https://ukraina.ru/20241122/1059119896.html

Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"

Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник" - 22.11.2024 Украина.ру

Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"

Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

2024-11-22T08:29

2024-11-22T08:29

2024-11-22T08:29

новости

россия

сша

владимир путин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_aa8f5730e8cbd6ab23474563577bbf3d.png

"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула Жан-Пьер.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на возможные действия со стороны РоссииВ четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, владимир путин, украина