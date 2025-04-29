Патрушев: будущее Одессы не связано с киевским режимом
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом и сами будут определять свое будущее. Такое заявление в беседе с российскими СМИ сделал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев
"Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. <...> Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом", - сказал помощник президента РФ.
Патрушев напомнил, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II, и более двух столетий этот город был форпостом России на Черном море, а спустя 69 лет - 2 мая 2014 года - "стал ареной для хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве".
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