Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal - 29.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250429/oruzhiya-i-lyudey-ne-khvataet-vsu-skoro-budet-slozhno-uderzhivat-front---wall-street-journal-1062827003.html
Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal
Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal - 29.04.2025 Украина.ру
Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal
Вооруженным силам Украины будет сложно удерживать линию фронта уже через несколько месяцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитика из Вены Франца-Штефана Гади
2025-04-29T10:39
2025-04-29T11:10
новости
украина
марко рубио
дональд трамп
сша
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
"В ближайшие несколько месяцев... артиллерия из США, скорее всего, закончится (у ВСУ - ред.), а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы, ... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей, даже если Киев продолжит наращивать производство беспилотников", - сказал аналитик.По его мнению, нынешние тенденции на поле боя "не являются положительными для Украины". Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах.Подробнее о возможном прекращении помощи - в материале Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, марко рубио, дональд трамп, сша, киев, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, США, Киев, Вооруженные силы Украины

Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal

10:39 29.04.2025 (обновлено: 11:10 29.04.2025)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженным силам Украины будет сложно удерживать линию фронта уже через несколько месяцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитика из Вены Франца-Штефана Гади
"В ближайшие несколько месяцев... артиллерия из США, скорее всего, закончится (у ВСУ - ред.), а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы, ... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей, даже если Киев продолжит наращивать производство беспилотников", - сказал аналитик.
По его мнению, нынешние тенденции на поле боя "не являются положительными для Украины".
"В какой-то момент удары беспилотников не смогут заменить нехватку пехоты", - добавил он.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах.
Подробнее о возможном прекращении помощи - в материале Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМарко РубиоДональд ТрампСШАКиевВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с Россией — Дубинский
13:12"Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев
13:00Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ? Главное на 13:00
12:40Погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО - "Красная звезда"
12:37Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины
12:36"Молиться Богу и учиться стрелять": дробовик как часть джентльменского набора пехотинца
12:21Песков о намерении Макрона давить на Россию: Париж не слушает Москву
12:21Кремль ответил на предложение Зеленского остановить огонь на 30 дней
12:01В ближайшую неделю. Макрон пообещал новый удар по России. Что за этим стоит
11:55"У нас президенты, а не короли": демократ Танедар пообещал Трампу импичмент
11:49Евросоюз хочет помешать миру - Филиппо
11:32Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков
11:25ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области - Deep Statе
11:24Мирошник назвал ожидаемой реакцию Киева на объявленное Россией перемирие
11:17Доигрались. Как зеленая энергетика погрузила Испанию во тьму и при чем здесь Украина
10:48Патрушев: будущее Одессы не связано с киевским режимом
10:39Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal
09:00Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля
08:34Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами
08:29Павел Скоропадский: гетман из цирка
Лента новостейМолния