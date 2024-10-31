Нелояльное население и разрушенная экономика: Ищенко о том, куда нужно отодвигать границу с Украиной
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсмотр территории "Азовстали" российскими военными
Чем дальше на Запад Украины, тем хуже отношение к России и тем больше территория, которую надо осваивать, чем ближе на Восток, тем хуже демография и половозрастная структура уцелевшего населения, тем более радикально разрушены экономика, логистика и коммунальная сфера. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По словам автора, наиболее активные и непримиримые враги России убегут при подходе русской армии. Но и среди оставшихся на Украине друзей будет немного. Не менее четверти от всего оставшегося украинского населения будут составлять родственники погибших солдат ВСУ, а также калеки и их родственники, сообщил эксперт.
"Чем дальше на Запад, тем хуже к нам отношение и тем больше территория, которую надо осваивать, чем ближе на Восток, тем хуже демография и половозрастная структура уцелевшего населения, тем более радикально разрушены экономика, логистика и коммунальная сфера", — подчеркнул Ищенко.
Прежняя экономика не может быть восстановлена в первоначальном виде даже в Донбассе. Многие предприятия уже не подлежат восстановлению, другие нерентабельны, на многих просто некому работать, отметил политолог.
Для остальных же территорий Украины даже поддержание сельскохозяйственного производства на нормальном хотя бы для начала ХХ века уровне – проблема, добавил он.
По словам Ищенко, с военно-стратегической и политической точек зрения, границу лучше отодвинуть подальше на Запад, с ресурсно-экономической — нужно провести ее поближе на Востоке.
"Если американцам удастся развязать новую войну на нашем северном фланге (с Прибалтикой и Польшей, а в перспективе с большей частью ЕС), данная проблема временно потеряет остроту, померкнув на фоне более серьёзной и опасной", — подытожил автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
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Вчера, 17:07Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому — чушьАмериканский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio, адвокат Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани, в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в США думают об Украине и почему в России он чувствует силу духа, а в США нет.