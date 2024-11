https://ukraina.ru/20241116/1058960705.html

Красавицы и чудовища. Трамп выбрал себе пресс-секретаря

Стало известно, что Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин (если хотите, Кэролайн) Клэр Ливитт (иногда – Левитт), блондинку представлявшую его предвыборную кампанию, а до этого работавшую на его имидж. Во время первой администрации Трампа трудилась помощником пресс-секретаря и спичрайтером при президенте...

И что однозначно хорошо: в чисто эстетическом визуальном плане избранный президент США Дональд Трамп не изменяет себе – его по-прежнему будут окружать красивые женщины. И в семье, и – что немаловажно! -- на работе.Как уже выяснили дотошные, по Владимиру Высоцкому, любители фатальных дат и цифр, девушка Ливитт (будем привыкать к ней в такой транскрипции) станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома за всю его историю. До этого этот рекорд держал некто Рон Зиглер, которого в 29 лет назначил Ричард Никсон еще в 1969 году. Давно. Как говорится, никогда такого не было и вот опять…Сам Трамп о назначенке сказал просто: она -- "умна и жестка". А также: "…И вынослива. Она показала себя как очень эффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на своей должности и поможет донести наше послание американскому народу, потому что мы снова сделаем Америку великой".А, повторюсь, приятно уже то, что за пару дней до этого говорили, что пресс-секретарем Трампа может стать 29-летняя бывшая модель Элизабет Пипко, корнями уходящая в СССР: ее родители являются выходцами из Советского Союза. А дедушкой является известный советско-американский художник Марк Клионский, который в 1974 году эмигрировал из СССР в Нью-Йорк.Как и Каролина-Кэролайн, Элизабет красива. И после завершения модельной карьеры в Maxim, Grazia и Esquire девушка приняла решение заняться политикой и несколько лет она проработала в штабе Трампа. К тому же, как утверждают источники, работала пресс-секретарем Национального комитета Республиканской партии. Твердая сторонница Израиля, но знает русский язык.Но в итоге на кастинге победила Каролина-Кэролайн, которая родилась 24 августа 1997 года в Аткинсоне (штат Нью-Гэмпшир) в семье владельцев магазина мороженого и дилерского центра подержанных грузовиков. Была воспитана, как католичка и училась в Центральной католической средней школе в Лоуренсе (Массачусетс). Запомнилась тем, что основала первый школьный радиоклуб.Затем образование усовершенствовала в колледже Святого Ансельма и закончила университет в 2019 году со степенью бакалавра искусств в области коммуникаций и политологии. В студенческие годы откровенно поддерживала Трампа и его курс на деланье Америки великой, а в СМИ защищала его от нападок либералов. Тогда же она вышла и на телеэкран – в Hearst Television WMUR-TV.Свою карьеру у активных трампистов начала летней стажеркой в Управлении президентской переписки Белого дома еще перед выпускным курсом колледжа. После учебы она устроилась на работу в это бюро переписки, а потом перешла в пресс-службу Белого дома помощницей Кейли Макинани, последней пресс-секретарши Трампа во время его первого срока.Это очень важно: как раз эту эффектную блондинку (чувствуете преемственность?) Макинани при новом президенте Джо Байдене пресс-секретарем в 2012 году сменила умнейше-красивая (или красиво-умнейшая) Джен Псаки.И началось. За первый срок президентства при Трампе были четыре пресс-секретаря, а три последних из них – дамы, и на них можно было хотя бы смотреть. А вот при Байдене все началось с Псаки, а закончилось Карин Жан-Пьер.И слава Богу, что, может быть, при новом Трампе его пресс-секретарше не придется ничего себе ни отрезать, ни пришивать, менять секс-ориентацию и превращаться в трансгендерную и девиантно, но модно воспринимающую действительность афроамериканку, инвалида или одноглазую сторонницу феминизма и BLM. Чтобы никого из убогих и извращенцев не обидеть, разумеется.С Каролин-Кэролайн в плане секс-ориентации вроде бы все в порядке: она замужем и воспитывает сына, рожденного в этом году.С политическим опытом у нее все хорошо. После Белого дома с Трампом она работала директором по коммуникациям Элизы Стефаник, члена Палаты представителей 21 округа Нью-Йорка. Эта Стефаник -- кандидат Трампа на пост посла США в Организации Объединенных Наций (ООН), так что у новой пресс-секретарши есть возможность кадрового маневра, если что.В 2022 году мадам Ливитт баллотировалась в Палату представителей США по 1-му округу Нью-Гэмпшира, став вторым представителем поколения Z, выигравшим праймериз в Конгресс. Но тут у нее не сложилось: разметав всех своих соперников на праймериз, она все равно проиграла всеобщие выборы некоему Крису Паппасу, действующему члену Палаты представителей от Демократической партии и при этом первому открытому гею (кто бы мог подумать, правда?!), представляющему Нью-Гэмпшир. Настоящий член, что и говорить – женщину уделал на выборах на раз!А потом Каролина-Кэролайн занялась непосредственно избирательной кампанией Трампа. И вместе они, как видим, преуспели.Ах, вы не знаете, что такое "поколение Z" или "Gen Z", оно же еще зумеры? Пожалуйста: специалисты утверждают, что это демографическая когорта или прослойка людей, следующая за поколением миллениалов (тех, кто встретил III тысячелетие взрослыми) и предшествующей поколению Альфа (эти идут за ними и еще более компьютеризованные). Это люди, рожденные в конце 1990-х годов – начале 2010-х годов, дети поколения X или более старших миллениалов, первое социальное поколение, выросшее с раннего возраста с доступом к Интернету и портативным цифровым технологиям.По сравнению с предыдущими поколениями, представители поколения Z, как правило, живут медленнее, чем их предшественники в их возрасте, имеют более низкий уровень подростковых беременностей и реже употребляют алкоголь, хотя балуются психоактивными препаратами. Они больше, чем старшие поколения, озабочены успеваемостью и перспективами трудоустройства, легко откладывают получение удовольствия ради успеха.При этом во многих странах у молодежи поколения Z чаще диагностируются некие умственная отсталость и психические расстройства. И связано это с тем, что представители поколения Z проводят больше времени за электронными устройствами и меньше времени за чтением книг, чем раньше. И это сказывается на их способности концентрировать внимание, словарном запасе, успеваемости.К мадам Ливитт это, как видим, относится мало, но принадлежность к поколению все же может сказаться. Трампа это, как видим, не волнует. Он уже поставил задачу своей пресс-секретарше: предоставление достоверной информации и завоевание доверия журналистов президентского пула. Плюс как пишет газета The Guardian, она обязана "сохранять верность Трампу".При этом директором по коммуникациям в Белом доме, скорее всего, станет Стивен Чунг, который во время первого срока правления Трампа занимал должность директора по стратегическому реагированию.Сегодня перед работниками пресс-службы Трампа, похоже, уже нарисовался неслабый объем и кусок работы: как пишет The Guardian, новый президент подал многомиллиардный иск против СМИ за предвзятое отношение и политическую травлю в предшествующее время. В список Трампа попали:– газета New York Times (как главный "рупор Демпартии", то есть за все);– издательская группа Penguin Random House (с нее и с New York Times Трамп требует возместить ущерб в размере 10 млрд долл за статьи с критикой, называя их "ложными и клеветническими заявлениями");– новостное и аналитическое интернет-издание Daily Beast и новостной отдел американской телерадиокомпании CBS --CBS News (Трамп обвиняет их во вмешательстве в выборы посредством монтажа его интервью с Харрис от 7 октября сего года);– газета Washington Post (на нее Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, обвинив в незаконных пожертвованиях на кампанию Харрис.Вот тут и придется пресс-секретарям и прочим масс-медиа-соратникам Трампа потрудиться. Причем с совершенно непредсказуемым результатом не только для Трампа, но и вообще для свободы слова в США. Свободу слова эту могут свернуть в бараний рог, как это в США умеют и радостно пользуются этим умением, когда нужно кого-то нагнуть или обмануть.Лично я впервые столкнулся с этим прессом на свободу еще в далеком 1997 году, когда США были светочем для украинских властей и учили всех жить, а им следовали так, что майки от усердия заворачивались. Я тогда сопровождал президента Украины Леонида Кучму в Вашингтон, где тот должен был провести переговоры с тогдашним президентом Биллом Клинтоном и создать комиссию для облегчения двухстороннего сотрудничества Кучма -- Гор (по имени вице-президента Альберта (Ала) Гора).В Украине тогда молились на комиссию Кучма-Гор, даже не замечая, что она неравноправная даже по именам и должностям (вице-президент – от хозяев, и президент – от аборигенов). Американцы тогда выдвинули одно условие – снять с должности украинского премьер-министра Павла Лазаренко, который о себе говорил, что он хозяин, строил олигархат и греб все, что плохо лежало в Украине, под себя и неохотно делился всем украинским с заезжими демократами-учителями.Кучма противился таком наглому давлению, как мог, и Лазаренко на должности держал. И тогда под его визит в США там 14-15 главнейших и крупнейших газет вышли со статьями, разоблачающими Лазаренко -- как главного тормоза реформ, которые сделают Украину, извините, великой. Это было исполнено так нагло и так одинаково, как под копирку. Но, конечно же, совершенно случайно.И когда Кучма и Гор подмахнули документ о создании комиссии их имени, президент Украины лыбился и лоснился счастьем, как начищенный к празднику самовар, а напыщенный, мордатый, толстеющий и потому крайне противный, мерзкий и неприятный Гор начал поучать собравшихся украинских журналистов, как им жить в условиях, когда в Украине нет свободы слова и все работают под дудку репрессивных властей.Кучма этот пассаж в свой адрес проглотил, а я спросил: мол, господин вице-президент, а о какой свободе слова говорит тот факт, что по заказу Белого дома полтора десятка СМИ, как по команде, набросились на Лазаренко?Вы бы видели и слышали, что тогда случилось! Я даже думал, что Кучма провалится под пол, а бедного Гора разорвет, как наевшегося одновременно слабительного, чего-то пучащего и гороха. Он так кричал, что в Украине нет свободы слова, а в США есть, что крышу Белого дома могло снести. А мне чуть фалды пиджака сзади не оторвали, стараясь посадить и заткнуть. А я все просил и просил этого напыщенного болвана уточнить, а что означает медийный залп по Лазаренко. Весело было, меня потом опять долго в президентский пул не брали…И вот сейчас новый делатель Америки великой будет обуздывать СМИ. Опять веселуха со свободой слова начнется. Ничего не изменилось, оказывается. Но хоть пресс-секретарша красивая…О том, как в команде будущего президента США Трампа уже назревают конфликты - в статье Павла Котова "Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа"

