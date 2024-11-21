Главное за ночь 21 ноября - 21.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241121/1059086986.html
Главное за ночь 21 ноября
Главное за ночь 21 ноября - 21.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 21 ноября
Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 21.11.2024
2024-11-21T08:05
2024-11-21T08:05
новости
россия
курахово
волгоградская область
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
минобороны
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057771035_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5466acbcb24930407b3784aaa0669a29.jpg.webp
Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны.Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности.Новости с фронтов сообщает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" завершила уничтожение противника в Ольговском лесу. В Суджанском районе ВС России с тяжёлыми боями продвинулись в н.п. Дарьино;- на Покровском направлении ВС России сражаются на восточной окраине Петровки, продвигаясь вдоль железнодорожного полотна;- на Кураховском направлении ВС России продвинулись широким фронтом севернее Антоновки. В Дальнем и Курахово сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Из Курахово опубликовано фото с нашим флагом в восточной части города, сообщают о боях уже в центре города. От выступа у н.п. Дальнее наши закручивают фланг в сторону каскада сёл у р. Сухой Ял, заходя с севера;- с Времьевского направления сообщают о продвижении подразделений Армии России от Новодонецкого к Великой (Большой) Новосёлке;- с Запорожского фронта поступала информация об активности противника у н.п. Пятихатки. На Ореховском направлении идёт наше наступление к Малой Токмачке от Новопокровки и севернее Работино к Новоданиловке. В районе Гуляйполя зачищены позиции противника на северной окраине Дорожнянки.Административно-бюджетное управление Белого дома при Трампе может возглавить Расселл Воут, сообщило агентство Reuters. Политик уже занимал этот пост во время первого срока избранного президента США.СМИ из недружественных стран будут допущены на большую пресс-конференцию Путина в декабре, заявил Песков. Кремль с уважением относится к работающим в России журналистам из недружественных стран и пытается помочь им сохранять баланс.Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября на сайте Украина.ру.
россия
курахово
волгоградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057771035_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_851c11791a8be8d8fa27a2e040d4ded3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, волгоградская область, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, минобороны, росавиация
Новости, Россия, Курахово, Волгоградская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минобороны, Росавиация

Главное за ночь 21 ноября

08:05 21.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны.
Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности.
Новости с фронтов сообщает ТГ-канал "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" завершила уничтожение противника в Ольговском лесу. В Суджанском районе ВС России с тяжёлыми боями продвинулись в н.п. Дарьино;
- на Покровском направлении ВС России сражаются на восточной окраине Петровки, продвигаясь вдоль железнодорожного полотна;
- на Кураховском направлении ВС России продвинулись широким фронтом севернее Антоновки. В Дальнем и Курахово сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Из Курахово опубликовано фото с нашим флагом в восточной части города, сообщают о боях уже в центре города. От выступа у н.п. Дальнее наши закручивают фланг в сторону каскада сёл у р. Сухой Ял, заходя с севера;
- с Времьевского направления сообщают о продвижении подразделений Армии России от Новодонецкого к Великой (Большой) Новосёлке;
- с Запорожского фронта поступала информация об активности противника у н.п. Пятихатки. На Ореховском направлении идёт наше наступление к Малой Токмачке от Новопокровки и севернее Работино к Новоданиловке. В районе Гуляйполя зачищены позиции противника на северной окраине Дорожнянки.
Административно-бюджетное управление Белого дома при Трампе может возглавить Расселл Воут, сообщило агентство Reuters. Политик уже занимал этот пост во время первого срока избранного президента США.
СМИ из недружественных стран будут допущены на большую пресс-конференцию Путина в декабре, заявил Песков. Кремль с уважением относится к работающим в России журналистам из недружественных стран и пытается помочь им сохранять баланс.
Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКураховоВолгоградская областьДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковМинобороныРосавиация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05Главное за ночь 21 ноября
07:50Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов
07:46Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине
07:33Германия поставит Украине дроны с ИИ. Что за этим стоит?
07:32"Москве и Минску есть чем ответить": Слуцкий о создании нового антироссийского плацдарма в Белоруссии
07:16"Киевский режим не унимается": Песков высказался об атаках ВСУ на российские регионы
07:10Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
06:15Петля вокруг Курахово: военный эксперт рассказал, почему Зеленский не дает приказ на вывод войск
06:07Лучше ядерная война, чем мир на условиях России. Украина в международном контексте
06:00Кнутов рассказал, как ВС РФ "нарезают" врага на мини-котлы и перемалывают под Курском лучшие части ВСУ
05:52Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества
05:45Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством
05:30Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт
05:15"Будет мобилизация и объявление войны": Крапивник о том, чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО
05:00Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки
04:45Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России
04:30Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине
04:15Вышли из строя 64 объекта: эксперт рассказал про цели массированного налета на энергосистему Украины
04:00"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину
03:45Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными"
Лента новостейМолния