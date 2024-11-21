Главное за ночь 21 ноября
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны.
Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности.
Новости с фронтов сообщает ТГ-канал "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" завершила уничтожение противника в Ольговском лесу. В Суджанском районе ВС России с тяжёлыми боями продвинулись в н.п. Дарьино;
- на Покровском направлении ВС России сражаются на восточной окраине Петровки, продвигаясь вдоль железнодорожного полотна;
- на Кураховском направлении ВС России продвинулись широким фронтом севернее Антоновки. В Дальнем и Курахово сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Из Курахово опубликовано фото с нашим флагом в восточной части города, сообщают о боях уже в центре города. От выступа у н.п. Дальнее наши закручивают фланг в сторону каскада сёл у р. Сухой Ял, заходя с севера;
- с Времьевского направления сообщают о продвижении подразделений Армии России от Новодонецкого к Великой (Большой) Новосёлке;
- с Запорожского фронта поступала информация об активности противника у н.п. Пятихатки. На Ореховском направлении идёт наше наступление к Малой Токмачке от Новопокровки и севернее Работино к Новоданиловке. В районе Гуляйполя зачищены позиции противника на северной окраине Дорожнянки.
Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября на сайте Украина.ру.