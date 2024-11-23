Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый - 23.11.2024 Украина.ру
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Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый
Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый - 23.11.2024 Украина.ру
Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый
Америку победившего на выборах президента США Дональда Трампа пытаются втянуть глубже в украинский конфликт, чтобы не дать ему возможности вести мирные переговоры с Россией
2024-11-23T05:20
2024-11-23T05:20
новости
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джо байден
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Он подчеркнул, что возможен вариант, при котором стороны быстро поймут, что достичь компромисса им не удастся."Это может уйти в вялые долгие переговорные истории, конфликт продолжится. Но надо понять, что те уровни эскалации, которые мы пройдем уже к январю, никуда не денутся. Если мирные переговоры обрушатся, то стороны будут еще сильнее эскалировать ситуацию", — резюмировал Скоробогатый.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Подробнее об этом — в материале Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, детали

Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый

05:20 23.11.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Америку победившего на выборах президента США Дональда Трампа пытаются втянуть глубже в украинский конфликт, чтобы не дать ему возможности вести мирные переговоры с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.

"Не думаю, что до января, до инаугурации Трампа, произойдет резкая эскалация. Хотя Украина, Польша, Британия делают все, чтобы сейчас максимально эскалировать ситуацию. И не дать перспективы этой сделке [с Россией], чтобы как можно глубже втянуть Америку Трампа в этот конфликт", — считает Скоробогатый.

Он подчеркнул, что возможен вариант, при котором стороны быстро поймут, что достичь компромисса им не удастся.
"Это может уйти в вялые долгие переговорные истории, конфликт продолжится. Но надо понять, что те уровни эскалации, которые мы пройдем уже к январю, никуда не денутся. Если мирные переговоры обрушатся, то стороны будут еще сильнее эскалировать ситуацию", — резюмировал Скоробогатый.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
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Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.
Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.
Подробнее об этом — в материале Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденВооруженные силы Украиныдетали
 
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