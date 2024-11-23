https://ukraina.ru/20241123/1059131630.html

Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый

Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый - 23.11.2024 Украина.ру

Украина, Польша и Британия пытаются втянуть Трампа поглубже в конфликт, обостряя ситуацию — Скоробогатый

Америку победившего на выборах президента США Дональда Трампа пытаются втянуть глубже в украинский конфликт, чтобы не дать ему возможности вести мирные переговоры с Россией

2024-11-23T05:20

2024-11-23T05:20

2024-11-23T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Он подчеркнул, что возможен вариант, при котором стороны быстро поймут, что достичь компромисса им не удастся."Это может уйти в вялые долгие переговорные истории, конфликт продолжится. Но надо понять, что те уровни эскалации, которые мы пройдем уже к январю, никуда не денутся. Если мирные переговоры обрушатся, то стороны будут еще сильнее эскалировать ситуацию", — резюмировал Скоробогатый.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Подробнее об этом — в материале Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, детали