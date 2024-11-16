Красавицы и чудовища. Трамп выбрал себе пресс-секретаря - 16.11.2024 Украина.ру
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Красавицы и чудовища. Трамп выбрал себе пресс-секретаря
Красавицы и чудовища. Трамп выбрал себе пресс-секретаря - 16.11.2024 Украина.ру
Красавицы и чудовища. Трамп выбрал себе пресс-секретаря
Стало известно, что Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин (если хотите, Кэролайн) Клэр Ливитт (иногда – Левитт), блондинку представлявшую его предвыборную кампанию, а до этого работавшую на его имидж. Во время первой администрации Трампа трудилась помощником пресс-секретаря и спичрайтером при президенте...
2024-11-16T13:40
2024-11-16T13:40
сша
украина
америка
дональд трамп
леонид кучма
павел лазаренко
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new york times
республиканская партия
мнения
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И что однозначно хорошо: в чисто эстетическом визуальном плане избранный президент США Дональд Трамп не изменяет себе – его по-прежнему будут окружать красивые женщины. И в семье, и – что немаловажно! -- на работе.Как уже выяснили дотошные, по Владимиру Высоцкому, любители фатальных дат и цифр, девушка Ливитт (будем привыкать к ней в такой транскрипции) станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома за всю его историю. До этого этот рекорд держал некто Рон Зиглер, которого в 29 лет назначил Ричард Никсон еще в 1969 году. Давно. Как говорится, никогда такого не было и вот опять…Сам Трамп о назначенке сказал просто: она -- "умна и жестка". А также: "…И вынослива. Она показала себя как очень эффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на своей должности и поможет донести наше послание американскому народу, потому что мы снова сделаем Америку великой".А, повторюсь, приятно уже то, что за пару дней до этого говорили, что пресс-секретарем Трампа может стать 29-летняя бывшая модель Элизабет Пипко, корнями уходящая в СССР: ее родители являются выходцами из Советского Союза. А дедушкой является известный советско-американский художник Марк Клионский, который в 1974 году эмигрировал из СССР в Нью-Йорк.Как и Каролина-Кэролайн, Элизабет красива. И после завершения модельной карьеры в Maxim, Grazia и Esquire девушка приняла решение заняться политикой и несколько лет она проработала в штабе Трампа. К тому же, как утверждают источники, работала пресс-секретарем Национального комитета Республиканской партии. Твердая сторонница Израиля, но знает русский язык.Но в итоге на кастинге победила Каролина-Кэролайн, которая родилась 24 августа 1997 года в Аткинсоне (штат Нью-Гэмпшир) в семье владельцев магазина мороженого и дилерского центра подержанных грузовиков. Была воспитана, как католичка и училась в Центральной католической средней школе в Лоуренсе (Массачусетс). Запомнилась тем, что основала первый школьный радиоклуб.Затем образование усовершенствовала в колледже Святого Ансельма и закончила университет в 2019 году со степенью бакалавра искусств в области коммуникаций и политологии. В студенческие годы откровенно поддерживала Трампа и его курс на деланье Америки великой, а в СМИ защищала его от нападок либералов. Тогда же она вышла и на телеэкран – в Hearst Television WMUR-TV.Свою карьеру у активных трампистов начала летней стажеркой в Управлении президентской переписки Белого дома еще перед выпускным курсом колледжа. После учебы она устроилась на работу в это бюро переписки, а потом перешла в пресс-службу Белого дома помощницей Кейли Макинани, последней пресс-секретарши Трампа во время его первого срока.Это очень важно: как раз эту эффектную блондинку (чувствуете преемственность?) Макинани при новом президенте Джо Байдене пресс-секретарем в 2012 году сменила умнейше-красивая (или красиво-умнейшая) Джен Псаки.И началось. За первый срок президентства при Трампе были четыре пресс-секретаря, а три последних из них – дамы, и на них можно было хотя бы смотреть. А вот при Байдене все началось с Псаки, а закончилось Карин Жан-Пьер.И слава Богу, что, может быть, при новом Трампе его пресс-секретарше не придется ничего себе ни отрезать, ни пришивать, менять секс-ориентацию и превращаться в трансгендерную и девиантно, но модно воспринимающую действительность афроамериканку, инвалида или одноглазую сторонницу феминизма и BLM. Чтобы никого из убогих и извращенцев не обидеть, разумеется.С Каролин-Кэролайн в плане секс-ориентации вроде бы все в порядке: она замужем и воспитывает сына, рожденного в этом году.С политическим опытом у нее все хорошо. После Белого дома с Трампом она работала директором по коммуникациям Элизы Стефаник, члена Палаты представителей 21 округа Нью-Йорка. Эта Стефаник -- кандидат Трампа на пост посла США в Организации Объединенных Наций (ООН), так что у новой пресс-секретарши есть возможность кадрового маневра, если что.В 2022 году мадам Ливитт баллотировалась в Палату представителей США по 1-му округу Нью-Гэмпшира, став вторым представителем поколения Z, выигравшим праймериз в Конгресс. Но тут у нее не сложилось: разметав всех своих соперников на праймериз, она все равно проиграла всеобщие выборы некоему Крису Паппасу, действующему члену Палаты представителей от Демократической партии и при этом первому открытому гею (кто бы мог подумать, правда?!), представляющему Нью-Гэмпшир. Настоящий член, что и говорить – женщину уделал на выборах на раз!А потом Каролина-Кэролайн занялась непосредственно избирательной кампанией Трампа. И вместе они, как видим, преуспели.Ах, вы не знаете, что такое "поколение Z" или "Gen Z", оно же еще зумеры? Пожалуйста: специалисты утверждают, что это демографическая когорта или прослойка людей, следующая за поколением миллениалов (тех, кто встретил III тысячелетие взрослыми) и предшествующей поколению Альфа (эти идут за ними и еще более компьютеризованные). Это люди, рожденные в конце 1990-х годов – начале 2010-х годов, дети поколения X или более старших миллениалов, первое социальное поколение, выросшее с раннего возраста с доступом к Интернету и портативным цифровым технологиям.По сравнению с предыдущими поколениями, представители поколения Z, как правило, живут медленнее, чем их предшественники в их возрасте, имеют более низкий уровень подростковых беременностей и реже употребляют алкоголь, хотя балуются психоактивными препаратами. Они больше, чем старшие поколения, озабочены успеваемостью и перспективами трудоустройства, легко откладывают получение удовольствия ради успеха.При этом во многих странах у молодежи поколения Z чаще диагностируются некие умственная отсталость и психические расстройства. И связано это с тем, что представители поколения Z проводят больше времени за электронными устройствами и меньше времени за чтением книг, чем раньше. И это сказывается на их способности концентрировать внимание, словарном запасе, успеваемости.К мадам Ливитт это, как видим, относится мало, но принадлежность к поколению все же может сказаться. Трампа это, как видим, не волнует. Он уже поставил задачу своей пресс-секретарше: предоставление достоверной информации и завоевание доверия журналистов президентского пула. Плюс как пишет газета The Guardian, она обязана "сохранять верность Трампу".При этом директором по коммуникациям в Белом доме, скорее всего, станет Стивен Чунг, который во время первого срока правления Трампа занимал должность директора по стратегическому реагированию.Сегодня перед работниками пресс-службы Трампа, похоже, уже нарисовался неслабый объем и кусок работы: как пишет The Guardian, новый президент подал многомиллиардный иск против СМИ за предвзятое отношение и политическую травлю в предшествующее время. В список Трампа попали:– газета New York Times (как главный "рупор Демпартии", то есть за все);– издательская группа Penguin Random House (с нее и с New York Times Трамп требует возместить ущерб в размере 10 млрд долл за статьи с критикой, называя их "ложными и клеветническими заявлениями");– новостное и аналитическое интернет-издание Daily Beast и новостной отдел американской телерадиокомпании CBS --CBS News (Трамп обвиняет их во вмешательстве в выборы посредством монтажа его интервью с Харрис от 7 октября сего года);– газета Washington Post (на нее Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, обвинив в незаконных пожертвованиях на кампанию Харрис.Вот тут и придется пресс-секретарям и прочим масс-медиа-соратникам Трампа потрудиться. Причем с совершенно непредсказуемым результатом не только для Трампа, но и вообще для свободы слова в США. Свободу слова эту могут свернуть в бараний рог, как это в США умеют и радостно пользуются этим умением, когда нужно кого-то нагнуть или обмануть.Лично я впервые столкнулся с этим прессом на свободу еще в далеком 1997 году, когда США были светочем для украинских властей и учили всех жить, а им следовали так, что майки от усердия заворачивались. Я тогда сопровождал президента Украины Леонида Кучму в Вашингтон, где тот должен был провести переговоры с тогдашним президентом Биллом Клинтоном и создать комиссию для облегчения двухстороннего сотрудничества Кучма -- Гор (по имени вице-президента Альберта (Ала) Гора).В Украине тогда молились на комиссию Кучма-Гор, даже не замечая, что она неравноправная даже по именам и должностям (вице-президент – от хозяев, и президент – от аборигенов). Американцы тогда выдвинули одно условие – снять с должности украинского премьер-министра Павла Лазаренко, который о себе говорил, что он хозяин, строил олигархат и греб все, что плохо лежало в Украине, под себя и неохотно делился всем украинским с заезжими демократами-учителями.Кучма противился таком наглому давлению, как мог, и Лазаренко на должности держал. И тогда под его визит в США там 14-15 главнейших и крупнейших газет вышли со статьями, разоблачающими Лазаренко -- как главного тормоза реформ, которые сделают Украину, извините, великой. Это было исполнено так нагло и так одинаково, как под копирку. Но, конечно же, совершенно случайно.И когда Кучма и Гор подмахнули документ о создании комиссии их имени, президент Украины лыбился и лоснился счастьем, как начищенный к празднику самовар, а напыщенный, мордатый, толстеющий и потому крайне противный, мерзкий и неприятный Гор начал поучать собравшихся украинских журналистов, как им жить в условиях, когда в Украине нет свободы слова и все работают под дудку репрессивных властей.Кучма этот пассаж в свой адрес проглотил, а я спросил: мол, господин вице-президент, а о какой свободе слова говорит тот факт, что по заказу Белого дома полтора десятка СМИ, как по команде, набросились на Лазаренко?Вы бы видели и слышали, что тогда случилось! Я даже думал, что Кучма провалится под пол, а бедного Гора разорвет, как наевшегося одновременно слабительного, чего-то пучащего и гороха. Он так кричал, что в Украине нет свободы слова, а в США есть, что крышу Белого дома могло снести. А мне чуть фалды пиджака сзади не оторвали, стараясь посадить и заткнуть. А я все просил и просил этого напыщенного болвана уточнить, а что означает медийный залп по Лазаренко. Весело было, меня потом опять долго в президентский пул не брали…И вот сейчас новый делатель Америки великой будет обуздывать СМИ. Опять веселуха со свободой слова начнется. Ничего не изменилось, оказывается. Но хоть пресс-секретарша красивая…О том, как в команде будущего президента США Трампа уже назревают конфликты - в статье Павла Котова "Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа"
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Владимир Скачко
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сша, украина, америка, дональд трамп, леонид кучма, павел лазаренко, the guardian, new york times, республиканская партия, мнения
США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Леонид Кучма, Павел Лазаренко, The Guardian, New York Times, Республиканская партия, Мнения

Красавицы и чудовища. Трамп выбрал себе пресс-секретаря

13:40 16.11.2024
 
Каролин Клэр Ливитт
Каролин Клэр Ливитт
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Стало известно, что Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин (если хотите, Кэролайн) Клэр Ливитт (иногда – Левитт), блондинку представлявшую его предвыборную кампанию, а до этого работавшую на его имидж. Во время первой администрации Трампа трудилась помощником пресс-секретаря и спичрайтером при президенте...
И что однозначно хорошо: в чисто эстетическом визуальном плане избранный президент США Дональд Трамп не изменяет себе – его по-прежнему будут окружать красивые женщины. И в семье, и – что немаловажно! -- на работе.
Как уже выяснили дотошные, по Владимиру Высоцкому, любители фатальных дат и цифр, девушка Ливитт (будем привыкать к ней в такой транскрипции) станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома за всю его историю. До этого этот рекорд держал некто Рон Зиглер, которого в 29 лет назначил Ричард Никсон еще в 1969 году. Давно. Как говорится, никогда такого не было и вот опять…
Сам Трамп о назначенке сказал просто: она -- "умна и жестка". А также: "…И вынослива. Она показала себя как очень эффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на своей должности и поможет донести наше послание американскому народу, потому что мы снова сделаем Америку великой".
А, повторюсь, приятно уже то, что за пару дней до этого говорили, что пресс-секретарем Трампа может стать 29-летняя бывшая модель Элизабет Пипко, корнями уходящая в СССР: ее родители являются выходцами из Советского Союза. А дедушкой является известный советско-американский художник Марк Клионский, который в 1974 году эмигрировал из СССР в Нью-Йорк.
Как и Каролина-Кэролайн, Элизабет красива. И после завершения модельной карьеры в Maxim, Grazia и Esquire девушка приняла решение заняться политикой и несколько лет она проработала в штабе Трампа. К тому же, как утверждают источники, работала пресс-секретарем Национального комитета Республиканской партии. Твердая сторонница Израиля, но знает русский язык.
Элизабет Пипко
Элизабет Пипко
Элизабет Пипко
Но в итоге на кастинге победила Каролина-Кэролайн, которая родилась 24 августа 1997 года в Аткинсоне (штат Нью-Гэмпшир) в семье владельцев магазина мороженого и дилерского центра подержанных грузовиков. Была воспитана, как католичка и училась в Центральной католической средней школе в Лоуренсе (Массачусетс). Запомнилась тем, что основала первый школьный радиоклуб.
Затем образование усовершенствовала в колледже Святого Ансельма и закончила университет в 2019 году со степенью бакалавра искусств в области коммуникаций и политологии. В студенческие годы откровенно поддерживала Трампа и его курс на деланье Америки великой, а в СМИ защищала его от нападок либералов. Тогда же она вышла и на телеэкран – в Hearst Television WMUR-TV.
Свою карьеру у активных трампистов начала летней стажеркой в Управлении президентской переписки Белого дома еще перед выпускным курсом колледжа. После учебы она устроилась на работу в это бюро переписки, а потом перешла в пресс-службу Белого дома помощницей Кейли Макинани, последней пресс-секретарши Трампа во время его первого срока.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Это очень важно: как раз эту эффектную блондинку (чувствуете преемственность?) Макинани при новом президенте Джо Байдене пресс-секретарем в 2012 году сменила умнейше-красивая (или красиво-умнейшая) Джен Псаки.
И началось. За первый срок президентства при Трампе были четыре пресс-секретаря, а три последних из них – дамы, и на них можно было хотя бы смотреть. А вот при Байдене все началось с Псаки, а закончилось Карин Жан-Пьер.
И слава Богу, что, может быть, при новом Трампе его пресс-секретарше не придется ничего себе ни отрезать, ни пришивать, менять секс-ориентацию и превращаться в трансгендерную и девиантно, но модно воспринимающую действительность афроамериканку, инвалида или одноглазую сторонницу феминизма и BLM. Чтобы никого из убогих и извращенцев не обидеть, разумеется.
С Каролин-Кэролайн в плане секс-ориентации вроде бы все в порядке: она замужем и воспитывает сына, рожденного в этом году.
С политическим опытом у нее все хорошо. После Белого дома с Трампом она работала директором по коммуникациям Элизы Стефаник, члена Палаты представителей 21 округа Нью-Йорка. Эта Стефаник -- кандидат Трампа на пост посла США в Организации Объединенных Наций (ООН), так что у новой пресс-секретарши есть возможность кадрового маневра, если что.
В 2022 году мадам Ливитт баллотировалась в Палату представителей США по 1-му округу Нью-Гэмпшира, став вторым представителем поколения Z, выигравшим праймериз в Конгресс. Но тут у нее не сложилось: разметав всех своих соперников на праймериз, она все равно проиграла всеобщие выборы некоему Крису Паппасу, действующему члену Палаты представителей от Демократической партии и при этом первому открытому гею (кто бы мог подумать, правда?!), представляющему Нью-Гэмпшир. Настоящий член, что и говорить – женщину уделал на выборах на раз!
А потом Каролина-Кэролайн занялась непосредственно избирательной кампанией Трампа. И вместе они, как видим, преуспели.
Ах, вы не знаете, что такое "поколение Z" или "Gen Z", оно же еще зумеры? Пожалуйста: специалисты утверждают, что это демографическая когорта или прослойка людей, следующая за поколением миллениалов (тех, кто встретил III тысячелетие взрослыми) и предшествующей поколению Альфа (эти идут за ними и еще более компьютеризованные). Это люди, рожденные в конце 1990-х годов – начале 2010-х годов, дети поколения X или более старших миллениалов, первое социальное поколение, выросшее с раннего возраста с доступом к Интернету и портативным цифровым технологиям.
По сравнению с предыдущими поколениями, представители поколения Z, как правило, живут медленнее, чем их предшественники в их возрасте, имеют более низкий уровень подростковых беременностей и реже употребляют алкоголь, хотя балуются психоактивными препаратами. Они больше, чем старшие поколения, озабочены успеваемостью и перспективами трудоустройства, легко откладывают получение удовольствия ради успеха.
При этом во многих странах у молодежи поколения Z чаще диагностируются некие умственная отсталость и психические расстройства. И связано это с тем, что представители поколения Z проводят больше времени за электронными устройствами и меньше времени за чтением книг, чем раньше. И это сказывается на их способности концентрировать внимание, словарном запасе, успеваемости.
К мадам Ливитт это, как видим, относится мало, но принадлежность к поколению все же может сказаться. Трампа это, как видим, не волнует. Он уже поставил задачу своей пресс-секретарше: предоставление достоверной информации и завоевание доверия журналистов президентского пула. Плюс как пишет газета The Guardian, она обязана "сохранять верность Трампу".
При этом директором по коммуникациям в Белом доме, скорее всего, станет Стивен Чунг, который во время первого срока правления Трампа занимал должность директора по стратегическому реагированию.
Сегодня перед работниками пресс-службы Трампа, похоже, уже нарисовался неслабый объем и кусок работы: как пишет The Guardian, новый президент подал многомиллиардный иск против СМИ за предвзятое отношение и политическую травлю в предшествующее время. В список Трампа попали:
– газета New York Times (как главный "рупор Демпартии", то есть за все);
– издательская группа Penguin Random House (с нее и с New York Times Трамп требует возместить ущерб в размере 10 млрд долл за статьи с критикой, называя их "ложными и клеветническими заявлениями");
– новостное и аналитическое интернет-издание Daily Beast и новостной отдел американской телерадиокомпании CBS --CBS News (Трамп обвиняет их во вмешательстве в выборы посредством монтажа его интервью с Харрис от 7 октября сего года);
– газета Washington Post (на нее Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, обвинив в незаконных пожертвованиях на кампанию Харрис.
Вот тут и придется пресс-секретарям и прочим масс-медиа-соратникам Трампа потрудиться. Причем с совершенно непредсказуемым результатом не только для Трампа, но и вообще для свободы слова в США. Свободу слова эту могут свернуть в бараний рог, как это в США умеют и радостно пользуются этим умением, когда нужно кого-то нагнуть или обмануть.
Лично я впервые столкнулся с этим прессом на свободу еще в далеком 1997 году, когда США были светочем для украинских властей и учили всех жить, а им следовали так, что майки от усердия заворачивались. Я тогда сопровождал президента Украины Леонида Кучму в Вашингтон, где тот должен был провести переговоры с тогдашним президентом Биллом Клинтоном и создать комиссию для облегчения двухстороннего сотрудничества Кучма -- Гор (по имени вице-президента Альберта (Ала) Гора).
В Украине тогда молились на комиссию Кучма-Гор, даже не замечая, что она неравноправная даже по именам и должностям (вице-президент – от хозяев, и президент – от аборигенов). Американцы тогда выдвинули одно условие – снять с должности украинского премьер-министра Павла Лазаренко, который о себе говорил, что он хозяин, строил олигархат и греб все, что плохо лежало в Украине, под себя и неохотно делился всем украинским с заезжими демократами-учителями.
Кучма противился таком наглому давлению, как мог, и Лазаренко на должности держал. И тогда под его визит в США там 14-15 главнейших и крупнейших газет вышли со статьями, разоблачающими Лазаренко -- как главного тормоза реформ, которые сделают Украину, извините, великой. Это было исполнено так нагло и так одинаково, как под копирку. Но, конечно же, совершенно случайно.
И когда Кучма и Гор подмахнули документ о создании комиссии их имени, президент Украины лыбился и лоснился счастьем, как начищенный к празднику самовар, а напыщенный, мордатый, толстеющий и потому крайне противный, мерзкий и неприятный Гор начал поучать собравшихся украинских журналистов, как им жить в условиях, когда в Украине нет свободы слова и все работают под дудку репрессивных властей.
Кучма этот пассаж в свой адрес проглотил, а я спросил: мол, господин вице-президент, а о какой свободе слова говорит тот факт, что по заказу Белого дома полтора десятка СМИ, как по команде, набросились на Лазаренко?
Вы бы видели и слышали, что тогда случилось! Я даже думал, что Кучма провалится под пол, а бедного Гора разорвет, как наевшегося одновременно слабительного, чего-то пучащего и гороха. Он так кричал, что в Украине нет свободы слова, а в США есть, что крышу Белого дома могло снести. А мне чуть фалды пиджака сзади не оторвали, стараясь посадить и заткнуть. А я все просил и просил этого напыщенного болвана уточнить, а что означает медийный залп по Лазаренко. Весело было, меня потом опять долго в президентский пул не брали…
И вот сейчас новый делатель Америки великой будет обуздывать СМИ. Опять веселуха со свободой слова начнется. Ничего не изменилось, оказывается. Но хоть пресс-секретарша красивая…
О том, как в команде будущего президента США Трампа уже назревают конфликты - в статье Павла Котова "Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа"
 
СШАУкраинаАмерикаДональд ТрампЛеонид КучмаПавел ЛазаренкоThe GuardianNew York TimesРеспубликанская партияМнения
 
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Заголовок открываемого материала
14:50Американские СМИ пишут о "заполоняющих небо" "роботах-убийцах" ВСУ
14:00Проект создания легиона из украинцев в Польше провалился – СМИ
13:40Красавицы и чудовища. Трамп выбрал себе пресс-секретаря
13:30Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома
13:05Волонтёр-мошенник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 ноября
12:59Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
12:26В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов
12:00Будущее конфликта на Украине зависит от Путина - Кустурица
11:46Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем
11:24Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента
10:55Константинов предложил Украине реальный план спасения вместо очередного "плана" Зеленского
10:31Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО
10:11Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян
09:50Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине"
09:43Унижение Шольца и цинизм Туска. Главное на Украине на утро 16 ноября
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