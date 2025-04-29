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Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков

Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков - 29.04.2025 Украина.ру

Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков

Москва не получала ответа Киева на предложение провести прямые переговоры. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-04-29T11:32

2025-04-29T11:32

2025-04-29T11:32

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перемирие

владимир зеленский

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Предложение провести прямые переговоры официальных представителей России и Украины неоднократно звучало и накануне Москва подтвердила свою готовность к ним. По словам Пескова, Киев не дал ответа на это предложение."Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом он признал, что проблема легитимности Владимира Зеленского существует и этот юридический аспект влияет на возможность переговоров Москвы и Киева.По его словам, также нет официального ответа Киева на предложение Москвы объявить трёхдневное перемирие, сообщил Песков. С инициативой очередного перемирия накануне выступил президент России Владимир Путин.Ранее, апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако Киев не демонстрирует договороспособность.Также 28 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам о готовности России к переговорам о мире на Украине. Подробности в публикации Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков

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