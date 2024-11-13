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Блинкен приехал в штаб-квартиру НАТО для затягивания украинского конфликта

Блинкен приехал в штаб-квартиру НАТО для затягивания украинского конфликта - 13.11.2024 Украина.ру

Блинкен приехал в штаб-квартиру НАТО для затягивания украинского конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Брюсселе рассказал о цели своего визита в штаб-квартиру НАТО

2024-11-13T13:50

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"Цель этого визита - сосредоточить наши усилия на том, чтобы убедиться, что у Украины есть деньги, боеприпасы и мобилизованные силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или иметь возможность пойти на переговоры с позиции силы", - признал Блинкен.Он также отметил, что обсудил на встрече с союзниками в Брюсселе так называемый "план победы" киевских властей и описанные там просьбы. Блинкен пообещал, что США будут "адаптироваться и подстраиваться" под меняющуюся ситуацию в ходе конфликта на Украине.Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министерство обороны США до сих пор не передало Украине часть обещанных вооружений, доля которых достигает 40 процентов по отдельным позициям.Подробнее о претензиях Киева к США - в материале "Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину на сайте Украина.ру.

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