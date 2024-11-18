Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области - 18.11.2024 Украина.ру
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Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области
Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области - 18.11.2024 Украина.ру
Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области
Если бы не курская авантюра, ВС РФ было бы сложнее наступать в Донбассе. Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои "до переговоров". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-11-18T04:45
2024-11-18T04:45
новости
россия
украина
курахово
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донбасс
покровск/красноармейск
рсзо
пво
наступление
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Если бы не курская авантюра ВСУ, российской армии было бы сложнее продвигаться в Донбассе. Потому что Украина бросила под Курск пожарные команды, которые там цементировали бреши в обороне, рассказал эксперт.И сейчас под Курахово украинской армии не хватает двух-трех бригад, которые могли бы попытаться затормозить российское наступление, уточнил журналист.Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть там бои "до переговоров и что-то у России обменять". Но она ничего обменивать не собирается, сказал эксперт.Российская армия будет выдавливать и уничтожать все те силы, которые противник туда заводит. Более того, ВС РФ используют эти действия ВСУ, чтобы продвигаться на других участках. Можно надеяться, что скоро войска освободят Курахово и выйдут к Днепропетровской области к югу от Красноармейска (Покровска), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.
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курахово
донбасс
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новости, россия, украина, курахово, борис рожин, донбасс, покровск/красноармейск, рсзо, пво, наступление, оборона, всу, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Украина, Курахово, Борис Рожин, Донбасс, Покровск/Красноармейск, РСЗО, ПВО, наступление, оборона, ВСУ, СВО, Спецоперация, детали

Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области

04:45 18.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если бы не курская авантюра, ВС РФ было бы сложнее наступать в Донбассе. Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои "до переговоров". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Если бы не курская авантюра ВСУ, российской армии было бы сложнее продвигаться в Донбассе. Потому что Украина бросила под Курск пожарные команды, которые там цементировали бреши в обороне, рассказал эксперт.
И сейчас под Курахово украинской армии не хватает двух-трех бригад, которые могли бы попытаться затормозить российское наступление, уточнил журналист.
"Наши войска еще с сентября усилили удары по логистике Украины, необходимой для боев в Курской области. Мы накрываем скопления людей и техники, бьем по складам с боеприпасами, командным пунктам, позициям ПВО и дальнобойных РСЗО. Объективного контроля на эту тему предостаточно", — констатировал Рожин.
Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть там бои "до переговоров и что-то у России обменять". Но она ничего обменивать не собирается, сказал эксперт.
Российская армия будет выдавливать и уничтожать все те силы, которые противник туда заводит. Более того, ВС РФ используют эти действия ВСУ, чтобы продвигаться на других участках. Можно надеяться, что скоро войска освободят Курахово и выйдут к Днепропетровской области к югу от Красноармейска (Покровска), резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКураховоБорис РожинДонбассПокровск/КрасноармейскРСЗОПВОнаступлениеоборонаВСУСВОСпецоперациядетали
 
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