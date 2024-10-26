"Такого в США еще не было". Роль первого джентльмена Америки будет уникальна — политолог - 26.10.2024 Украина.ру
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"Такого в США еще не было". Роль первого джентльмена Америки будет уникальна — политолог
"Такого в США еще не было". Роль первого джентльмена Америки будет уникальна — политолог - 26.10.2024 Украина.ру
"Такого в США еще не было". Роль первого джентльмена Америки будет уникальна — политолог
Для мужа Харрис придется придумать новую должность или подогнать старую, но его роль явно будет не последней в правительстве США. Для него создадут свой аппарат и офис
2024-10-26T05:10
2024-10-26T05:10
новости
сша
америка
камала харрис
дональд трамп
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.Он напомнил, что муж Харрис Дуглас Эмхофф — американский юрист, почётный профессор Джорджтаунского университета и первый в истории Америки второй джентльмен. Ему 60 лет, он родом из Бруклина.Полный текст интервью, в котором эксперт выдвинул свои предположения по поводу кандидатов на высшие посты в США при Камале Харрис, — Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
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новости, сша, америка, камала харрис, дональд трамп, детали
Новости, США, Америка, Камала Харрис, Дональд Трамп, детали

"Такого в США еще не было". Роль первого джентльмена Америки будет уникальна — политолог

05:10 26.10.2024
 
Фото: Getty Images, Дуглас Эмхофф
Фото: Getty Images, Дуглас Эмхофф
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Для мужа Харрис придется придумать новую должность или подогнать старую, но его роль явно будет не последней в правительстве США. Для него создадут свой аппарат и офис
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
Он напомнил, что муж Харрис Дуглас Эмхофф — американский юрист, почётный профессор Джорджтаунского университета и первый в истории Америки второй джентльмен. Ему 60 лет, он родом из Бруклина.
Харрис Трамп
22 октября, 16:17
Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев" Владимир Путин победит в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в случае, если Дональд Трамп станет президентом США. Такое мнение на собрании своих сторонников в Мичигане выразила вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис
“Если Харрис победит, роль Эмхоффа в администрации Белого дома без сомнения будет уникальна. Потому что такого еще не было в США. За что первый джентльмен Америки будет отвечать, пока не ясно, но, уверен, что для него создадут свой аппарат и офис. Предположу, что у него скорее всего будет представительская роль”, — высказал свою точку зрения Вайнер.
Полный текст интервью, в котором эксперт выдвинул свои предположения по поводу кандидатов на высшие посты в США при Камале Харрис, — Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
 
НовостиСШААмерикаКамала ХаррисДональд Трампдетали
 
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