Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков
Москва не получала ответа Киева на предложение провести прямые переговоры. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предложение провести прямые переговоры официальных представителей России и Украины неоднократно звучало и накануне Москва подтвердила свою готовность к ним. По словам Пескова, Киев не дал ответа на это предложение.
"Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом он признал, что проблема легитимности Владимира Зеленского существует и этот юридический аспект влияет на возможность переговоров Москвы и Киева.
"Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, всё остальное уже носит вторичный характер", - пояснил Песков.
По его словам, также нет официального ответа Киева на предложение Москвы объявить трёхдневное перемирие, сообщил Песков. С инициативой очередного перемирия накануне выступил президент России Владимир Путин.
Ранее, апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако Киев не демонстрирует договороспособность.
Также 28 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам о готовности России к переговорам о мире на Украине. Подробности в публикации Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков
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