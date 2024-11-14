https://ukraina.ru/20241114/1058884561.html

Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями

Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями - 14.11.2024 Украина.ру

Борис Рожин: Россия показательно накрыла Киев, а теперь заставляет ВСУ жертвовать людьми и территориями

У Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. И стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. На такой стратегии киевский режим рассчитывает ехать в ближайшие месяцы

2024-11-14T06:30

2024-11-14T06:30

2024-11-14T06:30

интервью

украина

курахово

россия

борис рожин

вооруженные силы украины

сво

курская область

ракеты

киев

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А у России задача простая – наступать. Достижение целей СВО военным путем – это доктринальный момент, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. В ряде регионов были введены ограничения света для промышленности и бизнеса. Особенно запоминающимся получилось попадание по банкнотно-монетному двору в Киеве.- Борис, чем эта атака отличалась от предыдущей?- Сразу скажу, что по Киеву уже давненько так серьезно не прилетало. Мы видим пропущенные удары, несмотря на заявления, что киевская ПВО бдит. Достигают своих целей не только ракеты. "Герани" себя спокойно чувствуют даже в светлое время суток.Это связано с тем, что у нас стало больше "Гераней" и "Гербер", которые в ежедневном режиме производятся и попадают на фронт, а также с общей деградацией украинской ПВО: часть обученных расчетов, которые занимались борьбой с беспилотниками в тылу, из-за ухудшения ситуации на фронте отправляют в линейные бригады, чтобы хоть как-то заткнуть бреши в обороне.Что касается целей, то прилет по монетному двору был показательным. Гораздо более симптоматичны прилеты по различным подстанциям и ТЭС. Мы частично вывели из строя энергетическую систему Сумской области. Противник ожидал, что ближе к зиме Россия возобновит удары по энергетике. Так оно и получилось. Посмотрим, насколько системной будет эта кампания.За последние месяцы мы концентрировались на ударах по линии фронта для поддержки наступления наших войск, но все же сумели накопить большой запас крылатых и оперативно-тактических ракет. Украина и Запад ожидает, что зимой будут удары по распределительным станциям и ТЭС, чтобы расчленить энергосистему Украины, которая и так испытывает серьезные последствия предшествующих ударов.Если мы будем наносить новые удары по слабым и уязвимым местам этой энергосистемы, последствия будут носить системный характер.Резюмирую. Россия постепенно возвращается к этой стратегии. Зимой мы это увидим.- Какая у нас задача максимум в этом вопросе?- Все прекрасно понимают, что одним ударов энергосистему Украины не вывести из строя.На начальном этапе у нее были различные степени дублирования. У нее были возможности реверса и обходить ущерб за счет атомных станций, которые выведены из-под удара. Все это позволяло противнику компенсировать последствия атак. Но поскольку накапливается кумулятивный эффект наших атак, маневрировать мощностями и заменять это генераторами Украине будет сложнее. И потом, это все – костыли.Чем больше мы выведем из строя распределительных и генерирующих мощностей, тем сложнее Украине будет балансировать для эффективной работы военной промышленности и военной логистики.Надо этим и дальше заниматься: удар, оценка эффективности удара, дополнительный удар.- Вы упомянули Сумскую область. Там у нас тоже были результативные попадания. Мы накрыли крупную колонну ВСУ, которая двигалась к Курской области. И мы поразили крупный склад с боеприпасами в Шостке.- Наши войска еще с сентября усилили удары по логистике Украины, необходимой для боев в Курской области. Мы накрываем скопления людей и техники, бьем по складам с боеприпасами, командным пунктам, позициям ПВО и дальнобойных РСЗО. Объективного контроля на эту тему предостаточно. Уровень нашей воздушной и спутниковой разведки в Сумской области у нас высок. Мы быстро передаем информацию к средствам огневого поражения. Все это ослабляет группировку врага в Курской области и не позволяет ему стабилизировать там ситуацию из-за наших атакующих действий.- Пока, мне кажется, ВСУ не собираются оттуда уходить. Там идут тяжелые контактные бои.- Да, Украина по политическим соображениям продолжает накапливать Курский выступ резервами, чтобы затянуть бои там "до переговоров и что-то у России обменять". Но мы ничего обменивать не будем. Мы уничтожим и выдавим те силы, которые враг туда заводит. Более того, мы используем эти действия противника, чтобы продвигаться на других участках.Если бы не курская авантюра, нам было бы сложнее наступать в Донбассе. Потому что Украина бросила под Курск пожарные команды, которые там цементировали бреши в обороне. А сейчас под Курахово у противника не хватает двух-трех бригад, которые могли бы затормозить наше наступление.Надеюсь, в ближайшее время мы освободим Курахово и выйдем к Днепропетровской области к югу от Красноармейска.- Про Курахово поговорим подробнее, пока же затронем немного другую тему. Минобороны подтвердило освобождение поселка Ровнополь аккурат между Гуляйполем и Великой Новоселкой. Это и есть то самое наше наступление в Запорожской области, которого так боится Украина? Или это медленное прогрызание фронта?- Это часть работы по срезанию Времевского выступа, которую мы активно вели и до этого.Не так давно мы там освободили Левадное. До этого был прорыв в Макаровку (в южной части села мы установили флаг, но бои за нее еще идут). И помимо взятия Ровнополя мы продвинулись к Новодаровке. Вся эта территория была с большим трудом занята ВСУ в ходе контрнаступа, а сейчас мы возвращаем эти позиции.Когда мы освободим Новодаровку, мы начнем освобождение северных районов Запорожской области. А после взятия Макаровки будем заниматься Сторожевым, Благодатным, Нескучным, Времевкой и самой Великой Новоселкой – серьезного узла дорог, который позволит нам освобождать юг Донбасса.Все это – неплохие тактические успехи. Развала украинского фронта там нет, но противник оставляет позиции, которые удерживал более года.- Великую Новоселку мы будем окружать с разных сторон?- Штурмовать ее будет проблематично. ВСУ ее серьезно укрепили за этот год. Там сложная местность. Там есть господствующие высоты и река Мокрые Ялы вдоль этих населенных пунктов, которая затрудняет продвижение в лоб.Но при продвижении к северу от Ровнополя и Новодаровки мы попытаемся обойти Великую Новоселку с запада, одновременно нанося удары из района Шахтерского к дороге от Курахово до Великой Новоселки.То есть мы будем бить ВСУ не в лоб, а резать фланги, как это было в случае с Угледаром.Но за Великую Новоселку противник будет держаться. Если он потеряет, у него возникнут проблемы севернее и северо-западнее нее. Там удерживать позиции ему будет сложнее.- Теперь насчет Курахово. Источники объективного контроля подтвердили информацию о подрыве водохранилища, но пока непонятно, какой эффект от этого был. Говорят, что Украина его как-то не так взорвала.- Там частично затоплена местность, что затруднит наше продвижение к северо-западу от Курахово. Причем была информация, что при подрыве какие-то всушники утонули на позициях, потому что не успели отойти.Тем не менее, наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Фактически освобождена Ильинка, идут бои за Берестки и за Новоселидовку. Когда мы их возьмем, мы установим огневой контроль над дорогой к западу от Курахово. А освобождение Сонцовки позволит дальше обходить Курахово с запада, приближаясь к трассе.То есть район активного затопления мы тоже обойдем.Также мы штурмуем Курахово с востока. Около 15% города (железнодорожная станция) перешло под наш контроль. ВСУ там все еще организовано сопротивляются, но отступают.А с юга после прорыва к Дальнему мы можем отрезать весь укрепрайон противника в районе Успеновки. Весь этот огромный карман схлопнется, как схлопнулся карман под Невельским.Еще идут тяжелые бои к северу от Ясной Поляны и Максимовки. Украина там сопротивляется, но теряет позиции.В любом случае Кураховский выступ обречен. У противника нет сил, чтобы в текущей конфигурации его оборонять.- Правду ли говорят, что ВСУ в самом Курахово накопали множество подземных коммуникаций, которые затруднят бои за него.- То есть определенные укрепления, которые строились еще до кураховского сражения. Есть Кураховская ТЭС, есть продолбленные подвалы между домами. Если бы мы штурмовали город только в лоб, ВСУ бы там могли держаться долго. Но мы его обходим. С берега водохранилища мы его будем простреливать с севера, есть угроза трассе на Курахово, есть угроза с юга, есть угроза укрепрайону в Успеновке. Толку от этих позиций в городе, если у тебя обрушены фланги?Главное, чтобы мы не давали противнику возможности перебрасывать силы из города для усиления флангов. Все это будет сковывать Кураховскую группировку, у которой и так ограничены резервы.- С украинской стороны звучат панические настроения, что если они не мобилизуют до конца года 160 тысяч человек, то у них рухнет фронт. Что вы об этом думаете?- А почему не миллион? (смеется).Вся эта истерика связана с тем, что Украина не может выполнить текущий план по мобилизации. Если бы она его выполняла, такой истерики бы не было. Но они не выполняются даже такими жесткими методами. Вот они и пытаются призвать к сознательности население, за которым они сами ведут охоту.Украина исчерпала ресурс добровольцев. Никаким другим способом людей они загнать в армию не смогут. Это приводит к росту внутреннего напряжения, вымыванию ценных кадров из оборонного производства, а также к дезертирству и сдаче в плен.Даже если они призовут эти 160 тысяч человек, это не решит проблемы на фронте.- Вы несколько раз говорили, что текущей численности нашей группировки тоже недостаточно для выполнения целей СВО. А вы не допускаете, что украинский фронт рухнет один раз и больше не восстановится?- Пока у нас нет глубоких прорывов. Все операции проводятся на небольшую глубину из-за развития средств разведки и необходимости рассредоточивать войска, чтобы не попасть под удары высокоточных систем.У Украины еще достаточно сил, но ширина фронта не позволяет ей удерживать оборону везде. И стратегия противника состоит в том, чтобы разменивать территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону. На такой стратегии киевский режим рассчитывает ехать в ближайшие месяцы.Время для них – ключевой ресурс. Люди и территории (даже города) – то, чем они готовы жертвовать сейчас.Учитывая, что войну с Россией фактически ведет Запад, такие потери для противника несущественны.- А нам что делать в этой ситуации?- У нас задача простая – наступать. Достижение целей СВО военным путем – это доктринальный момент.В ближайшие месяцы мы можем освободить большую часть территории ДНР. Вопрос с Славянском и Краматорском активизируется после падения Дзержинска и Часов Яра. Мы можем освободить северную часть Запорожской области, что требует взятия Орехова и Гуляйполя. Продвижение в Харьковской области тоже никто не отменял. В нашей конституции записаны четыре региона, а там – как знать. Наши требования могут возрасти.Изначально целей СВО у нас было всего две. Признание Крыма российским регионом и признание независимости ДНР/ЛНР в границах областей. То есть цели СВО могут меняться. Но не в плане их сокращения, а в плане их расширения.Так что все разговоры о том, что Россия якобы от чего-то откажется по Украине, не основаны ни на чем. Наоборот – нам нужна компенсация за необходимость вести войну.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20241113/1058846933.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, курахово, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, сво, курская область, ракеты, киев, энергетика, запад, мобилизация, дональд трамп, украина.ру