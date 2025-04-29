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Евросоюз хочет помешать миру - Филиппо

Евросоюз хочет помешать миру - Филиппо - 29.04.2025 Украина.ру

Евросоюз хочет помешать миру - Филиппо

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовящемся усилении давления на Россию в ближайшие дни

2025-04-29T11:49

2025-04-29T11:49

2025-04-29T11:49

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"Как и ожидалось, в тот момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками в ЕС стремятся обострить (ситуацию – ред.) в сторону войны! Помешать миру!.. Они хотят войны!", - написал Филиппо.Он призвал к вынесению вотума недоверия французскому правительству и отставке Макрона ради мира.Накануне Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней в контексте достижения прекращения огня на Украине.О других высказываниях политика о Макроне - в материале Филиппо посчитал символичным, что Трамп запретил Макрону разговаривать с Зеленским в Ватикане на сайте Украина.ру.

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новости, россия, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, украина, дональд трамп, ес