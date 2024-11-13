"Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину
США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине. Об этом 13 ноября сообщил депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале
"Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - написал Бужанский.
На днях президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах призвал Киев приготовиться к значительному сокращению финансовой помощи от Вашингтона - после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не планирует выделять вооружения ВСУ по "чековой книге".
Подробнее о возможных последствиях прекращения помощи - в материале Без помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе после окончания снабжения ВСУ — эксперт на сайте Украина.ру.