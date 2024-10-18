Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
Вся Америка сегодня ждёт справку о здоровье Дональда Трампа, а женская часть страны скандирует за Камалу Харрис. Между тем, короля играет свита, и важно понимать, кто в нее попадет.
Детальный анализ кандидатур на пост главы Пентагона, госсекретаря и советника по нацбезопасности США и их влиянии на Украину и Россию — в интервью изданию Украина.ру дал политолог-американист Грег Вайнер.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах ее президентство "не будет" продолжением курса действующего главы Белого дома Джо Байдена. Ее слова приводит телеканал Fox News в интервью, опубликованном 16 октября на сайте издания.
— Грег, до выборов осталось меньше месяца, скоро мы узнаем, кто станет новым президентом Америки. Тем не менее короля играет свита. Кто те счастливчики, которым достанутся высшие посты в США?
— Давайте начнем с Камалы Харрис и ее возможной команды.
Судя по всему, кандидатуры госсекретаря Энтони Блинкена, советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана и министра обороны Ллойда Остина в будущем правительстве Харрис не рассматриваются.
На пост советника по нацбезопасности в ее случае предпочтителен Фил Гордон, который занимает одноименную должность вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, он занимал пост директора по европейским делам в Совете национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне, работал специальным помощником президента и координатором Белого дома по Ближнему Востоку, Северной Африке и региону Персидского залива в команде Барака Обамы.
Гордон считает, что политика, которую США проводят в отношении Украины, абсолютно корректна, и что Китай — основной противник Америки.
Если говорить о кандидатах на пост госсекретаря США, то тут рассматривают действующего главу ЦРУ Уильяма Бёрнса. Также можно назвать сенатора-демократа от штата Делавер (родной штат Байдена) Криса Кунса. Это близкий товарищ Джо Байдена, член сенатского комитета по международным отношениям.
Ещё один демократ, который может быть рассмотрен в качестве главы Госдепа США — младший сенатор от штата Коннектикут Крис Мёрфи, который тоже входит в упомянутый комитет. Ему сейчас 51 год, и благодаря этому он имеет больше шансов получить место госсекретаря, нежели его 61-летний тёзка Кунс.
— Кого вы видите министром обороны при Камале Харрис?
— Есть такая леди — Мишель Флурина. У нее все шансы стать первой в истории США женщиной, возглавившей Пентагон, если на выборах победит Харрис. Ранее Флурина работала экс-заместителем министра обороны по вопросам политики в администрации Билла Клинтона. Также она — основатель аналитического центра Center for the New American Security.
Еще одна претендентка на пост главы Пентагона — американский советник по внешней политике и обороне Мара Карлин.
— О каких постах и кандидатах мы еще можем говорить сегодня?
— Я могу предположить кандидатов на пост министра юстиции, генерального прокурора США.
Скорее всего здесь рассматривается губернатор-демократ Северной Каролины, который ранее был там около 20 лет генеральным прокурором. Второй претендент — губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили.
В качестве министра финансов Камале Харрис очень нравится Джанет Йеллен, которая занимает сейчас этот пост. Харрис восхищена работой Йеллен и, видимо, планирует ее оставить, если экономист пожелает быть в ее команде. Тут есть ещё 2 кандидата: нынешний министр торговли Джина Раймондо и глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
В качестве министра труда для Харрис интереса сенатор из Калифорнии Лафонза Батлер.
© AP / Stephanie Scarbrough
© AP / Stephanie Scarbrough
— Ранее Харрис говорила о том, что ее правительство будет двухпартийным и туда обязательно войдут республиканцы. На какие должности они могут претендовать?
— Да. Я бы упомянул в связи с этим два имени. Это старший политический комментатор канала CNN, бывший член Палаты представителей США от штата Иллинойс Адам Кинзингер и небезызвестная Элизабет Чейни.
Последняя, кстати, серьёзно критиковала бывшего президента Дональда Трампа и голосовала за признание его виновным в ходе второго импичмента, из-за чего не смогла переизбраться в Конгресс. Она поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах в 2024 году.
Кинзингер и Чейни скорее всего войдут в администрацию Харрис, но пока не могу предположить в качестве кого.
— Кто из названных политиков может оказать особое влияние на решение вопросов по Украине и России?
— Фил Гордон — довольно влиятельный политик, тем более что у него есть опыт работы в команде по нацбезопасности при вице-президенте Камале Харрис, как я упомянул выше. Он поддерживает позицию нынешней администрации Белого дома по отношению и к России, и к Украине, и будет её придерживаться далее.
Также я бы отметил значимость Мишель Флурины. Она консервативная дама, настроенная крайне антироссийски и проукраински.
Практически все названные мною люди, которые рассматриваются к вхождению в кабинет Харрис, поддерживают Украину и настроены против России.
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
— Какую администрацию может сформировать Дональд Трамп, если станет президентом?
— С Трампом все сложнее. Сегодня претендентов в его администрацию в случае победы на выборах — дикое количество.
Здесь интересны, на мой взгляд, журналист Такер Карлсон и бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
Карлсон спит и видит как стать госсекретарём США. Его взгляды комментировать не имеет смысла — все ясно и понятно, особенно после интервью с Владимиром Путиным. Что касается юриста Джулиани — это самый верный союзник Трампа.
Но самая примечательная фигура, самая антироссийская и проукраинская, это сенатор штата Флорида кубинец Марк Рубио. Он приобрел бешеную популярность среди латиносов США, считает родными языками английский и испанский. Естественно, если Рубио станет главой Госдепа, он будет концентрироваться на странах Латинской Америки.
На пост министра обороны при Трампе есть два человека. Это политик-республиканец Том Коттон, который отличился тем, что в 2023 году в ответ на инцидент с рухнувшим в Чёрное море американским беспилотником предложил направить туда ещё один БПЛА, а после и американский военный корабль.
Второй человек — это американский военнослужащий, политик Кристофер Миллер. Он известен тем, что исполнял обязанности министра обороны США в последние два месяца правления Трампа.
При этом Миллер отвечал за сокращение американских войск в Ираке и не хотел, чтобы США поддерживали сирийских повстанцев. Он настроен серьёзно против Украины, считает что этот проект давно пора заканчивать.
Еще одна любопытная кандидатура на пост министра обороны — некий Бессерт, один из "золотых мальчиков" Уолл-Стрит, основатель компании Kiev Square Group, которая занималась заработком денег на биткоинах и создана на деньги Джорджа Сороса. (При том, что Сорос абсолютно поддерживает демократов!)
И это смыкает Трампа с Соросом.
Фото: @ Evan Vucci/AP/ТАСС, Илон Маск, Дональд Трамп
— А Илон Маск и Роберт Кеннеди – младший на что могут претендовать при Трампе?
— Маск рассматривается как главный консультант администрации Трампа, потому что прийти полноценно и работать в Белый дом у миллиардера нет возможности. Он занят в своём бизнесе.
Роберт Кеннеди – младший, который присягнул Трампу, рассматривается как член администрации. Мне кажется, он рвётся в министры здравоохранения.
Кроме того, если говорить о правительстве Трампа в случае его победы — большую роль там будут играть оба его сына: Эрик и Дональд. Эрик, например, уже ярко проявил себя при назначении нынешнего кандидата в вице-президенты от республиканцев Джеймса Дэвида Вэнса.
Судя по всему, места при Трампе получат и два его главных спонсора. Это Линда МакМахон, которая ранее возглавляла Администрацию малого бизнеса в США. И некий Харвард Людвиг, член одной из крупнейших консалтинговых компаний в Вашингтоне.
— А что будет с Блинкеном, Остином и Салливаном?
— Они на 100% уйдут, как я сказал ранее. Как правило, люди такого уровня уходят на главные позиции в консалтинговые компании, в университеты или различные фонды. Пусть пишут книги, мемуары, выступают с речами за гонорар в 150–200 тысяч долларов.
© AP / Alex Brandon, Pool
© AP / Alex Brandon, Pool
— Какие сейчас шансы у Трампа и Харрис, с учетом того, что экс-президент отказался дебатировать 23 октября?
— Население Америки составляет 336 миллионов человек, из которых 179 миллионов — женщины (это 60%). Поэтому многие эксперты и даже консультанты республиканцев, которые выделяют преимущества Трампа, все как один повторяют, что американские женщины, всех наций, бедные и богатые, — все объединены идеей победы Камалы Харрис.
То есть женская Америка будет в большинстве своём голосовать за кандидата от демократов, несмотря на все политические различия.
Что касается Трампа и его отказа от дебатов с Харрис — он, видимо, испугался, что Камала его разнесёт по всем фронтам.
Но самое главное — вся Америка сейчас ждёт справку о состоянии здоровья Трампа, которую он до сих пор не предоставил в отличие от Харрис. Это важный момент в избирательной кампании.
— И вопрос с перчинкой. Какую роль, если Камала Харрис станет президентом США, будет играть ее муж, возможный первый джентльмен Америки?
— Муж Харрис Дуглас Эмхофф — американский юрист, почётный профессор Джорджтаунского университета и первый в истории Америки второй джентльмен. Ему 60 лет, он родом из Бруклина.
Если Харрис победит, роль Эмхоффа в администрации Белого дома без сомнения будет уникальна. Потому что такого еще не было в США.
За что первый джентльмен Америки будет отвечать, пока не ясно, но, уверен, что для него создадут свой аппарат и офис. Предположу, что у него скорее всего будет представительская роль. Он будет много ездить, участвовать в разных форумах, куда физически не успеет первая леди.
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