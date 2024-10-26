https://ukraina.ru/20241026/1058359242.html

"Такого в США еще не было". Роль первого джентльмена Америки будет уникальна — политолог

"Такого в США еще не было". Роль первого джентльмена Америки будет уникальна — политолог - 26.10.2024 Украина.ру

"Такого в США еще не было". Роль первого джентльмена Америки будет уникальна — политолог

Для мужа Харрис придется придумать новую должность или подогнать старую, но его роль явно будет не последней в правительстве США. Для него создадут свой аппарат и офис

2024-10-26T05:10

2024-10-26T05:10

2024-10-26T05:10

новости

сша

америка

камала харрис

дональд трамп

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058367474_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_dda198341654d27e24eda8b1b2c7c494.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.Он напомнил, что муж Харрис Дуглас Эмхофф — американский юрист, почётный профессор Джорджтаунского университета и первый в истории Америки второй джентльмен. Ему 60 лет, он родом из Бруклина.Полный текст интервью, в котором эксперт выдвинул свои предположения по поводу кандидатов на высшие посты в США при Камале Харрис, — Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа

https://ukraina.ru/20241022/1058279625.html

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, камала харрис, дональд трамп, детали