https://ukraina.ru/20250429/oruzhiya-i-lyudey-ne-khvataet-vsu-skoro-budet-slozhno-uderzhivat-front---wall-street-journal-1062827003.html
Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal
Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal - 29.04.2025 Украина.ру
Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal
Вооруженным силам Украины будет сложно удерживать линию фронта уже через несколько месяцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитика из Вены Франца-Штефана Гади
2025-04-29T10:39
2025-04-29T10:39
2025-04-29T11:10
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"В ближайшие несколько месяцев... артиллерия из США, скорее всего, закончится (у ВСУ - ред.), а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы, ... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей, даже если Киев продолжит наращивать производство беспилотников", - сказал аналитик.По его мнению, нынешние тенденции на поле боя "не являются положительными для Украины". Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах.Подробнее о возможном прекращении помощи - в материале Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву на сайте Украина.ру.
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новости, украина, марко рубио, дональд трамп, сша, киев, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, США, Киев, Вооруженные силы Украины
Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal
10:39 29.04.2025 (обновлено: 11:10 29.04.2025)
Вооруженным силам Украины будет сложно удерживать линию фронта уже через несколько месяцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитика из Вены Франца-Штефана Гади