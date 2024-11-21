https://ukraina.ru/20241121/1059087505.html
Как удары по Ужгороду, Чопу и Батьево приведут к капитуляции Украины за два месяца - Подлесный
Как удары по Ужгороду, Чопу и Батьево приведут к капитуляции Украины за два месяца - Подлесный - 21.11.2024 Украина.ру
Как удары по Ужгороду, Чопу и Батьево приведут к капитуляции Украины за два месяца - Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары по Украине, цели, необходимые для новых ударов, возможные ответы, а также спрогнозировал, что будет, если Россия не станет действовать решительнее
2024-11-21T08:30
2024-11-21T08:30
2024-11-21T08:30
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00:27 – О массированном ударе по Украине.05:16 – О восстановлении после ударов.06:52 – О политических ударах и ответах на них.10:19 – О прекращении поставок западного оружия.12:44 – Что Россия ещё не применяла? 17:58 – О жёстких мерах и действиях Запада.20:29 – О накоплении средств поражения.21:55 – О пути к капитуляции Украины.24:53 – Об инаугурации Трампа.27:33 – Что будет, если Россия не усилит напор?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, дональд трамп, ужгород, ес, нато, курск, белгород, брянск, всу, беспилотники, удары, спецоперация, сво, видео
Видео, Украина, Россия, Дональд Трамп, Ужгород, ЕС, НАТО, Курск, Белгород, Брянск, ВСУ, беспилотники, удары, Спецоперация, СВО
Как удары по Ужгороду, Чопу и Батьево приведут к капитуляции Украины за два месяца - Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары по Украине, цели, необходимые для новых ударов, возможные ответы, а также спрогнозировал, что будет, если Россия не станет действовать решительнее
00:27 – О массированном ударе по Украине.
05:16 – О восстановлении после ударов.
06:52 – О политических ударах и ответах на них.
10:19 – О прекращении поставок западного оружия.
12:44 – Что Россия ещё не применяла?
17:58 – О жёстких мерах и действиях Запада.
20:29 – О накоплении средств поражения.
21:55 – О пути к капитуляции Украины.
24:53 – Об инаугурации Трампа.
27:33 – Что будет, если Россия не усилит напор?