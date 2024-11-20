https://ukraina.ru/20241120/1059052904.html

Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября

Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября - 20.11.2024 Украина.ру

Жалобы Зеленского, успехи ВС РФ, использование Киева. Главное на Украине на утро 20 ноября

Зеленский пожаловался на угрозу поражения Киева без помощи США и стал их расхваливать. На Украине гремят взрывы, российские военные уничтожают националистов и технику. Песков высказался о попытках Запада использовать Киев для поражения Москвы

2024-11-20T09:00

2024-11-20T09:00

2024-11-20T09:09

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Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News ответил на вопрос, что произойдет, если США прекратит или сократит военное финансирование Украины."Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем", - признал он.По его словам, в украинском конфликте сейчас "очень сложный период".Он считает очень опасным, если среди европейских стран не будет единства по украинскому вопросу.Он также высказал мнение, что будущий президент США Дональд Трамп может добиться прекращения конфликта, и вообще, этот вопрос "гораздо больше зависит от США", чем от России.Он убежден, что для Трампа будет непросто повлиять на руководство РФ, но "если он использует все, что есть у США, да, он сможет". Зеленский заявил о большом влиянии США и "очень больших деньгах" в распоряжении Штатов.Свою похвалу Вашингтону в преддверии прихода к власти Трампа Зеленский озвучил в разговоре с телеканалом, который считается прореспубликанским.При этом сам Трамп ранее называл Зеленского "торгашом", заявляя, что тот ждет победы демократов на прошедших выборах ради многомиллиардной помощи США.В то же время запасы американского ПВО истощаются в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и поддержкой Вашингтоном Украины, заявил глава индо-тихоокеанского командования Пентагона Самуэль Папаро."Это отъедает с наших складов, сказать по-другому было бы нечестно. От запасов США высокотехнологичных возможностей", - сказал Папаро на мероприятии института Брукингса.По его словам, это связано с передачей систем Patriot и ракет "воздух-воздух". Как заявил адмирал, такое положение дел влияет среди прочего на готовность США в Индо-Тихоокеанском регионе.Зеленский не раз призывал страны, которые он считает союзниками, помочь повлиять на Россию.Так, накануне в своем телеграм-канале он заявил, что Россию необходимо принудить силой к "справедливому миру".Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал это заявление абсурдом."Сама формулировка о принуждении России к миру удивляет. Эти бравадные речи абсолютно не соответствуют реалиям, которые сегодня существуют на полях баталий и сражений. Страх и алчность толкают кровавого самозванца Зеленского продолжать трясти бумажной булавой, делая абсурдные и грозные заявления в адрес России, озвучивая нереалистичные планы", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский как военный преступник и террорист обязательно ответит за все свои злодеяния.Успехи ВС РФВ ночь на среду в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал в третий раз после полуночи звучит в Киеве.Украинские СМИ сообщают о взрывах в столице и Броварах, а также в Житомире и Коростене (в Житомирской области). Кроме того, они гремят в Черниговской, Полтавской, Харьковской областях.Начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал о взрывах, связанных с работой украинской ПВО, прогремевших в среду утром в Киевской области.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался на то, что в подконтрольной ВСУ части региона ночью прозвучало не менее 415 взрывов. По его словам, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Как рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, военные ВСУ самовольно оставили позиции на одном из участков на Сватовско-кременском участке фронта.Он уточнил, что в ходе интенсивных ударов ВС РФ по украинским позициям, расположенным в районе населенного пункта Копанки, было разбито несколько блиндажей и частично разрушена система траншей на передовой оборонительной линии ВСУ.В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские военные нанесли удар по стратегическому оборонному заводу Украины в Сумской области."В городе Шостка Сумской области есть прилёт БПЛА по ГП "Шосткинский завод "Импульс". После цветения нашей "Герани" на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов", - написал Рогов в своем телеграм-канале.По его словам, взрывы были видны даже из города Глухова, расположенного в 33 километрах от предприятия.Рогов подчеркнул, что "Импульс" - единственное на подконтрольной киевскому режиму территории производство по выпуску средств взрывания."На данный момент преждевременно говорить об уничтожении данного предприятия ВПК, но то, что процессу демилитаризации Украины был "придан новый мощный импульс, - это очевидно", - добавил Рогов.Несмотря на провалы, украинские военные не оставляют попыток атаковать Россию.Так, за минувшие сутки они 19 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего по территории республики были выпущены 54 боеприпаса. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей, среди них подросток.Кроме прочего, ночью киевский режим попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Однако российские средства ПВО уничтожили и перехватили 44 украинских дрона над девятью российскими областями, сообщило Минобороны РФ."Над территорией Новгородской области уничтожено 20 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, по три БПЛА сбито – над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по два БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей", - перечислили в ведомстве.Использование Украины ЗападомПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью 16-летней Фаине Савенковой из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта "Миротворец" за призыв к ООН в защиту детей Донбасса, прокомментировал "разрешение" Запада Киеву бить дальнобойным оружием по территории РФ."Сам факт, что эти страны Запада еще больше вовлекаются в этот конфликт, в эту войну, ведет к новым виткам напряженности и эскалации. Это плохо", - сказал Песков.По его словам, западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение России.Он подчеркнул, что западным политикам не жалко ни Украину, ни украинцев."Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят", - указал официальный представитель Кремля.Он однако заверил, что "это не поможет"."Специальная военная операция будет продолжаться, и все цели будут достигнуты", - сказал он.Британская газета Times утверждает, что в распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS."Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет", - говорится в материале.Газета подчеркивает, что несмотря на достаточное количество пусковых установок, данные ракеты в условиях ограниченных поставок остаются в дефиците.На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Подробнее об ударе - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.

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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, беспилотники, дроны, пво, вс рф, россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, пентагон, вооруженные силы украины, с-400 «триумф»