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Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа

Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа - 15.11.2024 Украина.ру

Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа

Победивший на выборах Дональд Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, но разговоры о нестроениях в его команде идут уже сейчас. Главным возмутителем спокойствия в стане республиканцев стал Илон Маск, который развил активнейшую деятельность близ будущего главы государства

2024-11-15T16:36

2024-11-15T16:36

2024-11-15T16:36

эксклюзив

сша

дональд трамп

илон маск

мэтт гетц

республиканская партия

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Что хочет МаскИлон Маск в своих политических предпочтениях проделал путь от симпатий к демократам, до безоговорочной поддержки кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Миллиардер сыграл важную роль в его предвыборной кампании, вложившись в нее как финансово, так и личным участием в митингах и иных агитационных мероприятиях.Есть версия, что Маск, а также прочие капитаны Кремниевой долины намерены через Трампа добиться принятия более либерального законодательства в сфере искусственного интеллекта, которой является на сегодня одним из самых перспективных направлений. Администрация Джо Байдена проповедовала более осторожный подход к этому, ограничительные меры в целях безопасности сдерживали отрасль, мешали проводить сделки, поглощать одни компании другими.Маск также неоднократно критиковал демократов по целому ряду других направлений, начиная от темы смены пола, до вовлеченности США в боевые действия на Украине.Незадолго до победных для Трампа выборов пошли слухи, что Маск рассчитывает на какую-либо официальную должность в новой администрации, в итоге так и случилось. Не просто же так он пожертвовал порядка 120 млн долларов на предвыборную кампанию республиканца.Крестовый поход против бюрократовНа днях будущий глава государства объявил, что Маск возглавит новый Департамент эффективности государственного управления. На английском языке аббревиатура нового ведомства звучит как DOGE, что является отсылкой к криптовалюте dogecoin, которую продвигает Маск.Компанию Маску составит бизнесмен Вивек Рамасвами, который на нынешних выборах первым среди республиканцев снял свою кандидатуру в пользу Трампа. Сама структура не будет частью правительства, ее работа будет нести временный характер. По словам Трампа, департамент будет функционировать до 4 июля 2026 года, итог его работы станет подарком американцам к 250-летию принятия декларации о независимости США.Как рассказал основатель Space X, "мир страдает от медленного удушения чрезмерным регулированием", а с каждым годом становится все хуже.Заявленная цель в виде борьбы с "чрезмерным регулированием" полностью совпадает с интересом крупных IT-компаний, которые намерены развернуться во всю ширь и делать бизнес при минимальном вмешательстве государства."Ведет себя, будто он сопрезидент"Амбиции Маска при этом явно не ограничиваются бизнес-интересами и борьбой с бюрократией. Миллиардер, пишут американские СМИ, много времени сейчас проводит вместе с Трампом, просиживая в его резиденции Мар-а-Лаго буквально день и ночь.Более того, Маск принял участие в телефонном разговоре будущего президента с Владимиром Зеленским, который позвонил Трампу, чтобы поздравить его с избранием. В этот момент рядом с ним находился Маск, которому Трамп в какой-то момент передал трубку, чтобы тот тоже поговорил с Зеленским.Бизнесмен активно участвует в процессе отбора кадров для будущей администрации, постоянно что-то советует Трампу. Пишут, что Маск козыряет своим вкладом в победу республиканца, что вызывает ревность у тех соратников, которые находятся близ Трампа гораздо дольше."Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и хочет, чтобы все это знали", - приводит CNBC реплику своего источника.Тот же источник отметил, что Маск хочет создать у Трампа впечатление, что тот перед ним в долгу, хотя "президент ни перед кем не в долгу".Не исключено, что после вступления в должность нового президента Маск может пасть жертвой дворцовых интриг. Столь сильная и влиятельная фигура с неограниченным доступом к первому лицу неизбежно попадет в круговорот аппаратной борьбы внутри администрации. Остается лишь наблюдать, насколько толстокожим окажется Маск, сумеет ли он выйти победителем из этого противостояния или же амбиции одного человека поставят под угрозу все предприятие Трампа.Еще один enfant terribleМаск – не единственный человек в команде Трампа, чье присутствие в лагере республиканца вызывает вопросы у части его однопартийцев. Другим спорным персонажем стал Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, которого в новой администрации хотят видеть генпрокурором и министром юстиции.Дело в том, что в свое время он приложил руку к отставке с поста спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, который также представлял Республиканскую партию. Убежденный противник военной помощи Украине, Гетц заявил, что Маккарти вступил в сговор с представителями Байдена, чтобы протащить через Конгресс выделение Киеву очередного транша.Сам спикер вскоре подал в отставку, но напоследок обвинил Гетца в том, что тот лично мстит ему за расследование его сексуальной связи с 17-летней девушкой. Несколько лет назад будущий генпрокурор угодил в скандал, его стали подозревать в целом ряде преступлений, в том числе употреблении психотропных веществ. В Конгрессе началось расследование, которое продолжается до сих пор.Американские СМИ пишут, что скандальный политик может так и не вступить в новую должность, если его кандидатуру не согласуют сенаторы. Предполагают, что против Гетца могут проголосовать республиканцы, которым не нравятся его взгляды и борьба с Маккарти.Таким образом, Трамп еще до вступления в должность президента столкнулся с брожениями внутри своей команды, внутренние дрязги рискуют со временем еще больше обостриться и негативно сказаться на работе администрации.В первый срок Трампа такая разноголосица уже приводила к бардаку и кадровой чехарде, когда радикалы бодались с умеренными за влияние. Кончилось все тем, что через четыре года и те, и другие были вынуждены отдавать власть демократам. В ближайшие годы станет ясно, провел ли Трамп работу над ошибками и насколько готов он продавливать свои кандидатуры через внутрипартийные дебри.Подробнее о биографии Мэтта Гетца - в материале издания Украина.ру "Безумный выбор": Трамп огорошил США своим кандидатом в генпрокуроры.

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Павел Котов

эксклюзив, сша, дональд трамп, илон маск, мэтт гетц, республиканская партия