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Главное за ночь 21 ноября

Главное за ночь 21 ноября - 21.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 21 ноября

Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 21.11.2024

2024-11-21T08:05

2024-11-21T08:05

2024-11-21T08:05

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Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны.Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности.Новости с фронтов сообщает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" завершила уничтожение противника в Ольговском лесу. В Суджанском районе ВС России с тяжёлыми боями продвинулись в н.п. Дарьино;- на Покровском направлении ВС России сражаются на восточной окраине Петровки, продвигаясь вдоль железнодорожного полотна;- на Кураховском направлении ВС России продвинулись широким фронтом севернее Антоновки. В Дальнем и Курахово сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Из Курахово опубликовано фото с нашим флагом в восточной части города, сообщают о боях уже в центре города. От выступа у н.п. Дальнее наши закручивают фланг в сторону каскада сёл у р. Сухой Ял, заходя с севера;- с Времьевского направления сообщают о продвижении подразделений Армии России от Новодонецкого к Великой (Большой) Новосёлке;- с Запорожского фронта поступала информация об активности противника у н.п. Пятихатки. На Ореховском направлении идёт наше наступление к Малой Токмачке от Новопокровки и севернее Работино к Новоданиловке. В районе Гуляйполя зачищены позиции противника на северной окраине Дорожнянки.Административно-бюджетное управление Белого дома при Трампе может возглавить Расселл Воут, сообщило агентство Reuters. Политик уже занимал этот пост во время первого срока избранного президента США.СМИ из недружественных стран будут допущены на большую пресс-конференцию Путина в декабре, заявил Песков. Кремль с уважением относится к работающим в России журналистам из недружественных стран и пытается помочь им сохранять баланс.Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курахово, волгоградская область, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, минобороны, росавиация