гадать, где наши совершат прорыв.- Давайте поговорим о ситуации на международной политической арене после применения нашими войсками новой ракеты средней дальности "Орешник" по Украине. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал нанести превентивные "высокоточные удары" по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса. Насколько мир близок сейчас к очередному витку эскалации?- Наш удар по Днепропетровску как раз носит превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий. Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих.Комплекс баллистических ракет средней дальности "Орешник" был абсолютно засекречен. Наш удар был ответом на скрытую компанию довооружения Украины ракетами ATACMS. Цель его – очередная попытка включить мозг у военно-политических кругов НАТО.Боевой блок с шестью разделяющимися частями, которые сами еще разделились, как утверждается, до шести элементов, конечно, произвел впечатление. Но видят ли в этом западные элиты опасность для себя, сказать сложно. Слишком велико их представление о себе, как о богах.Нашей целью было показать, что защиты от этого оружия нет. У западных военных нет военно-технических средств способных не просто предотвратить поражение объектов нашими ракетами "Орешник", "Кинжал" или "Циркон", а и обнаружения пуска и расчета приблизительных траекторий.Сейчас немного физики. Часто употребляют термин квазибаллистическая траектория применительно к нашим ракетным системам. Баллистическая траектория — это траектория свободно брошенного тела. Небольшой толчок, и оно летит по приблизительной параболе. Действуют всего три силы: сила, броска, земное притяжение и сопротивление среды. Силами притяжения космических тел мы пренебрегаем. За счет этого можно было точно рассчитать точку приземления.Ранее у нас была ракетная система "Пионер" 15Ж43. На высоте 400-600 километров происходило разведение, отделялись оставшиеся части пусковой ступени. Боевой блок выходил в нужную расчетную точку, происходило отделение головных частей, и они с высоты 400-600 км, это ближний космос, падали вниз. При этом они набирали высокую скорость – 5 Махов. Но они летели по баллистической траектории. То есть изменения траектории по углам тангажа и рыскания не происходило. Но за счет большой скорости они представляли большую проблему для тех, кто пытался их сбить.А сейчас скорость "Орешника" минимум в два раза больше: с 3-5 Махов до 10 Махов, как заявил президент. А квазибаллистичность это когда в конце баллистической траектории происходит маневрирование по углам тангажа и рыскания. Эти движения не позволяют вычислить точку падения, а системам ПОО рассчитать время прохождения боевой части, чтобы выслать противоракету.К чему я это говорю: чтобы за волнами в СМИ не пропала из виду обычная физика.Каким будет наш ответ на ракетные атаки Запада? В первую очередь, предположу, будем наносить удары по местам дислокации ракетных установок, пунктам управления, где должны присутствовать иностранные военные, которые осуществляют сопровождение пусков. Потому что пока мы будем стрелять по логистическим объектам в том же Жешуве пуски будут производить по нам. То есть мы будем устранять непосредственную опасность на украинской территории. Не исключено, что будем прекращать функционирование логистических путей, тоннелей в горных массивах Карпат и морских путей доставки.Есть еще один пока замалчиваемый участков ответа. Это спутниковые системы мониторинга земной поверхности. Это спутники-разведчики, которые обеспечивают мониторинг всех наших перемещений. Готовы ли американцы к тому, что "глобализация конфликта", как окрестили выступление нашего президента, коснется и этой сферы?Подробнее о последних шагах администрации президента США Джо Байдена Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну
https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html
https://ukraina.ru/20241126/1059223596.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, оскол, украина, днепропетровск, алексей самойлов, вооруженные силы украины, нато, украина.ру, купянск
Интервью, Оскол, Украина, Днепропетровск, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина.ру, Купянск

Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах

06:00 27.11.2024
 
© Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
Алексей Николаевич Самойлов интервью
© Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наш удар "Орешником" по Днепропетровску как раз носит превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий. Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
- Алексей Николаевич, наши войска создали плацдармы на правом берегу Оскола в Харьковской области. Какую роль они могут сыграть в будущих операциях ВС России?
- С военной точки зрения логично, что кроме расширения плацдарма и закрепления на нем наши обойдут Купянск и перережут дорогу на Шевченково-Чугуев-Харьков, заблокировав его снабжение. Далее они должны пройти вниз до Оскольского водохранилища до Сеньково и Кругляковки.
Если у наших хватит сил, то части ВСУ, которые находятся в кармане на левом берегу Оскола, в центре которого находится Ковшаровка, окажутся в большом котле. Украинским частям будет тяжело, так как им придется сдерживать наступление с востока, а на правом берегу уже будут наши войска. Но надо понимать, что ВСУ будут предпринимать попытки прорыва и атак нашего плацдарма с Харьковского направления. Все будет зависеть от того, какие силы наши будут вводить, чтобы замкнуть Ковшаровский котел.
Но в нашу пользу может сыграть то, что в этом районе есть хорошие рокадные дороги (дороги вдоль линии фронта), как раз вдоль водохранилища.
- Украинская сторона признает, что кольцо вокруг Купянска сжимается, бои идут уже возле Новоосиново, что означает частичную либо полную потерю Украиной Глушковки.
- Для замыкания котла с Ковшаровкой в центре придется пройти около 20 километров, это уже операция армейского уровня. Скорее всего, наши разберутся сначала с Купянском, блокируют его, а потом будут двигаться на юг вдоль Оскола к водохранилищу.
– Украинские источники также сообщают о появлении наших диверсионно-разведывательных групп в районе Гоптовки и Казачьей Лопани. В чем цель этих разведпоисков?
- Гоптовка и Журавлевка раньше были двумя пограничными переходами. Гоптовка находится на центральной трассе Харьков-Москва.
Вряд ли наши части, которые действовали в этом направлении, можно назвать ДРГ. Это, скорее, разведывательно-штурмовые подразделения, численностью до роты, которые были посажены на технику. Они рывками прощупывают наличие инженерно-технических, минных заграждений, количество и качество личного состава.
Алексей Самойлов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 15:35
Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Все это происходит вдоль дорог. В районе Великой Писаревки, например, идет дорога на Ахтырку, от Белгорода. Также наши зашли со стороны Сотницкого Казачка. Здесь, видимо, сам рельеф местности позволяет осуществить маневр подразделений. То есть идет прощупывание границы. Украинская сторона вынуждена гадать, где наши совершат прорыв.
- Давайте поговорим о ситуации на международной политической арене после применения нашими войсками новой ракеты средней дальности "Орешник" по Украине. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал нанести превентивные "высокоточные удары" по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса. Насколько мир близок сейчас к очередному витку эскалации?
- Наш удар по Днепропетровску как раз носит превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий. Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих.
Комплекс баллистических ракет средней дальности "Орешник" был абсолютно засекречен. Наш удар был ответом на скрытую компанию довооружения Украины ракетами ATACMS. Цель его – очередная попытка включить мозг у военно-политических кругов НАТО.
Боевой блок с шестью разделяющимися частями, которые сами еще разделились, как утверждается, до шести элементов, конечно, произвел впечатление. Но видят ли в этом западные элиты опасность для себя, сказать сложно. Слишком велико их представление о себе, как о богах.
Нашей целью было показать, что защиты от этого оружия нет. У западных военных нет военно-технических средств способных не просто предотвратить поражение объектов нашими ракетами "Орешник", "Кинжал" или "Циркон", а и обнаружения пуска и расчета приблизительных траекторий.
Сейчас немного физики. Часто употребляют термин квазибаллистическая траектория применительно к нашим ракетным системам. Баллистическая траектория — это траектория свободно брошенного тела. Небольшой толчок, и оно летит по приблизительной параболе. Действуют всего три силы: сила, броска, земное притяжение и сопротивление среды. Силами притяжения космических тел мы пренебрегаем. За счет этого можно было точно рассчитать точку приземления.
Ранее у нас была ракетная система "Пионер" 15Ж43. На высоте 400-600 километров происходило разведение, отделялись оставшиеся части пусковой ступени. Боевой блок выходил в нужную расчетную точку, происходило отделение головных частей, и они с высоты 400-600 км, это ближний космос, падали вниз. При этом они набирали высокую скорость – 5 Махов. Но они летели по баллистической траектории. То есть изменения траектории по углам тангажа и рыскания не происходило. Но за счет большой скорости они представляли большую проблему для тех, кто пытался их сбить.
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А сейчас скорость "Орешника" минимум в два раза больше: с 3-5 Махов до 10 Махов, как заявил президент. А квазибаллистичность это когда в конце баллистической траектории происходит маневрирование по углам тангажа и рыскания. Эти движения не позволяют вычислить точку падения, а системам ПОО рассчитать время прохождения боевой части, чтобы выслать противоракету.
К чему я это говорю: чтобы за волнами в СМИ не пропала из виду обычная физика.
Каким будет наш ответ на ракетные атаки Запада? В первую очередь, предположу, будем наносить удары по местам дислокации ракетных установок, пунктам управления, где должны присутствовать иностранные военные, которые осуществляют сопровождение пусков. Потому что пока мы будем стрелять по логистическим объектам в том же Жешуве пуски будут производить по нам. То есть мы будем устранять непосредственную опасность на украинской территории. Не исключено, что будем прекращать функционирование логистических путей, тоннелей в горных массивах Карпат и морских путей доставки.
Есть еще один пока замалчиваемый участков ответа. Это спутниковые системы мониторинга земной поверхности. Это спутники-разведчики, которые обеспечивают мониторинг всех наших перемещений. Готовы ли американцы к тому, что "глобализация конфликта", как окрестили выступление нашего президента, коснется и этой сферы?
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ИнтервьюОсколУкраинаДнепропетровскАлексей СамойловВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина.руКупянск
 
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