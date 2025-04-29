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Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal

Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal - 29.04.2025 Украина.ру

Оружия и людей не хватает. ВСУ скоро будет сложно удерживать фронт - Wall Street Journal

Вооруженным силам Украины будет сложно удерживать линию фронта уже через несколько месяцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитика из Вены Франца-Штефана Гади

2025-04-29T10:39

2025-04-29T10:39

2025-04-29T11:10

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"В ближайшие несколько месяцев... артиллерия из США, скорее всего, закончится (у ВСУ - ред.), а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы, ... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей, даже если Киев продолжит наращивать производство беспилотников", - сказал аналитик.По его мнению, нынешние тенденции на поле боя "не являются положительными для Украины". Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах.Подробнее о возможном прекращении помощи - в материале Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву на сайте Украина.ру.

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новости, украина, марко рубио, дональд трамп, сша, киев, вооруженные силы украины