Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Если бы не курская авантюра, ВС РФ было бы сложнее наступать в Донбассе. Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои "до переговоров". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
И сейчас под Курахово украинской армии не хватает двух-трех бригад, которые могли бы попытаться затормозить российское наступление, уточнил журналист.
"Наши войска еще с сентября усилили удары по логистике Украины, необходимой для боев в Курской области. Мы накрываем скопления людей и техники, бьем по складам с боеприпасами, командным пунктам, позициям ПВО и дальнобойных РСЗО. Объективного контроля на эту тему предостаточно", — констатировал Рожин.
Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть там бои "до переговоров и что-то у России обменять". Но она ничего обменивать не собирается, сказал эксперт.
Российская армия будет выдавливать и уничтожать все те силы, которые противник туда заводит. Более того, ВС РФ используют эти действия ВСУ, чтобы продвигаться на других участках. Можно надеяться, что скоро войска освободят Курахово и выйдут к Днепропетровской области к югу от Красноармейска (Покровска), резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру.