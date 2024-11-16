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Катя Петлюк и детский танк "Малютка"

Катя Петлюк и детский танк "Малютка" - 16.11.2024 Украина.ру

Катя Петлюк и детский танк "Малютка"

В городе Одесса, жила и работала заведующей бюро ЗАГСа Ленинского района в 1950-е годы невысокая, хрупкая женщина, звали её Екатерина Алексеевна Петлюк. Вся Одесса знала, что она – одна из немногих во всём мире боевых женщин-танкистов, которая прошла всю войну на танке, история которого такая же захватывающая, как и ее собственная

2024-11-16T16:00

2024-11-16T16:00

2024-11-16T16:00

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Катя родилась 15 ноября 1919 года в станице Слободка Тираспольского уезда Херсонской губернии (сейчас – Одесская область) в семье потомственного железнодорожника.Мечтала стать лётчицей, но её забраковала медкомиссия из-за невысокого, всего 151 см, роста. Екатерина, тем не менее, поступила в Одесский аэроклуб, став пилотом запаса и инструктором парашютного спорта. Затем она (а было это уже в конце 30-х годов), чтобы получить ещё одну неженскую профессию – кочегара паровоза, поехала в Кировоград. Кочегаров тогда не хватало в стране, и кинули клич среди комсомольцев. Там её и застала война.Катя сразу же пошла в военкомат и была направлена в действующую часть техником-укладчиком парашютов – самолет, даже У-2, ей все равно не доверили. Не взяли её и в подпольщики, когда туда набирали комсомольцев-добровольцев, так как её, как активистку, в Кировограде знали слишком многие. Довелось отступать вместе со своей частью до самого Сталинграда, где Катя и решила стать танкистом.В полковой танковой школе к этому отнеслись скептически – у неё не было профильного опыта вождения машины или управления трактором. Тем не менее, комиссия Катю зачислила, рассчитывая, что она не выдержит нагрузок. Но миниатюрная девушка закончила учёбу с отличием. От предложения остаться в школе инструктором она отказалась, и 2 июля 1942 года в звании старшего сержанта отправилась в танковую часть. На всю Красную Армию за всю войну таких женщин-танкистов было всего 19.Формирование проходило на окраине Сталинграда в поселке Красноармейск (бывшая Сарепта). Здесь на завод "Судоверфь" выпускались лёгкие танки Т-60, и один из них с личным трогательным именем "Малютка" достался Кате – она стала его механиком-водителем. Боевые товарищи, сплошь и рядом мужчины, шутили: "Вот уж в точку попали – малютка в „Малютке“".Почему же этот танк получил такое странное название? С ним связана необычная, я бы сказал даже, героическая, история. В 1975 году школьник из клуба "Искатель" омского Дворца пионеров Володя Яшин в старой подшивке "Омской правды", в рубрике "Письма наших читателей", обнаружил письмо шестилетней девочки Ады Занегиной датированное 25-м февраля 1943 года. Письмо было написано печатными буквами:"Гитлер выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его "Малютка". Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист".Это письмо положило начало сбору средств на постройку лёгкого танка Т-60. Так как деньги на него собирали дети, его назвали "Малютка". Письмо напечатали в газете, и оно вызвало неожиданный эффект. Тысячи детей завалили редакцию письмами – они присылали свои скромные сбережения, и рассказывали, почему их отдают:"Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги — 135 рублей 56 копеек — на строительство танка "Малютка". Алик Солодов. 6 лет"."Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко. Тамара Лоскутова"."Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага. Таня Чистякова".Редакция "Омской правды" написала письмо об этой массовой инициативе Верховному Главнокомандующему. Ответ не заставил себя ждать (Сталин на такие инициативы реагировал всегда):"Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка „Малютка” 160 886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин".Уже весной 1942-го легкий танк Т-60 сошел с конвейера Красноармейского завода "Судоверфь".В 56-й танковой бригаде, куда попали служить старший сержант Екатерина Петлюк и танк "Малютка", мало кто верил, что хрупкая девушка справится со своей стальной махиной, не смотри, что название детское. Т-60 лёгок только в сравнении с другими танками, а так – это 8 тонн стреляющего и мчащегося со скоростью 40 километров в час железа. Никаких гидроусилителей на рычагах управления у него не было – Кате, при выполнении поворота, приходилось наваливаться на них всем своим небольшим весом. Но она справлялась, и вскоре за ней, как и за танком, закрепилось прозвище – "Малютка".Формирование бригады закончилось как раз к началу Сталинградской битвы. Танк, из-за своей тонкой брони, выполнял функции связного. Командир танка старший сержант Николай Козюра получал от командиров подразделений сообщения и приказы, и доставлял их адресатам, подвозил к подбитым танкам ремонтников, а к целым – боеприпасы, обратно вывозил раненых.Вечером 16 ноября 1942 года новый командир танка младший лейтенант Губанов (Козюра выбыл по ранению) и Катя получили задание доставить в пункт назначения офицера связи капитана Лепёхина с важным пакетом.Много лет спустя капитан Лепёхин признался, что ему было не по себе, что танк поведет женщина – он сомневался, что она справится. Шли в темноте, чтобы не привлекать внимание противника. И вдруг танк на полном ходу остановился, как вкопанный. Мужчины уже хотели спросить у Кати, в чем дело, и тут у "Малютки" зажглась фара. Ее свет выхватил из темноты табличку с надписью "Мины". Катя потом так и не смогла объяснить, что заставило её тогда остановиться.7 декабря 1942 года сильно поредевшую 56-ю танковую бригаду вывели на переформирование в Сальские степи. Но несколько танков вместе с экипажами, в том числе и "Малютку", передали в 90-ю танковую бригаду. В составе ее 204-го танкового батальона старший сержант Петлюк до окончания Сталинградской битвы, успела принять участие в 10-ти боях. Экипаж "Малютки" уничтожил 10 блиндажей, 3 автомашины и до 80 вражеских солдат. Младшего лейтенанта Губанова в этих боях ранило. Катя показала себя мужественным и талантливым мехводом, 7 февраля 1943 года её наградили орденом Красной Звезды."Малютка" в те дни вошёл в кинематографическую историю войны, на кадрах хроники, запечатлевших капитуляцию командования 6-й армии вермахта, он стоит возле сталинградского универмага, из подвала которого выбираются сдавшиеся немецкие генералы. Возле танка замерла и его миниатюрный мехвод.После Сталинграда "Малютку" с его экипажем передали в 91-ю отдельную танковую бригаду. В её расположение он приехал на буксире – двигатель выработал свой моторесурс, требовалась замена. В результате Катя пересела на другую более новую машину Т-70 – тоже лёгкий танк, но с лучшим бронированием и вооружением. Дальнейшая её судьба с "Малюткой" не пересекалась. На память о своем первом танке, девушка взяла танковые часы, сейчас они хранятся в Музее обороны Сталинграда. По одной легенде впоследствии Т-60 "Малютка" дошёл до Берлина, по другой – до Праги.А Катя Петлюк продолжила воевать. Во время сражения на Курской дуге 91-я бригада дралась в Орловской области. 29 июля 1943 года в боях за переправу у деревни Философово Катин Т-70 уничтожил одно противотанковое орудие, миномёт, два пулемёта и тем обеспечил выполнение задачи. Командир танка младший лейтенант Пётр Федоренко получил тяжёлое ранение, но продолжал вести огонь. Когда закончились снаряды, Катя, хоть была и сама ранена, перевязала его. Ребята из их бригады вытянули на буксире заглохший Т-70 с линии огня, что позволило завести двигатель, и миниатюрная танкистка отвела танк к ремонтникам. Отправляться в медсанбат она отказалась. За этот бой старшего сержанта Петлюк наградили орденом Отечественной войны II степени.В дальнейшем Катя, воюя в различных подразделениях 3-й гвардейской танковой армии Павла Семёновича Рыбалко, освобождала Киев, Западную Украину. Весной 1944 года командование против её воли отправило её в Ульяновское танковое училище. Там она получила звездочки младшего лейтенанта. Катю оставили на преподавательской работе. Повод был более чем весомый – под Сталинградом в холодном корпусе "Малютки" Катя как-то раз отморозила себе руки, ноги и лицо. Теперь, спустя два года, врачи вынесли безжалостный вердикт – инвалид II группы… и это в 25 лет.Затем была демобилизация, возвращение в Одессу. Там вскоре её направили работать в ЗАГС, где она трудилась почти четверть века, обзавелась семьёй, родила сына. Тем временем девочка Ада Занегина, благодаря которой и появился танк "Малютка", выросла. Её папа, к сожалению, погиб на Курской дуге. Ада стала врачом-офтальмологом, вышла замуж, жила и трудилась в городе Электросталь. Там её и разыскали в 1975 году омские пионеры. Они устроили двум женщинам в Омске встречу – одной, которая стала инициатором сбора средств на танк "Малютка", и второй, заслуженному ветерану, которая первой села за рычаги этого танка и сама стала "Малюткой". Их так и прозвали "Две хозяйки танка".Эта встреча вызвала новый всплеск энтузиазма в стране: по Омску долго потом колесил собранный на народные деньги троллейбус "Малютка", а в Электростали – одноимённый автобус. В Смоленской области пионеры начали сбор металлолома, макулатуры и лекарственных трав на постройку трактора "Малютка". Инициативу подхватили пионеры других областей, и за 7 лет с 1979 года по 1986-й на Минском тракторном заводе на деньги пионеров было построено 140 тракторов МТЗ-80 "Малютка".Екатерина Петлюк скончалась в Одессе в 1998 году и похоронена там же. Она не застала начало войны на Донбассе, не увидела начало СВО. Но снова в тех местах, где она воевала в 1943-м, идут бои, и снова в том же Омске, и других городах России, люди собирают деньги на технику, которая воюет с нацизмом, только теперь это не танки и самолеты, а дроны, РЭБ и многое другое. История сделала очередной свой круг.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, одесса, сталинград, кировоград, красная армия, танки, великая отечественная война