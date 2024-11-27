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Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву

Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву - 27.11.2024 Украина.ру

Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву

Появление ядерного оружия у Киева приведет мир к катастрофе. Об этом 27 ноября заявил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости

2024-11-27T10:16

2024-11-27T10:16

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"Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения и они не допустят такой роковой ошибки", - сказал Шеремет.О намерении передать ядерное оружие Киеву ранее сообщали чиновники США и ЕС – об этом писала газета New York Times. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие идеи безответственными и неадекватными.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел последствия размещения на Украине западного ядерного оружия в публикации К вопросу о третьем ракетном кризисе.

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