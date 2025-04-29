https://ukraina.ru/20250429/patrushev-buduschee-odessy-ne-svyazano-s-kievskim-rezhimom-1062824252.html

Патрушев: будущее Одессы не связано с киевским режимом

Патрушев: будущее Одессы не связано с киевским режимом - 29.04.2025 Украина.ру

Патрушев: будущее Одессы не связано с киевским режимом

Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом и сами будут определять свое будущее. Такое заявление в беседе с российскими СМИ сделал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев

2025-04-29T10:48

2025-04-29T10:48

2025-04-29T10:48

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Патрушев напомнил, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II, и более двух столетий этот город был форпостом России на Черном море, а спустя 69 лет - 2 мая 2014 года - "стал ареной для хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве".Актуальное интервью издания Украина.ру по теме: Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, россия, крым, екатерина ii, владимир путин, украина.ру, николай патрушев