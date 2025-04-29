https://ukraina.ru/20250429/miroshnik-nazval-ozhidaemoy-reaktsiyu-kieva-na-obyavlennoe-rossiey-peremirie-1062829634.html

Мирошник назвал ожидаемой реакцию Киева на объявленное Россией перемирие

Мирошник назвал ожидаемой реакцию Киева на объявленное Россией перемирие - 29.04.2025 Украина.ру

Мирошник назвал ожидаемой реакцию Киева на объявленное Россией перемирие

Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была ожидаемой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live"

2025-04-29T11:24

2025-04-29T11:24

2025-04-29T11:42

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По его словам, Украина хочет, чтобы Россия следовала лишь ее инициативам, а на все предложения Москвы намерена отвечать отказом.Мирошник напомнил, что киевский режим ранее нарушал все договоренности (энергетический мораторий и пасхальное перемирие). По его словам, это создает "белый шум", но реального значения не имеет.Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. Позднее Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.Подробнее о реакции на предложение Путина - в материале Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, мирошник, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины