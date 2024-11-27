Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву - 27.11.2024 Украина.ру
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Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву
Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву - 27.11.2024 Украина.ру
Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву
Появление ядерного оружия у Киева приведет мир к катастрофе. Об этом 27 ноября заявил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2024-11-27T10:16
2024-11-27T10:17
новости
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украина
шеремет
владимир путин
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"Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения и они не допустят такой роковой ошибки", - сказал Шеремет.О намерении передать ядерное оружие Киеву ранее сообщали чиновники США и ЕС – об этом писала газета New York Times. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие идеи безответственными и неадекватными.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел последствия размещения на Украине западного ядерного оружия в публикации К вопросу о третьем ракетном кризисе.
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новости, россия, киев, украина, шеремет, владимир путин, дмитрий песков, госдума, ес, new york times, сша, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, запад, международные отношения
Новости, Россия, Киев, Украина, Шеремет, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума, ЕС, New York Times, США, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, Запад, международные отношения

Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву

10:16 27.11.2024 (обновлено: 10:17 27.11.2024)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Появление ядерного оружия у Киева приведет мир к катастрофе. Об этом 27 ноября заявил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения и они не допустят такой роковой ошибки", - сказал Шеремет.
О намерении передать ядерное оружие Киеву ранее сообщали чиновники США и ЕС – об этом писала газета New York Times.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие идеи безответственными и неадекватными.
Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел последствия размещения на Украине западного ядерного оружия в публикации К вопросу о третьем ракетном кризисе.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаШереметВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдумаЕСNew York TimesСШАЯдерное оружиеядерная безопасностьядерная угрозаЗападмеждународные отношения
 
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