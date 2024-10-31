https://ukraina.ru/20241031/1058496013.html

Нелояльное население и разрушенная экономика: Ищенко о том, куда нужно отодвигать границу с Украиной

Нелояльное население и разрушенная экономика: Ищенко о том, куда нужно отодвигать границу с Украиной - 31.10.2024 Украина.ру

Нелояльное население и разрушенная экономика: Ищенко о том, куда нужно отодвигать границу с Украиной

Чем дальше на Запад Украины, тем хуже отношение к России и тем больше территория, которую надо осваивать, чем ближе на Восток, тем хуже демография и половозрастная структура уцелевшего населения, тем более радикально разрушены экономика, логистика и коммунальная сфера. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T03:30

2024-10-31T03:30

2024-10-31T03:30

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По словам автора, наиболее активные и непримиримые враги России убегут при подходе русской армии. Но и среди оставшихся на Украине друзей будет немного. Не менее четверти от всего оставшегося украинского населения будут составлять родственники погибших солдат ВСУ, а также калеки и их родственники, сообщил эксперт.Прежняя экономика не может быть восстановлена в первоначальном виде даже в Донбассе. Многие предприятия уже не подлежат восстановлению, другие нерентабельны, на многих просто некому работать, отметил политолог.Для остальных же территорий Украины даже поддержание сельскохозяйственного производства на нормальном хотя бы для начала ХХ века уровне – проблема, добавил он.По словам Ищенко, с военно-стратегической и политической точек зрения, границу лучше отодвинуть подальше на Запад, с ресурсно-экономической — нужно провести ее поближе на Востоке."Если американцам удастся развязать новую войну на нашем северном фланге (с Прибалтикой и Польшей, а в перспективе с большей частью ЕС), данная проблема временно потеряет остроту, померкнув на фоне более серьёзной и опасной", — подытожил автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО том, как вслед за политикой и политической элитой на Украине произошла деградация культуры — в интервью ДмитрияТабачника: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура на сайте Украина.ру

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