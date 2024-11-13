"Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину - 13.11.2024 Украина.ру
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"Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину
"Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину - 13.11.2024 Украина.ру
"Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину
США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине. Об этом 13 ноября сообщил депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале
2024-11-13T13:53
2024-11-13T13:53
новости
сша
украина
максим бужанский
киев
рада
дональд трамп
вооруженные силы украины
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"Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - написал Бужанский.На днях президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах призвал Киев приготовиться к значительному сокращению финансовой помощи от Вашингтона - после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не планирует выделять вооружения ВСУ по "чековой книге".Подробнее о возможных последствиях прекращения помощи - в материале Без помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе после окончания снабжения ВСУ — эксперт на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, максим бужанский, киев, рада, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, США, Украина, Максим Бужанский, Киев, Рада, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

"Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину

13:53 13.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс БужанскийМакс Бужанский
Макс Бужанский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Макс Бужанский
Читать в
США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине. Об этом 13 ноября сообщил депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале
"Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - написал Бужанский.
На днях президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах призвал Киев приготовиться к значительному сокращению финансовой помощи от Вашингтона - после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не планирует выделять вооружения ВСУ по "чековой книге".
Подробнее о возможных последствиях прекращения помощи - в материале Без помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе после окончания снабжения ВСУ — эксперт на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаМаксим БужанскийКиевРадаДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
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