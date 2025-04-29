Мирошник назвал ожидаемой реакцию Киева на объявленное Россией перемирие
11:24 29.04.2025 (обновлено: 11:42 29.04.2025)
© из личного архиваРодион Мирошник
© из личного архива
Реакция Киева на объявленное Россией перемирие на День Победы была ожидаемой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live"
По его словам, Украина хочет, чтобы Россия следовала лишь ее инициативам, а на все предложения Москвы намерена отвечать отказом.
Мирошник напомнил, что киевский режим ранее нарушал все договоренности (энергетический мораторий и пасхальное перемирие).
Мирошник напомнил, что киевский режим ранее нарушал все договоренности (энергетический мораторий и пасхальное перемирие).
"Все эти проекты были обвалены Украиной, и она дальше говорит, что не будем обращать на это внимание, давайте следовать нашим предложениям. Чем более категорично они будут высказывать, тем якобы они будут стремиться к тому, чтобы им подчинились или кто-либо начал их рассматривать", - сказал он.
По его словам, это создает "белый шум", но реального значения не имеет.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль. Позднее Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Подробнее о реакции на предложение Путина - в материале Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля на сайте Украина.ру.
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