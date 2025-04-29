Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков - 29.04.2025 Украина.ру
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Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков
Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков - 29.04.2025 Украина.ру
Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков
Москва не получала ответа Киева на предложение провести прямые переговоры. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-04-29T11:32
2025-04-29T11:32
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дмитрий песков
владимир путин
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перемирие
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Предложение провести прямые переговоры официальных представителей России и Украины неоднократно звучало и накануне Москва подтвердила свою готовность к ним. По словам Пескова, Киев не дал ответа на это предложение."Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.При этом он признал, что проблема легитимности Владимира Зеленского существует и этот юридический аспект влияет на возможность переговоров Москвы и Киева.По его словам, также нет официального ответа Киева на предложение Москвы объявить трёхдневное перемирие, сообщил Песков. С инициативой очередного перемирия накануне выступил президент России Владимир Путин.Ранее, апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако Киев не демонстрирует договороспособность.Также 28 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам о готовности России к переговорам о мире на Украине. Подробности в публикации Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков
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новости, россия, москва, киев, дмитрий песков, владимир путин, переговоры, переговоры по украине 2025, перемирие, владимир зеленский, сво, новости сво россия
Новости, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, переговоры, переговоры по Украине 2025, перемирие, Владимир Зеленский, СВО, новости СВО Россия

Киев не ответил на предложение по прямым переговорам с Москвой – Песков

11:32 29.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Москва не получала ответа Киева на предложение провести прямые переговоры. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предложение провести прямые переговоры официальных представителей России и Украины неоднократно звучало и накануне Москва подтвердила свою готовность к ним. По словам Пескова, Киев не дал ответа на это предложение.
"Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом он признал, что проблема легитимности Владимира Зеленского существует и этот юридический аспект влияет на возможность переговоров Москвы и Киева.
"Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, всё остальное уже носит вторичный характер", - пояснил Песков.
По его словам, также нет официального ответа Киева на предложение Москвы объявить трёхдневное перемирие, сообщил Песков. С инициативой очередного перемирия накануне выступил президент России Владимир Путин.
Ранее, апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако Киев не демонстрирует договороспособность.
Также 28 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам о готовности России к переговорам о мире на Украине. Подробности в публикации Россия готова к мирным переговорам с Украиной - Песков
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