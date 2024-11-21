https://ukraina.ru/20241121/1059087505.html

Как удары по Ужгороду, Чопу и Батьево приведут к капитуляции Украины за два месяца - Подлесный

Как удары по Ужгороду, Чопу и Батьево приведут к капитуляции Украины за два месяца - Подлесный - 21.11.2024 Украина.ру

Как удары по Ужгороду, Чопу и Батьево приведут к капитуляции Украины за два месяца - Подлесный

Директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары по Украине, цели, необходимые для новых ударов, возможные ответы, а также спрогнозировал, что будет, если Россия не станет действовать решительнее

2024-11-21T08:30

2024-11-21T08:30

2024-11-21T08:30

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украина

россия

дональд трамп

ужгород

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нато

курск

белгород

брянск

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00:27 – О массированном ударе по Украине.05:16 – О восстановлении после ударов.06:52 – О политических ударах и ответах на них.10:19 – О прекращении поставок западного оружия.12:44 – Что Россия ещё не применяла? 17:58 – О жёстких мерах и действиях Запада.20:29 – О накоплении средств поражения.21:55 – О пути к капитуляции Украины.24:53 – Об инаугурации Трампа.27:33 – Что будет, если Россия не усилит напор?

украина

россия

ужгород

курск

белгород

брянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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