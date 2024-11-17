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Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России

Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России - 17.11.2024 Украина.ру

Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России

Президент США Джозеф Байден разрешает Киеву наносить удары по России американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом 17 ноября со ссылкой на официальные лица США сообщила газета New York Times

2024-11-17T23:17

2024-11-17T23:17

2024-11-17T23:17

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"За два месяца до окончания срока полномочий президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих войск в Курской области России", - сказано в публикации.Неназванные официальные лица США сообщили изданию, что Киев планирует нанести удары по российской территории ранее полученными от США ракетами ATACMS. Эти ракеты будут применены против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области."Решение г-на Байдена — это серьезное изменение в политике США. Этот выбор разделил его советников, и такое изменение произошло за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, поклявшегося ограничить дальнейшую поддержку Украины, - отметило издание. - Разрешение украинцам использовать ракеты большой дальности, известные как армейские тактические ракетные системы (ATACMS), было принято в ответ на неожиданное решение России ввести в бой северокорейские войска, заявили чиновники".В публикации отмечено, что Байден начал ослаблять ограничения на использование ВСУ поставляемого из США оружия на российской территории после того, как в мае Россия начала масштабное наступление в направлении Харькова. По информации издания, тогда Байден разрешил ВСУ использовать ракетную систему HIMARS против российских войск с нанесением ударов непосредственно через границу. При этом Байден не разрешил Киеву использовать для тех же целей дальнобойные ATACMS, дальность которых в четыре раза превосходит HIMARS.Оно также отметило, что некоторые официальные лица США опасаются, что использование Киевом американских ракет для трансграничных ударов по России может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции. При этом другие официальные лица США заявили, что считают такие опасения преувеличенными, сказано в публикации.Там также отмечено, что с тех пор, как украинская армия оккупировала часть территории Курской области России, официальные лица США все больше беспокоятся о состоянии украинской армии. По их словам, она была истощена одновременными российскими атаками в Харьковской, а теперь и в Курской областях.По информации издания, Киев надеется обменять захваченную российскую территорию в Курской области на будущих переговорах. При разгроме украинских войск на захваченной ими территории России обменивать будет нечего.Владимир Зеленский давно добивается разрешения от Соединённых Штатов и их союзников на использование ракет большой дальности для удара по российской территории, отметило издание. Британские и французские военные предоставили украинцам ограниченное количество ракет Storm Shadow и SCALP, дальность которых меньше, чем у американской ATACMS."Хотя британские и французские лидеры выразили поддержку просьбе г-на Зеленского, но они не хотели позволять украинцам начать использовать свои ракеты на российской территории, если г-н Байден не согласится позволить украинцам сделать то же самое с ATACMS", - сказано в статье.Там также отмечено, что неназванные официальные лица США выразили неверие в способность нынешнего решения Байдена изменить ход конфликта.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву наносить удары по территории России своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow (совместная франко-британская разработка).До этого глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону нет смысла разрешать ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS. Подробности в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSРанее в новостях: Франция передаст украинской армии дальнобойные ракеты SCALP

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