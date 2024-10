https://ukraina.ru/20241018/1058177062.html

Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа

Вся Америка сегодня ждёт справку о здоровье Дональда Трампа, а женская часть страны скандирует за Камалу Харрис. Между тем, короля играет свита, и важно понимать, кто в нее попадет.

Детальный анализ кандидатур на пост главы Пентагона, госсекретаря и советника по нацбезопасности США и их влиянии на Украину и Россию — в интервью изданию Украина.ру дал политолог-американист Грег Вайнер.Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах ее президентство "не будет" продолжением курса действующего главы Белого дома Джо Байдена. Ее слова приводит телеканал Fox News в интервью, опубликованном 16 октября на сайте издания.— Грег, до выборов осталось меньше месяца, скоро мы узнаем, кто станет новым президентом Америки. Тем не менее короля играет свита. Кто те счастливчики, которым достанутся высшие посты в США?— Давайте начнем с Камалы Харрис и ее возможной команды.Судя по всему, кандидатуры госсекретаря Энтони Блинкена, советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана и министра обороны Ллойда Остина в будущем правительстве Харрис не рассматриваются.На пост советника по нацбезопасности в ее случае предпочтителен Фил Гордон, который занимает одноименную должность вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, он занимал пост директора по европейским делам в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне, работал специальным помощником президента и координатором Белого дома по Ближнему Востоку, Северной Африке и региону Персидского залива в команде Барака Обамы.Гордон считает, что политика, которую США проводят в отношении Украины, абсолютно корректна, и что Китай — основной противник Америки.Если говорить о кандидатах на пост госсекретаря США, то тут рассматривают действующего главу ЦРУ Уильяма Бёрнса. Также можно назвать сенатора-демократа от штата Делавер (родной штат Байдена) Криса Кунса. Это близкий товарищ Джо Байдена, член сенатского комитета по международным отношениям.Ещё один демократ, который может быть рассмотрен в качестве главы Госдепа США — младший сенатор от штата Коннектикут Крис Мёрфи, который тоже входит в упомянутый комитет. Ему сейчас 51 год, и благодаря этому он имеет больше шансов получить место госсекретаря, нежели его 61-летний тёзка Кунс.— Кого вы видите министром обороны при Камале Харрис?— Есть такая леди — Мишель Флурина. У нее все шансы стать первой в истории США женщиной, возглавившей Пентагон, если на выборах победит Харрис. Ранее Флурина работала экс-заместителем министра обороны по вопросам политики в администрации Билла Клинтона. Также она — основатель аналитического центра Center for the New American Security.Еще одна претендентка на пост главы Пентагона — американский советник по внешней политике и обороне Мара Карлин.— О каких постах и кандидатах мы еще можем говорить сегодня?— Я могу предположить кандидатов на пост министра юстиции, генерального прокурора США.Скорее всего здесь рассматривается губернатор-демократ Северной Каролины, который ранее был там около 20 лет генеральным прокурором. Второй претендент — губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили.В качестве министра финансов Камале Харрис очень нравится Джанет Йеллен, которая занимает сейчас этот пост. Харрис восхищена работой Йеллен и, видимо, планирует ее оставить, если экономист пожелает быть в ее команде. Тут есть ещё 2 кандидата: нынешний министр торговли Джина Раймондо и глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джеймс Даймон.В качестве министра труда для Харрис интереса сенатор из Калифорнии Лафонза Батлер.— Ранее Харрис говорила о том, что ее правительство будет двухпартийным и туда обязательно войдут республиканцы. На какие должности они могут претендовать?— Да. Я бы упомянул в связи с этим два имени. Это старший политический комментатор канала CNN, бывший член Палаты представителей США от штата Иллинойс Адам Кинзингер и небезызвестная Элизабет Чейни. Последняя, кстати, серьёзно критиковала бывшего президента Дональда Трампа и голосовала за признание его виновным в ходе второго импичмента, из-за чего не смогла переизбраться в Конгресс. Она поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах в 2024 году.Кинзингер и Чейни скорее всего войдут в администрацию Харрис, но пока не могу предположить в качестве кого.— Кто из названных политиков может оказать особое влияние на решение вопросов по Украине и России?— Фил Гордон — довольно влиятельный политик, тем более что у него есть опыт работы в команде по нацбезопасности при вице-президенте Камале Харрис, как я упомянул выше. Он поддерживает позицию нынешней администрации Белого дома по отношению и к России, и к Украине, и будет её придерживаться далее.Также я бы отметил значимость Мишель Флурины. Она консервативная дама, настроенная крайне антироссийски и проукраински.Практически все названные мною люди, которые рассматриваются к вхождению в кабинет Харрис, поддерживают Украину и настроены против России.— Какую администрацию может сформировать Дональд Трамп, если станет президентом?— С Трампом все сложнее. Сегодня претендентов в его администрацию в случае победы на выборах — дикое количество.Здесь интересны, на мой взгляд, журналист Такер Карлсон и бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Карлсон спит и видит как стать госсекретарём США. Его взгляды комментировать не имеет смысла — все ясно и понятно, особенно после интервью с Владимиром Путиным. Что касается юриста Джулиани — это самый верный союзник Трампа.Но самая примечательная фигура, самая антироссийская и проукраинская, это сенатор штата Флорида кубинец Марк Рубио. Он приобрел бешеную популярность среди латиносов США, считает родными языками английский и испанский. Естественно, если Рубио станет главой Госдепа, он будет концентрироваться на странах Латинской Америки.На пост министра обороны при Трампе есть два человека. Это политик-республиканец Том Коттон, который отличился тем, что в 2023 году в ответ на инцидент с рухнувшим в Чёрное море американским беспилотником предложил направить туда ещё один БПЛА, а после и американский военный корабль.Второй человек — это американский военнослужащий, политик Кристофер Миллер. Он известен тем, что исполнял обязанности министра обороны США в последние два месяца правления Трампа.При этом Миллер отвечал за сокращение американских войск в Ираке и не хотел, чтобы США поддерживали сирийских повстанцев. Он настроен серьёзно против Украины, считает что этот проект давно пора заканчивать.Еще одна любопытная кандидатура на пост министра обороны — некий Бессерт, один из "золотых мальчиков" Уолл-Стрит, основатель компании Kiev Square Group, которая занималась заработком денег на биткоинах и создана на деньги Джорджа Сороса. (При том, что Сорос абсолютно поддерживает демократов!)И это смыкает Трампа с Соросом.— А Илон Маск и Роберт Кеннеди – младший на что могут претендовать при Трампе?— Маск рассматривается как главный консультант администрации Трампа, потому что прийти полноценно и работать в Белый дом у миллиардера нет возможности. Он занят в своём бизнесе.Роберт Кеннеди – младший, который присягнул Трампу, рассматривается как член администрации. Мне кажется, он рвётся в министры здравоохранения.Кроме того, если говорить о правительстве Трампа в случае его победы — большую роль там будут играть оба его сына: Эрик и Дональд. Эрик, например, уже ярко проявил себя при назначении нынешнего кандидата в вице-президенты от республиканцев Джеймса Дэвида Вэнса.Судя по всему, места при Трампе получат и два его главных спонсора. Это Линда МакМахон, которая ранее возглавляла Администрацию малого бизнеса в США. И некий Харвард Людвиг, член одной из крупнейших консалтинговых компаний в Вашингтоне.— А что будет с Блинкеном, Остином и Салливаном?— Они на 100% уйдут, как я сказал ранее. Как правило, люди такого уровня уходят на главные позиции в консалтинговые компании, в университеты или различные фонды. Пусть пишут книги, мемуары, выступают с речами за гонорар в 150–200 тысяч долларов.— Какие сейчас шансы у Трампа и Харрис, с учетом того, что экс-президент отказался дебатировать 23 октября?— Население Америки составляет 336 миллионов человек, из которых 179 миллионов — женщины (это 60%). Поэтому многие эксперты и даже консультанты республиканцев, которые выделяют преимущества Трампа, все как один повторяют, что американские женщины, всех наций, бедные и богатые, — все объединены идеей победы Камалы Харрис.То есть женская Америка будет в большинстве своём голосовать за кандидата от демократов, несмотря на все политические различия.Что касается Трампа и его отказа от дебатов с Харрис — он, видимо, испугался, что Камала его разнесёт по всем фронтам.Но самое главное — вся Америка сейчас ждёт справку о состоянии здоровья Трампа, которую он до сих пор не предоставил в отличие от Харрис. Это важный момент в избирательной кампании.— И вопрос с перчинкой. Какую роль, если Камала Харрис станет президентом США, будет играть ее муж, возможный первый джентльмен Америки?— Муж Харрис Дуглас Эмхофф — американский юрист, почётный профессор Джорджтаунского университета и первый в истории Америки второй джентльмен. Ему 60 лет, он родом из Бруклина.Если Харрис победит, роль Эмхоффа в администрации Белого дома без сомнения будет уникальна. Потому что такого еще не было в США.За что первый джентльмен Америки будет отвечать, пока не ясно, но, уверен, что для него создадут свой аппарат и офис. Предположу, что у него скорее всего будет представительская роль. Он будет много ездить, участвовать в разных форумах, куда физически не успеет первая леди.Какие прошлые ошибки в подборе команды должен обязательно учесть Дональд Трамп, в интервью Анны Черкасовой с американистом Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"..

