https://ukraina.ru/20241118/1058930212.html

Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области

Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области - 18.11.2024 Украина.ру

Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области

Если бы не курская авантюра, ВС РФ было бы сложнее наступать в Донбассе. Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои "до переговоров". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-11-18T04:45

2024-11-18T04:45

2024-11-18T04:45

новости

россия

украина

курахово

борис рожин

донбасс

покровск/красноармейск

рсзо

пво

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058926792_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_5dde484ba8e868d6fc12b5c9ffa545bb.jpg

Если бы не курская авантюра ВСУ, российской армии было бы сложнее продвигаться в Донбассе. Потому что Украина бросила под Курск пожарные команды, которые там цементировали бреши в обороне, рассказал эксперт.И сейчас под Курахово украинской армии не хватает двух-трех бригад, которые могли бы попытаться затормозить российское наступление, уточнил журналист.Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть там бои "до переговоров и что-то у России обменять". Но она ничего обменивать не собирается, сказал эксперт.Российская армия будет выдавливать и уничтожать все те силы, которые противник туда заводит. Более того, ВС РФ используют эти действия ВСУ, чтобы продвигаться на других участках. Можно надеяться, что скоро войска освободят Курахово и выйдут к Днепропетровской области к югу от Красноармейска (Покровска), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru

россия

украина

курахово

донбасс

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, курахово, борис рожин, донбасс, покровск/красноармейск, рсзо, пво, наступление, оборона, всу, сво, спецоперация, детали